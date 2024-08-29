・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７４．５２ドル（－１．０１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２５３７．８ドル（－１５．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２９１７．６セント（－７７．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５１４．２５セント（＋６．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝３６５．２５セント（－２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９５８．５０セント（－９．００セント）
・ＣＲＢ指数
　２７７．６１（－２．９３）

出所：MINKABU PRESS