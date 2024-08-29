¡Ö²Æ¤ÏÌÆÇÏ¡×¤â²áµî10Ç¯Ï¢ÂÐ¤Ê¤· ¥é¥¤¥È¥Ð¥Ã¥¯¤éÍÎÏÌÆÇÏÂ¿¿ô¤Î¿·³ãµÇ°¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¡¡º£Ç¯¤Î¿·³ãµÇ°(3ºÐ¾å¡¦GIII¡¦¼Ç2000m)¤Ë¤Ïºù²Ö¾Þ¤È¥ªー¥¯¥¹¤Ç3Ãå¤À¤Ã¤¿¥é¥¤¥È¥Ð¥Ã¥¯(ÌÆ3¡¢·ªÅì¡¦ÃãÌÚÂÀ¼ù±¹¼Ë)¡¢¥Þー¥á¥¤¥ÉS¤òÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¥¢¥ê¥¹¥ô¥§¥ê¥Æ(ÌÆ4¡¢·ªÅì¡¦ÃæÃÝÏÂÌé±¹¼Ë)¤Ê¤É¡¢¼ÂÀÓ½½Ê¬¤ÎÌÆÇÏ¤¬Â¿¤¯¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¶áÇ¯¤Î¿·³ãµÇ°¤ÎÌÆÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¤¤¤¤Ê¤ê·ëÏÀ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¡£¡Ö²Æ¤ÏÌÆÇÏ¡×¤Î³Ê¸À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¶áÇ¯¤Î¿·³ãµÇ°¤Ë¤ÏÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£14Ç¯°Ê¹ß¤Î¶á10²ó¤Ë¸Â¤ë¤È¡¢16Æ¬¤¬½ÐÁö¤·¤Æ[0-0-1-15]¤ÈÏ¢ÂÐ¤¬¤Ê¤¯¡¢21Ç¯¤Î¥¯¥é¥ô¥§¥ë¤Î3Ãå¤¬ºÇ¹âÃå½ç¡£ºòÇ¯¤Ï1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥µ¥ê¥¨¥é¤¬7Ãå¤ËÄÀ¤ó¤À¤è¤¦¤Ë¡¢ÁêÀ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤Èº£Ç¯¤Î³ÆÇÏ¤âÉÔ°Â¤¬ÀèÎ©¤Ä¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥é¥¤¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Ï½é¤Î¸ÅÇÏÁê¼ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïºò²Æ¤Î¿·ÇÏ°ÊÍè¤Î²´ÇÏÁê¼ê¤À¤«¤é´Å¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥¢¥ê¥¹¥ô¥§¥ê¥Æ¤âÁ°Áö¤Î¥Þー¥á¥¤¥ÉS¤ÈÆ±¤¸2000m¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µþÅÔÆâ²ó¤ê¤È¿·³ã³°²ó¤ê¤Ç¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¥³ー¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Æ¤Ë¤Ï¤·¤Å¤é¤¤¡£
¡¡¤¢¤¨¤Æ¥×¥é¥¹¤Î¥Çー¥¿¤òµó¤²¤ë¤Ê¤é¡¢°ÊÁ°¤Î¿·³ãµÇ°¤Ç¤ÏÌÆÇÏ¤¬¹¥À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£²áµî59²ó¤Ç17¾¡¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶áÇ¯¤ÎÉÔ¿¶¤Ï¶öÁ³¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¤µ¤¡¡¢13Ç¯¤Î¥³¥¹¥â¥Í¥â¥·¥ó°ÊÍè¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌÆÇÏV¤È¤Ê¤ë¤«¡£¤Þ¤º¤Ï1Æ¬1Æ¬¤¬¡¢½©¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÃÆ¤ß¤¬¤Ä¤¯¥ìー¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£