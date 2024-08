奈良県出身で「奈良市観光大使」を務める元AKB48メンバー・大西桃香さんが奈良市公式アプリ「SHIKA no ASHIATO」に登場、思い出の地やオススメスポットを巡るデジタルスタンプラリーを9月2日(月)より実施する。期間中、デジタルスタンプを集めると来年1月まで毎月3名に豪華プレゼントが当たるほか、期間限定のオリジナルアプリ会員証やオリジナルクリアファイルのプレゼントなどスタンプラリー連携イベ

