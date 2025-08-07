夏ゴルファーの味方『トマト』の魅力！

トータルゴルフフィットネス 管理栄養士の中島です。

夏と言えば、旬の美味しい野菜がたくさんあります。

とうもろこしやきゅうり、ナス、ズッキーニなど、今が旬の食材はたくさんあります。皆さんの好きな野菜は何でしょうか。

今回は、夏のゴルファーに積極的に食べて欲しい『トマト』について紹介します！

抗酸化作用を持つ『リコピン』

トマトと言えば『リコピン』というほど有名な栄養素ですが、リコピンは強力は『抗酸化作用』を持つことが特徴です。

ゴルファーは、夏のラウンドで長時間の紫外線にさらされます。骨の健康に必要な紫外線ですが、その必要量は思ったより多くありません。夏場は15分程度日向に出るだけでも十分と言われます。過度な紫外線は、身体にダメージとなります。

ヒトが紫外線によるダメージを受けると、体内で『活性酸素』が生まれます。活性酸素は身体の免疫機能を担うとともに、多過ぎると身体の正常な細胞も傷つけます。つまり『活性酸素』と、これを退治する『抗酸化成分』のバランスが重要です。特にトマトに含まれる『リコピン』はこの活性酸素を除去する力が強く、おすすめの食材と言えます。

では、『トマト』を食べ過ぎて抗酸化成分が過剰になってしまうことはあるのでしょうか。近年人気の抗酸化成分を含むサプリメントを摂ると、体内で活性酸素のバランスが崩れる可能性はあります。医薬品では無い為手軽に手に入るサプリメントですが、その量には注意しましょう。しかし、食材で摂る分には抗酸化成分と、これを代謝する酵素をも含みますので、過剰となる可能性は低いと言えます。

『血糖値』の急上昇を抑える

ゴルファーは幅広い年代の方が楽しめるスポーツであるからこそ、高血糖や糖尿病等の生活習慣病に悩まされている方も多いかと思います。皆さんに共通することではありますが、これらの症状をお持ちの方にとって特に重要なことが、血糖値の振れ幅を少なくコントロールすることです。血糖値は急上昇すればする程急降下しやすいことが特徴ですので、いかに食事による血糖値の上昇を防ぐかが重要です。リコピンを豊富に含むトマトを長期間摂取している方は、そうで無い方に比べて血糖値の上昇をし難いことが分かっています。

血糖値のコントロールは、健康な方のゴルフパフォーマンスを維持する上でも重要です。急激な血糖値の上昇は、脳の働きを不安定にします。常に集中力を保つ必要のあるゴルファーにとって、トマトが役に立ちます！