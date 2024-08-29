½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÏ¢ÇÆÌÜ»Ø¤¹Æ»²¼ÈþÎ¤¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤»¤Ð¡¢·ë²Ì¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ú¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥êÂç²ñ¡Û
¡¡¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥êÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Ë¤Ï¡¢¶å½£¤æ¤«¤ê¤ÎÁª¼ê¤â20¿Í°Ê¾å¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÆü¤Î9·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê»ë³Ð¾ã³²T12¡Ë¤Ç¤ÏÆ»²¼ÈþÎ¤¡Ê47¡Ë¡á»°°æ½»Í§³¤¾å¡¢Ê¡²¬¸©ÂÀºËÉÜ»Ôºß½»¡á¤¬Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤»¤Ð¡¢·ë²Ì¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£È¼Áö¼Ô¤äÎý½¬¤ò»Ù¤¨¤ëÃç´Ö¤Ç·ëÀ®¤¹¤ë¡Ö¥Á¡¼¥àÆ»²¼¡×¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ºÆ¤ÓÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ÎÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡Ê¼Ö¤¤¤¹WH2¡Ë¤Ç¤ÏÅìµþÂç²ñ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿³á¸¶ÂçÚö¡Ê22¡Ë¡á¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¢Ê¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤È¤·¤ÆÄ©¤àº£Âç²ñ¤Ï¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤È¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£»ë³Ð¾ã³²¼Ô½ÀÆ»¤Ï¡¢ÅìµþÂç²ñ¤ÎÃË»Ò66¥¥íµé¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿À¥¸ÍÍ¦¼¡Ïº¡Ê24¡Ë¡á¶åÀ±°ûÎÁ¹©¶È¡¢Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô½Ð¿È¡á¤¬½Ð¾ì¡£º£Âç²ñ¤Ï73¥¥íµé¡Ê¼å»ë¡Ë¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡¡½é½Ð¾ì¤Î¼ã¼ê¤Ç¤Ï¡¢¶¥±Ë¤Î½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ëÊ¿±Ë¤®¡Ê±¿Æ°µ¡Ç½¾ã³²SB8¡Ë¤ÎÊ¡ÅÄ¡Ê18¡Ë¡áKSG¤È¤¤ïÁ¾º¬¡¢ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡¢¾®ÁÒÀ¾¹â3Ç¯¡á¤âÈôÌö¤òÀÀ¤¦¡£¡ÊÎÓ¸¶¹°¡¢¾¾ÅÄÃ£Ìé¡Ë