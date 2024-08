遠藤航所属の王者リバプールや三笘薫所属のブライトンはいきなりプレミア勢と対戦…EFLカップ3回戦の組み合わせが決定【EFLカップ】

29日、カラバオカップ(EFLカップ)の3回戦の組み合わせ抽選が行われた。3回戦からは、ヨーロッパ大会に参加するマンチェスター・シティやアーセナルら全てのチームが参加。2回戦まではあった南部と北部に分ける方式もなくなる。日本人選手の所属するクラブでは、遠藤航の所属する大会王者リバプールがウェストハムと、三笘薫の所属するブライトン&ホーヴ・アルビオンがウォルバーハンプトンとの組み合わせになり、いきなりプレミアリーグ同士の対戦に。また、鎌田大地の所属するクリスタル・パレスが斉藤光毅の所属するクイーンズ・パーク・レンジャーズ(QPR/2部)と、菅原由勢が所属するサウサンプトンがエバートンと、坂元達裕の所属するコヴェントリー・シティ(2部)がトッテナムと対戦する予定だ。

その他のいわゆるトップ6のクラブでは、マンチェスター・シティがワトフォード(2部)、アーセナルがボルトン(3部)、マンチェスター・ユナイテッドがバーンズリー(3部)、チェルシーがバロー(4部)と対戦予定。いずれも下部リーグとの対戦となる形だ。EFLカップ3回戦は、9月16日と23日の週に開催予定となっている。◆EFLカップ3回戦リバプール(遠藤航) vs ウェストハムマンチェスター・シティ vs ワトフォードアーセナル(冨安健洋) vs ボルトン・ワンダラーズマンチェスター・ユナイテッド vs バーンズリーウィコム・ワンダラーズ vs アストン・ビラコヴェントリー・シティ(坂元達裕) vs トッテナムウォルソール vs レスター・シティブレントフォード vs レイトン・オリエントブラックプール vs シェフィールド・ウェンズデイプレストン vs フルアムエバートン vs サウサンプトン(菅原由勢)QPR(斉藤光毅) vs クリスタル・パレス(鎌田大地)ストーク・シティ vs フリートウッド・タウンブライトン&ホーヴ・アルビオン(三笘薫) vs ウォルバーハンプトンウィンブルドン vs ニューカッスルチェルシー vs バロー