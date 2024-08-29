『不都合な記憶』『碁盤斬り』『ブラックアダム』などAmazonプライム・ビデオで9月から見放題＆独占
Prime Video で9月より見放題＆独占配信される作品のラインナップが発表された。その中から一部を紹介する。
映画（日本）は、伊藤英明が主演を務める Amazon Original 映画『不都合な記憶』（9月27日から独占配信）、白石和彌が初めて手掛けた時代劇『碁盤斬り』（9月20日から独占配信）、河合優実が主演を務める『あんのこと』（9月13日から独占配信）などが配信開始となる。
映画（海外）は、『ブラックアダム』（9月1日から見放題独占配信）、『落下の解剖学』（9月27日から見放題独占配信）、『ボーはおそれている』（9月13日から見放題独占配信）、『シュリ デジタルリマスター』（9月13日から独占配信）など。
そのほか、アニメ映画『劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-』（9月1日から見放題独占配信）、Amazon Original 「No Activity」シーズン2（9月13日から独占配信）、「ターミネーター:サラ・コナー クロニクルズ」シーズン1〜2（9月15日から見放題配信）などの配信も開始となる。
独占＆見放題独占配信される作品は以下の通り。（今井優）
映画（日本）
9月6日（金）
『身代わり忠臣蔵』 ＊見放題独占配信
9月13日（金）
『あんのこと』 ＊独占配信
9月20日（金）
『碁盤斬り』 ＊独占配信
9月27日（金）
Amazon Original 『不都合な記憶』 ＊独占配信
映画（海外）
9月1日（日）
『ブラックアダム』 ＊見放題独占配信
9月6日（金）
『キラー・ナマケモノ』 ＊見放題独占配信
9月13日（金）
『ボーはおそれている』 ＊見放題独占配信
9月15日（日）
Amazon Original『ピクチャー・ディス 〜運命のデート〜』(Picture This／イギリス) ＊午前9時から独占配信
9月26日（木）
Amazon Original 『キラーヒート 殺意の交差』（Killer Heat／アメリカ） ＊午後4時から独占配信
9月27日（金）』
Amazon Original 『ザ・イニシエイツ２ 〜影からの手紙 〜』（Los Iniciados: El Diario De Las Sombras／コロンビア） ＊午後2時から独占配信
『落下の解剖学』 ＊見放題独占配信
映画（韓国）
9月13日（金）
『シュリ デジタルリマスター』 ＊独占配信
アニメ映画（日本）
9月1日（日）
『劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-』 ＊見放題独占配信
テレビドラマ（日本）
9月13日（金）
Amazon Original 「No Activity」シーズン2 ＊独占配信
テレビドラマ（海外）
9月6日（金）
Amazon Original 「コール・ミー・ベイ 〜お金じゃ買えない私の幸せ〜」（Call Me Bae／インド）シーズン1 ＊午前3時半から独占配信
バラエティー（海外）
9月13日（金）
Amazon Original 「グランド・ツアー」シーズン6「旅路の果てで乾杯を ジンバブエ横断ロード」（The Grand Tour／イギリス） ＊午前9時から独占配信
スポーツ（日本）
9月27日（金）
「ボクシングナビ〜プレミアムラウンジVol.3」 ＊独占配信