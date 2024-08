グラビアアイドルの由良ゆらが、28日に1st写真集「ゆらドキッ!」(白夜書房)を発売。その掲載カットの一部が公開された。 由良ゆらのチャームポイントである“あざとさ”がふんだんに詰め込まれた、彼女自身最も大胆で、挑戦的な姿を見せている本作。出生地である千葉で見せたあどけない素顔から、ホテルでのランジェリーカットや最大露出カットまで、初めて見せる表情がたっぷりの内容となっている。 由良ゆらさんは発売

ログインして続きを読む

The post 由良ゆら、自身最大露出カットや初めて見せる表情も…1st写真集が発売「想像以上にすごい写真集だと…」 first appeared on GirlsNews.