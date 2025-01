タカラトミーから、「ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム」が登場!

「ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム」は、世界24カ国で展開され、初心者から上級者、ディズニーファンを魅了しているTCG。

2025年1月25日(土)より日本発売が決定しました☆

タカラトミー「ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム」

商品名:ブースターパック 「ディズニー・ロルカナ・TCG 日本語版ブースターパック THE FIRST CHAPTER 物語のはじまり」

構築済みデッキ 「デイズニー・ロルカナ・TCG 日本語版 構築済みデッキ THE FIRST CHAPTER 物語のはじまり サファイア・スティール」

「ディズニー・ロルカナ・TCG 日本語版 構築済みデッキ THE FIRST CHAPTER 物語のはじまりアンバー・アメジスト」

「ディズニー・ロルカナ・TCG 日本語版 構築済みデッキ THE FIRST CHAPTER 物語のはじまりエメラルド・ルビー」

希望小売価格:ブースターパック330円(税込・予価)/構築済みデッキ各2,178円(税込・予価)

発売日:2025年1月25日(土)

対象年齢:8歳以上

商品内容:ブースターパック1パック6枚入り全204種+の予定

構築済みデッキ1セット60枚、「ディズニー・ロルカナ・TCG日本語版ブースターパックTHE FIRST CHAPTER 物語のはじまり」1パック入り全3種

取扱場所:全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、タカラトミーの公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」など

株式会社タカラトミーは、トレーディングカードゲーム(以下 TCG)「ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム」シリーズ(以下「ロルカナ」)を2025年1月25日から日本国内での展開を発表!

第一弾として、1パック6枚入り拡張パック「ディズニー・ロルカナ・TCG日本語版ブースターパック THEFIRST CHAPTER 物語のはじまり」(希望小売価格: 330円/税込・予価)と、1セット60枚入り構築済みデッキ 3種「ディズニー・ロルカナ・TCG日本語版構築済みデッキTHE FIRST CHAPTER 物語のはじまり サファイア・スティール/アンバー・アメジスト/エメラルド・ルビー」(希望小売価格:各2,178円/税込・予価)など4種類を、2025年1月(予定)から全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、インターネットショップ、トレーディングカード専門店、タカラトミーの公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」(takaratomymall.jp/)等で発売します。

ロルカナは、初のディズニー公式 TCG としてウォルト・ディズニー・カンパニー社監修のもと、ドイツの老舗ゲーム・パズルメーカーのラベンスバーガー社が2023年8月にアメリカで発売を開始し、これまでに10億枚以上販売された大人気TCG。

2025年1月から世界26カ国(※1)で順次展開される予定です。

不思議な世界「ロルカナ」を舞台に、プレイヤーは魔法のインクを操る魔法使い「イルミニア」の一人となって、ディズニーのキャラクターを「グリマー」として描き、伝承「ロア」を集める果てしない冒険に挑みます。

ゲームにおいて、プレイヤーは「キャラクター」「アイテム」「アクション」などのカードで60枚以上のデッキを用意し、相手より先に20以上の「ロア」を獲得することで勝利します。

「ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム」は、魅力的なオリジナルの描きおろしイラストと戦略性の高いゲームの設計が特徴です。

第一弾では24作品200種以上のカードが収録されており、映像作品のシーンを忠実に再現したものだけでなく、「ロルカナ」オリジナルの世界観を描いたイラストもカード化されています。

多くの方に馴染みのあるディズニーキャラクターが登場するため、TCG に触れたことがない方にも親しみやすく始めやすく、ディズニーファンにも響く高いコレクション性を備えています。

また、初心者でも簡単に遊べるようなゲームシステムでありながら、TCGに慣れている上級者でも楽しめる奥深さと高い戦略性により、多くの幅広いユーザーが楽しめます。

「ロルカナ」の世界観

プレイヤーはインクを操る魔法使い「イルミニア」の一人となって、魔法のインクを使いディズニー世界のキャラクターを「グリマー」として描き出します。

ときにはお馴染みの、またあるときには驚くような姿であらわれる「グリマー」たちとともに「ロルカナ」の世界を駆け巡り、伝承(ロア)を集めるための果てしない冒険が始まります。

オリジナル描きおろしイラスト、デザイン

第一弾には24作品、200種以上のカードが収録されます。

映像作品のシーンを忠実に再現したものだけでなく、「ロルカナ」オリジナルの世界観を描いたイラストもカード化されています。

幅広いキャラクターラインナップでカード化されているので、コレクション性も非常に高くなっています。

さらにキャラクターだけでなく、ディズニー映像作品で流れる楽曲などもカード化されています。

戦略性の高いゲーム設計

初心者でも覚えやすく、始めやすいゲームながら、TCG コアユーザーでも楽しめる戦略性の高い TCGです。

プレイヤーは「キャラクター」「アイテム」「アクション」など60枚以上のカードでデッキを用意し、相手より先に20以上の「ロア」を獲得することで勝利します。

デッキを構築するには、6つのインクの中から2つまでを選び自分で組み合わせることができ、デッキの組み方に幅があります

「ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム」シリーズ 新CM「それぞれのロルカナ」篇

2025年1月10日(金)から順次、「ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム」シリーズ 新CM「それぞれのロルカナ」篇のTV放映がスタート!

「ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム」アンバサダーの千葉雄大さんと飯豊まりえさんが登場しています。

今回のCM動画は、リラックスできる自宅で、友達と一緒にディズニー・ロルカナのカードゲームをしたり、コレクションしているカードを眺めたり、ワクワクするような内容に。

1月10日(金)12時より、ディズニー・ロルカナ公式YouTubeチャンネル(www.youtube.com/@DisneyLOR_JP)にて、CM本編の動画にくわえ、撮影中のメイキング、インタビュー動画が公開される予定です。

撮影終了後のインタビュー・メイキング動画では、CMの見どころや、商品への想いのほか、新年を迎え今年挑戦したいことも語ってくださっています。

今回のCMでは、世界で10億枚以上販売の大人気ディズニー公式TCGがついに日本でも発売されるという期待感を表現。

ディズニーの本格的な世界観を味わえ、かつTCG初心者でも簡単に遊べ、TCGに慣れている上級者でも楽しめる奥深さのある商品に興味を持っていただけるような内容になっています。

テンポよく流れる音楽の演出の中、演者のお二人がそれぞれワクワクしながらゲームを楽しんでいる様子を見られる映像に。

「ロルカナ」にかけて、「〜カナ」というキャッチがユニーク!

CM撮影は、自宅のような空間で、千葉さんはゲームプレイ、飯豊さんはコレクションするという、それぞれの演出の中で行われました。

千葉さんも飯豊さんも商品である「ディズニー・ロルカナ・トレーディングカード」のプレイを習得されていて、撮影中はスタッフともカードのイラストやゲームについて盛り上がり、お二人ともリラックスした和やかな雰囲気に!

インタビュー映像では、共通の趣味であるディズニーの話題でお二人ともテンションが上がり、仲の良さが垣間見られました。

撮影の感想や“推しのカード”などの商品に事に加え、“2025年に始めたいこと”なども語っていただいています。

「ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム」記者発表会

開催日:2024年8月29日(木)

2024年8月29日(木)、東京おもちゃショーのタカラトミーブースにて、「ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム」の記者発表会を開催!

千葉雄大さんと飯豊まりえさんが、アンバサダーに任命されました☆

千葉雄大さんは『ファンタジア』をイメージした衣装、飯豊まりえさんは「ラプンツェル」をイメージした衣装で登場。

一足先に「ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム」を体験された千葉雄大さんと飯豊まりえさん。

劇中の世界観をアートだけではなく、いわゆる“能力”などのテキスト面にも落とし込まれていることに感動したそう!

「ロルカナを通してまたひと味違ったディズニーの世界を楽しんでいただきたいです」とお話してくださいました。

世界中で話題のTCGが日本上陸!

「ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム」は、タカラトミーより2025年1月25日より発売予定です。

