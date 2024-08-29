キャンペーン：HDDやSSDなど、Seagate製品が「Amazon スマイルSALE」で割引に
日本シーゲイト株式会社は、8月29日（木）9時から開催中の「Amazon スマイルSALE」に参加している。
Seagateのストレージ製品などを最大22.6%OFFで販売している。対象となるのは内蔵HDDやM.2 SSDに加えてポータブルSSDなど。
最も割引率が高いのは1TBのM.2 SSD「FireCuda 520N」で通常1万9,582円のところ22.6%OFFの1万5,157円となる。
開催日時
2024年8月29日（木）9時00分～9月4日（水）23時59分
対象製品（一部）
通常価格→割引価格（割引率）
※実際の価格はAmazon.co.jpでご確認ください
FireCuda 520N 1TB
1万9,582円→1万5,157円（22.6%）
BarraCuda 8TB
1万9,780円→1万7,802円（10%OFF）
IronWolf 8TB
・3万5,980円→3万2,382円（10%）
Expansion ポータブル 5TB
・2万2,880円→2万592円（10%）
Expansion デスクトップ 18TB
6万2,980円→5万6,682円（10%）
Expansion SSD 2TB
・3万4,980円→3万1,482円（10%）