¡Ø¸×¤ËÍã¡ÙÂè110²ó¡¡ÆÒ»Ò(°ËÆ£º»è½)¤é¤È¤ÎÆ±µï¤¬¤Ä¤é¤¤¡Ä¤Î¤É¤«(Èøºì¿¿²Ö)¤¬ËÜ¿´¸ì¤ë
½÷Í¥¤Î°ËÆ£º»è½¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù(NHKÁí¹ç Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË8:00¡Á¤Û¤« ¢¨ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê)¤ÎÂè110²ó¤¬30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ø¸×¤ËÍã¡ÙÂè110²ó¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿
ÆÒ»Ò(°ËÆ£º»è½)¤¿¤Á¤È¤ÎÆ±µï¤¬¤Ä¤é¤¤¤È¡¢¤Î¤É¤«(Èøºì¿¿²Ö)¤¬ËÜ¿´¤ò¸ì¤ë¡£½Ð¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤É¤«¤ËÍ¥Ì¤(ËèÅÄÃÈÇµ)¤¬¥Þ¡¼¥¸¥ã¥ó¾¡Éé¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£¾¡Éé¤¢¤Ã¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤½¤Î»þ¡¢Í¥Ì¤¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡£¤Î¤É¤«¤ÈÊþ°ì(°æ¾åÍ´µ®)¡¢¤½¤·¤ÆÉ´¹ç(Í¾µ®Èþ»Ò)¡¢¹Ò°ì(²¬ÅÄ¾À¸)¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤¤¤¿ÆÒ»Ò¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤òµÙ¤à¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ(Ä«¥É¥é)Âè110ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÊÛ¸î»Î¤Ç¸å¤ËºÛÈ½´±¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¡¢ÌÂ¤¨¤ë»Ò¶¡¤äÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿½÷À¤¿¤Á¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥ê¡¼¥¬¥ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£°ËÆ£º»è½¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦º´ÅÄ(ÃöÄÞ)ÆÒ»Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÊÛ¸î»Î¡¦»°Ê¥²Å»Ò¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¡È¥È¥é¥³¡É¡£µÓËÜ¤ÏµÈÅÄ·ÃÎ¤¹á»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
(C)NHK
¡Ø¸×¤ËÍã¡ÙÂè110²ó¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿
ÆÒ»Ò(°ËÆ£º»è½)¤¿¤Á¤È¤ÎÆ±µï¤¬¤Ä¤é¤¤¤È¡¢¤Î¤É¤«(Èøºì¿¿²Ö)¤¬ËÜ¿´¤ò¸ì¤ë¡£½Ð¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤É¤«¤ËÍ¥Ì¤(ËèÅÄÃÈÇµ)¤¬¥Þ¡¼¥¸¥ã¥ó¾¡Éé¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£¾¡Éé¤¢¤Ã¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤½¤Î»þ¡¢Í¥Ì¤¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡£¤Î¤É¤«¤ÈÊþ°ì(°æ¾åÍ´µ®)¡¢¤½¤·¤ÆÉ´¹ç(Í¾µ®Èþ»Ò)¡¢¹Ò°ì(²¬ÅÄ¾À¸)¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤¤¤¿ÆÒ»Ò¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤òµÙ¤à¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ(Ä«¥É¥é)Âè110ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÊÛ¸î»Î¤Ç¸å¤ËºÛÈ½´±¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¡¢ÌÂ¤¨¤ë»Ò¶¡¤äÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿½÷À¤¿¤Á¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥ê¡¼¥¬¥ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£°ËÆ£º»è½¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦º´ÅÄ(ÃöÄÞ)ÆÒ»Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÊÛ¸î»Î¡¦»°Ê¥²Å»Ò¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¡È¥È¥é¥³¡É¡£µÓËÜ¤ÏµÈÅÄ·ÃÎ¤¹á»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
(C)NHK