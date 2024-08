放て！ 必殺！ 井村一豆流赤搗氷河斬！ 井村屋のアイス「あずきバー」が超合金化！

「魂ウェブ商店」にて、「超合金 あずきバーロボ」の予約がスタートした。

「魂ウェブ商店」にて、井村屋株式会社の販売するアイス「あずきバー」を超合金で可動ロボット化した「超合金 あずきバーロボ」(13,750円 税込/送料・手数料別途)の予約受付がスタートした。

放て!必殺!井村一豆流赤搗氷河斬!(いむらいっとうりゅう あずきひょうかざん)

井村屋株式会社を代表するアイス「あずきバー」が超合金ロボットで登場!

約1/1のサイズであずきバーのフォルム・質感を再現したアイスモードから、煌びやかなメッキがされた合金の鎧を身にまとったロボットモードに変形する。

フォルム・質感は、あずきバーの実物をスキャンして再現。

総重量約240グラム、約95%(重量比率)という驚異の合金比率により、あずきバーならではの硬さを表現している。

ロボットモードでは変形機構を活用した可動により、正座風のポーズをはじめとして、さまざまなポージングが可能だ。

商品の配送は2025年4月の予定。準備数に達し次第終了となることもあるので予約はお早めに。

【商品情報】

■超合金 あずきバーロボ

・販売価格:13,750円(税込)

・お届け日:2025年4月発送予定





<登場作品>

あずきバー



<主な商品内容>

・本体

・台座



<主な商品素材> ダイキャスト、ABS製

<商品サイズ> 全高:約110mm(ロボットモード時)

<対象年齢> 15歳〜

<注文受付数> 一人6個まで





※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認。

※準備数に達した場合、販売を終了となる場合あり。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合あり。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合あり。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合あり。





