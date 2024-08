いとうせいこうの「国境なき医師団」をそれでも見にいく〜戦争とバングラデシュ編（３）

世界各地で戦争が続くと同時に、「見えない戦争」もまた進行している。作家・いとうせいこうは8年間にわたり「国境なき医師団(MSF)」の活動に同行して、ガザをはじめ各地の紛争地や災害地等を訪ねてきた。そして今年6月、いとうが訪ねたのは、政変直前のバングラデシュにある世界一広大なロヒンギャ難民キャンプ。ミャンマーを逃れた100万人が暮らすその地で、作家が出会った現実とは?国際人道支援の最前線を伝える傑作ルポルタージュ「『国境なき医師団』を見にいく」シリーズ最新版、第3回。(「群像」2024年9月号より転載)

第2章 アントニーのブリーフィング

6月23日。ベンガル湾に面したビーチに近いコックスバザールの、いかにも地元のリゾート地というような小さなレストラン街の中の「国境なき医師団」(略称MSF)宿舎で一泊すると(もちろんシャワーは水。各活動地でお湯が出たことの方が少ない)、夜のうちに近所のスーパーで買っておいたシリアルを、朝になって牛乳にひたして食べ、ドライバーが運転してくれるバンでISTのオフィスへ行った。

5分もせずに着いて、雑居ビルの5階まで行くと窓からの眺めは素晴らしく、これは国内便から見た地上、あるいはダッカ空港の付近の道路から見る景色でも痛感したのだが、バングラデシュは実に緑の濃い、あちこちに森のある国なのだった。

すでに我々にぴったりついてくれているのは、バングラデシュ人のサザード・フセインで、彼はIST所属の広報担当者であった。丸メガネでしょっちゅう笑っている愛想のいい男子で、ちょっとバングラデシュ訛りの英語を流暢に操る。彼も含めた我々三人は午前9時からMSFバングラデシュ副代表のカナダ人、アントニー・ペレスから全体ブリーフィングを受けることになっていた。

それまではサザードのオフィスであるコミュニケーションズ(広報)部の部屋で待った。俺がデイパックを置いたデスクの後ろの壁には誰のものともわからないが、「A FREE PALESTINE IN THIS LIFE-TIME」という手書き文字が印刷されたA4くらいのコピー用紙が無造作に貼ってあった。一体どれだけ自由を待っているのか。「IN THIS LIFE-TIME」は切実な言葉であった。

約束の時間になると、同じフロアのほぼ隣室に呼ばれた。小さな部屋だった。アントニーは簡素なデスクの前の椅子に座っていて、すぐに立ってにこやかに自己紹介した。俺も握手して名前を言った。アントニーは背は小さめだがエネルギッシュなムードを持っていて、ほぼ銀髪のくせ毛に丸メガネで、俺が中学高校の時に好きだった名優リチャード・ドレイファスを思わせた。

「さて」

互いの挨拶が終わると、アントニーは難民キャンプ全体の地図が描かれたボードを出し、こちらの顔をのぞき込んで言った。

「早速、僕からの説明を始めよう。メガキャンプについてだ」

そこからは立て板に水だった。あまりの広大さに「メガキャンプ」と呼ばれている場所の今現在の状態と、我々が取材にあたって気をつけるべきことが中心になっていた。

「まずバングラデシュ側はRRRC(難民救援帰還委員会)という組織で全キャンプの管理にあたっている。強権型の政府だが、100万人のロヒンギャを受け入れていることは評価すべきことだ」

そしてアントニーは色分けされたキャンプのすべてをぐるりと指して言った。

「さらにその下位団体として、政府は33に分かれた各キャンプの担当CiC(現場責任者)を置いている。いいね?」

MSF側の組織図ではなく、なぜバングラデシュ側のそれを初めに説明したのか。疑問に思ったが、理由はすぐに明かされた。

音楽好きの甘い妄想?

「バングラデシュ政府は彼らロヒンギャを、難民というより一時的にそこにいる『避難民』としてとらえ、あくまで帰還を前提としている。そうでないとミャンマーとの関係が面倒になるからだ。これは君たちが取材内容を発表する時に気をつけるべき重要なポイントだね」

バングラデシュはとんでもない数の難民の流入に対して、途方もない広さの森のような土地を用意し(最初は象がいたらしい)、整備し、なおかつ外交的にも難しい駆け引きをこなしているのだった。

「彼らバングラデシュの政府は世界での評判を気にしている、とも言えるだろう」

アントニーは冷静に状況を教えてくれた。

その時、俺が頭に浮かべていたのは1971年にジョージ・ハリスンとその師ラヴィ・シャンカールが主催したロック界初の大規模チャリティライブ『バングラデシュ・コンサート』だった。バングラデシュの独立戦争により、当時東パキスタンであった場所から大量の難民がインドへ渡った。その窮境から彼らを救済しようとしたアーティストたちがNYマディソン・スクエア・ガーデンでどでかいコンサートを開いた。しかも一日二公演で。

勝手な憶測だが、バングラデシュには難民と化した同胞を救われた記憶がいまだどこかにあるのではないか。いやもうただの音楽好きの甘い妄想なので大変申し訳ないのだが、そうでもなければバングラデシュの利他的な行為の謎が解けない気がする。

とそれはともかく、次の情報が問題だった。

「そしてもうひとつ、MSFが察知したところによれば2ヵ月前、つまり4月中旬、キャンプ内が緊張し始めた。この2週間は落ち着いているようだが、ミャンマーの軍事政権と戦っている各少数民族武装組織のうち、アラカン軍(AA)がキャンプの人間を連れ去っているらしい。MSFのスタッフにも勧誘された者がいるそうだ」

少数民族の武装勢力がミャンマー国軍に対して優勢に転じた区域があることは、日本のニュースで見ていた。だが、そうした戦闘において兵士を増強しようとする者が、難民キャンプからロヒンギャ人を拉致し、戦いに参加させているとは知らなかった。

しかもそれは今に始まったことではないらしい。武装勢力の人間は夜になると人家を襲い、兵器で脅迫し、自分たちと共に戦ってミャンマー政府を倒せば、国籍が得られるなどと誘っては、難民の思想や宗教に関わりなく連行してしまうという。少なくともこの2ヵ月で1000人がいなくなっているのだそうだ。

差別と迫害をうけて難民キャンプに逃れた者たちが、戦闘のための兵力に使われているのだ。

「それが本当に確かなことか、我々は慎重に見極め、十分に気をつけて対応する必要がある。もしキャンプから武装勢力の兵士が出ていれば、当然きわめてセンシティブな問題になるからだ」

そう、そのことにピリつくのはミャンマー、バングラデシュ両政府であり、せっかく安定の兆しを見せてきた難民キャンプに悪影響が出ることは容易に予想される。

武装したギャングスタの暗躍

「ただ目的はなんであれ、ロヒンギャを外部へリクルートする者がキャンプ内にいることは確認されている。例えば1980年代から活動しているロヒンギャの抑圧からの解放を訴える組織RSO(ロヒンギャ連帯機構)はキャンプにオフィスもある。そして現在は政治活動というより、武装したギャングスタのようになっている者もいるんだ」

武装勢力による活動のみならず、ギャングスタ、つまりヤクザ的な組織が横行している話は、実は他からも聞いていた。国家が弱くなると彼らはがぜん存在感を増す。

序章で「世界は国家、国連、人道支援団体で出来ている」と書いたが、実はその隙間に数々のヤクザ組織が生まれては消えていることは書いておかねばならない。

例えば俺が初めてMSF活動地として取材したハイチは、当時大統領選があり、大地震から立ち直って新しく出発するはずだった。が、なんと現地のギャング同士が市民を巻き込む形で激しく対立し始め、それを軍も抑えられずに今、無政府状態におちいっている。銃創を負ってMSFの管理する病院に来る者もあとをたたないと聞く。

ハイチのような目立ったギャングスタではないが、こうしてロヒンギャ難民キャンプを巡る問題はきわめて複雑化しており、それをあらいざらい書くことは彼ら難民のステイタスを危ういものにする可能性も……。

「だが、そうしたことを、君たちは書いてかまわない」

アントニーは素早く言った。あたかもこちらの逡巡を読むように。

あとで個人的キャリアについてインタビューもするが、そもそもアントニーはアドボカシーとしてMSFに参加した年月が長く、つまり「政策提言」や「世界への証言」が仕事の主眼だった。

したがって弱き者が立場をより弱くするようなレポートでなければ、事実を外に知らせることをためらってはならないと考えているのかもしれなかった。

アントニーは一拍置いて続けた。

「むろん確認は絶対に必要だ。きちんと調べて書いてくれ。特に弱い立場の女性たちが、食べるものの入手に苦労し、医療を受けたくても治安の悪化でそれが難しくなっている現状を伝えるべきだ」

頼れる上司とはこのことか、と俺は背筋が伸びる思いがした。アントニーはそんな俺の畏敬の念にかまわず、休む間もなく他の問題について話した。

戦争が遠い国に与える影響

「国連に入るロヒンギャ難民支援金は、欧米や日本からの拠出金が非常に大きいのだが、昨年は資金不足が続いた。その影響で国連WFPの予算も大幅に削減され、難民一人あたりの毎月の食料配給額は一時、12米ドルから8米ドルまで削減されてしまった」

「月に8米ドル……」

「これには気候変動や物価高騰などさまざまな理由がある。しかし、特にウクライナやガザといった遠いところで起きる戦争、大量殺戮が、世界を行き来する人道支援資金の行き先を簡単に変えるんだ。そして、食糧欠乏国を支援する代表的な機関がそのバランスを変更せざるを得なくなる」

のちのち俺たちもキャンプ取材の中で、自分たちの目ではっきりと見ることになるが、その影響は、栄養不良の子供を増やし、食料を得るための児童婚や人身売買、武装組織への参加につながりかねない。数字だけでとらえていると実感に到らない苦難の実際が、その姿を露骨にあらわす。

アントニーはシリアスな表情を変えずに、最後にこう付け加えた。

「それから最後に、キャンプの脅威として忘れてはならない自然災害の問題だ。先週もモンスーンが来たおかげでキャンプ内のあちこちに地崩れが起きた。十分に気をつけてほしい」

それは日本を発つ二日ほど前に舘さんからLINEが来て知っていた。ゆえにあわてて大きめのカッパ、それから何年も履いていない膝丈の雨天用ブーツを俺は自分の荷物の中に突っ込んでいた。それを誇らしげに伝えると、アントニーは両手を広げてうなずき、それからこう言った。

「何か質問は?」

だが、もはやこちらは頭の中で情報を整理するので手いっぱいだった。人災に天災、ロヒンギャ難民キャンプはさすがにそうとう手ごわそうな場所なのだった。

ヒューマニタリアンの個人史

午前のうちに、俺たちは早速MSFの綿のチョッキを着、サザードに案内してもらってバンでRRRCへ行った。立派な官舎の二階、廊下の両側にまるでカフカの『審判』のようにずらりと同じドアが並んでいた。

そのドアのひとつが我々の難民キャンプへの立ち入りを正式に許可してくれる場所で、中に入って台帳に名前など書くとあっけない早さで申請は受理された。手続きは一瞬で終わったが、それは周到な準備があったからで、本来こうした許可は簡単に下りるものでもないらしいということだった。

再びISTの自分たちにあてがわれた部屋に戻り、そこから同じビルのいくつかのOCAの部署に挨拶に行った。今回の取材はOCBA、OCGを除く、バングラデシュで活動するすべてのMSFのオペレーションセンターに協力をあおいでいたからだ。みな気持ちよく親切に我々を受け入れてくれた。海外スタッフは少なく、多くのバングラデシュのスタッフが働いていた。

午後1時半、アントニーにまた呼ばれた。

午前のブリーフィングを聞いてどうしても彼の個人的なキャリアを取材したくなり、申し込んでいたのだった。こころよく彼は引き受けてくれたわけだ。

ごく短くまとめるが、メキシコ系カナダ人の彼は、大学で社会人類学を専攻し、人権に興味を持った。父はエンジニアだったが彼自身は大学で学んだことを実社会に活かしたいと考え、メキシコ政府の産業振興などの仕事を経て、セーブ・ザ・チルドレンのアドボカシーとして長く務めたのだという。

ヒューマニタリアン(人道主義者)になったのはいつかと聞くと、ドラマチックなことは何もないとアントニーは答えた。

「ヒューマニタリアンの世界はシンプルだ。やるかやらないかだよ。僕の場合は2007年にメキシコのタバスコ州で起きた大洪水がきっかけだった。上司にロジスティック(物流)のボランティアで行く気があるかと聞かれた。自信はなかったけどイエスと答えたら、出発が3時間後だった。だけど、僕はただ行っただけだよ。ドラマチックな心境の変化なんかない」

十分にドラマチックだと思ったが、アントニーはにこりともしなかった。

「もともと子供の頃から難民が身近にいた。カナダでは彼らのような人たちが学校にたくさん入ってくる。ユーゴ紛争でもエチオピアの飢饉でも、カンボジアからも来ていたな。でも意識したことなんてなかった。彼らが難民だなんて考えていなかったよ」

最も「クソな仕事」を気にせずやる

とにかく、アントニーはメキシコの大洪水の仕事によって人道援助に開眼した。セーブ・ザ・チルドレンでアドボカシーをまかされ、おもに子供たちの保護に関する政策の提言と啓発活動をし、それを世界にどう根付かせるかを考えた。

だが2016年に退職、3ヵ月の放浪の旅にでた。その途上、様々な人に「人道支援団体のうち、どこで働くべきか」と聞いて回ったそうだ。

「で、みんなの答えはICRC(赤十字国際委員会)とMSFだったんだ」

アントニーはにやりとしながら話し、「なぜなら最も『クソな仕事』でも気にせずやるから」、と言い終えてクスクス笑った。舘さんもサザードも吹き出した。

ちなみにMSFでの活動地をあれこれ尋ねてみると、俺が取材で行っていた時期の南スーダンの首都ジュバにもいたことがわかった。休日に各部署の人間が宿舎の屋上へ集まり、パーティをした記憶があると伝えると(休日にしっかりリラックスすることはほとんど彼らの義務になっている)、アントニーもそこにいた可能性が出てきた。

彼は愉快そうに、その偶然を受け入れて笑った。

「まさにMSFだ!」

それで彼もすっかり俺を信頼してくれたと感じた。

こうして我々はアントニーをこのプロジェクトのトップとし、MSF日本広報の舘さん、MSFバングラデシュ広報のサザード、そして俺の3人でついにその日の夕方、ロヒンギャ難民キャンプの北端に最も近い宿舎へと移動した。

……が、まだキャンプには入らない。

なにしろ午後5時には早くも彼らを取り囲む柵のすべてが閉まってしまうため、部外者で中にいられるのは人道支援団体が運営する病院の夜勤担当者だけだからだ。じらして申し訳ない。

だがMSFの活動地に入る者は必ず現地の全体状況についてブリーフィングを受け、そののち宿舎で周囲のセキュリティに関するブリーフィングを受けなければならない。

つまりこれからまだもうひとつブリーフィングがあるのだ。

キャンプの様子を書くのは周囲の安全を十二分に確認したあとになる。

そのかわり、『バナナハウス』というニックネームの宿舎へ向かうMSFのバンに同乗した女性の、きわめて興味深い日本文学の話から次回は始めよう。

