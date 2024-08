【東京おもちゃショー2024】開催期間:8月29日~30日(商談見本市) 8月31日~9月1日(一般公開) 会場:東京ビッグサイト(東京都江東区有明 3-11-1)入場料:小学生以下無料・高校生以上1,800円

BANDAI SPIRITSは、開催中のイベント「東京おもちゃショー2024」にて「超合金 あずきバーロボ」を展示している。

井村屋の代表的なアイス「あずきバー」が超合金ロボット化。井村屋全面協力のもと開発され、あの“硬さ”が再現されている。今回の展示ではアイスからロボットへの変形の様子も確認できるほか、アイスの箱に見立てられた縦長のパッケージなどもお披露目されている。

発売は2025年4月を予定し、価格は13,750円。魂ウェブ商店では受注が開始している。

