ミスタードーナツとポケモンの取り組みとして、“とびだせ!楽しい冬がまってるよ!”をテーマにしたキャンペーンを実施。

2024年はドーナツの穴からディグダがとびだしたような「ポン・デ・ディグダ」が登場するほか、毎年大人気の「ピカチュウ ドーナツ」など、期間限定ドーナツやグッズセットが販売される予定です☆

ミスタードーナツ ポケモン「とびだせ!楽しい冬がまってるよ!」キャンペーン2024

販売期間:2024年11月6日(水)〜12月下旬(順次販売終了予定)

販売店舗:全国のミスタードーナツ店舗 ※一部店舗を除く

ミスタードーナツにて毎年実施されているポケモンキャンペーンが2024年も開催決定。

7年目の取り組みとなる2024年は “とびだせ!楽しい冬がまってるよ!”をテーマに様々なメニュー、グッズが数量・期間限定で販売されます。

2024年は新たにドーナツの穴からディグダがとびだしたような「ポン・デ・ディグダ」を発売。

毎年人気を博している「ピカチュウ ドーナツ」や「モンスターボール リング」も登場します。

また、ピカチュウやダグトリオがドーナツの穴からとびだす様子をデザインした専用スリーブに入った「とびだせ!ピカチュウ カスタードフレーバーチョコ」と「とびだせ!ダグトリオ キャラメルフレーバーチョコ」もラインナップ。

さらに、クリスマスを『ミスド ポケモン ドーナツ』と一緒に盛り上げるスイーツとしてクリスマスの定番「ポン・デ・リース」も用意されます☆

ピカチュウ ドーナツ

価格:テイクアウト 313円(税込)/イートイン 319円(税込)

毎年人気のピカチュウ ドーナツが2024年も登場!

ふんわりとしたイースト生地にホイップクリームを入れて、カラメルカスタード風味チョコでコーティングしてあります。

目とほっぺはチョコレートで表現してかわいらしく仕上げましたられたポケモンスイーツです。

ポン・デ・ディグダ

価格:テイクアウト 313円(税込)/イートイン 319円(税込)

ドーナツの穴から「ディグダ」がとびだしたような「ポン・デ・ディグダ」

チョコクランチとカスタードクリームをトッピングしたポン・デ・リング生地がベースになっています。

キャラメル風味チョコをコーティングしたホイップクリーム入りのシュー生地をのせて仕上げた、2024年初登場のドーナツです。

モンスターボール リング

価格:テイクアウト 248円(税込)/イートイン 253円(税込)

「モンスターボール」をドーナツで再現した「モンスターボール リング」

ふんわり食感のシュー生地に、ホワイトチョコとストロベリーシュガーがかけてあります。

存在感あるカラーで仕上げられた、フォトジェニックなドーナツです。

とびだせ!ピカチュウ カスタードフレーバーチョコ

価格:テイクアウト 216円(税込)/イートイン 220円(税込)

ドーナツの穴から「ピカチュウ」がとびだす様子をデザインしたスリーブに入れた「とびだせ!ピカチュウ カスタードフレーバーチョコ」

ふんわり食感のシュー生地にホイップクリームとカスタードクリームを入れ、カラメルカスタード風味チョコをコーティングした一品です。

とびだせ!ダグトリオ キャラメルフレーバーチョコ

価格:テイクアウト 216円(税込)/イートイン 220円(税込)

キャラメル風味のチョコでコーティングした「とびだせ!ダグトリオ キャラメルフレーバーチョコ」

ドーナツの穴から「ダグトリオ」がとびだす様子をデザインしたスリーブに入っています。

ポン・デ・リース チョコ

価格:テイクアウト 183円(税込)/イートイン 187円(税込)

クリスマス気分を盛り上げてくれる「ポン・デ・リース チョコ」

チョコレートをコーティングしたポン・デ・リング生地にカラーシュガーがトッピングされています。

ポン・デ・リース キャラメルフレーバー

価格:テイクアウト 183円(税込)/イートイン 187円(税込)

トッピングのカラーシュガーが色鮮やかな「ポン・デ・リース キャラメルフレーバー」

キャラメル風味のチョコレートでコーティングされたポン・デ・リングです。

とびだせ!ミスド ポケモン グッズコレクション

販売期間:2024年11月6日(水)〜なくなり次第終了

販売店舗:全国のミスタードーナツ店舗 ※一部店舗を除く

ドーナツとグッズを一緒に楽しめる「とびだせ!ミスド ポケモン グッズコレクション」もラインナップ。

「ブランケット(ポン・デ・ディグダ)」と「ブランケット(なかまたち)」「つよいこグラス(大)」の3種類がラインナップされます。

クリスマス専用のオリジナル紙袋に入れて提供される、ミスタードーナツオリジナルのポケモングッズです☆

グッズセット

価格:テイクアウト 1,990円(税込)/イートイン 2,004円(税込)

セット内容:「ミスド ポケモン ドーナツ」から好きな2個+「ポン・デ・リース」から好きな1個+「ブランケット」から好きな1個+オリジナル紙袋

ミスド ポケモン ドーナツ2個とポン・デ・リース1個、ブランケット1個がオリジナル紙袋に入った「グッズセット」

ミスド ポケモン ドーナツやポン・デ・リース、ブランケットはそれぞれ好きなものが選べます。

グッズセット「ブランケット(ポン・デ・ディグダ)」

サイズ:ブランケット 横約100×縦約64cm/収納袋 直径約23cm

ディグダをはじめ、ピカチュウ・ダグトリオ・モグリュー・パモ・ナックラーがデザインされた、かわいいブランケット。

やさしくてふわふわの肌ざわりに仕上げられたブランケットは、収納するとモンスターボールのクッションに変身します!

グッズセット「ブランケット(なかまたち)」

サイズ:ブランケット 横約100×縦約64cm/収納袋 直径約23cm

収納するとスーパーボールのクッションに代わるブランケット。

ピカチュウ・ディグダ・ダグトリオ・モグリュー・パモ・ナックラーのポケモンたちがデザインされています。

お子様グッズセット

価格:テイクアウト 990円(税込)/イートイン 999円(税込)

セット内容:「ミスド ポケモン ドーナツ」から好きな1個+「ポン・デ・リース」から好きな1個+つよいこグラス(大)1個+オリジナル紙袋

オリジナル紙袋にミスド ポケモン ドーナツ1個、ポン・デ・リース、1個+つよいこグラス(大)を封入した「お子様グッズセット」

お子さんと一緒に好きなドーナツを選ぶことができます。

お子様グッズセット「つよいこグラス(大)」

サイズ:最大径約6.5×高さ約9.3cm

対象年齢:4歳以上のお子様

くびれがあって持ちやすい形のグラスを使った、お子様グッズセットの「つよいこグラス(大)」

グラスにはピカチュウ・ディグダ・ダグトリオ・パモ・ナックラーがデザインされています。

毎年大人気の「ピカチュウ ドーナツ」や新しい「ポケモン ドーナツ」も登場するポケモンとのスペシャルキャンペーン。

ミスタードーナツにて2024年11月6日より順次開催される「とびだせ!楽しい冬がまってるよ!」キャンペーンの紹介でした☆

