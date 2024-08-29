韓国主要紙の朝刊ヘッドライン（８月２９日）
＜朝鮮日報＞米英、ディープフェイク作成だけでも処罰 韓国は流布したら処罰可能
＜東亜日報＞中秋節の医療混乱危機にも 尹大統領と与党代表、解決策なくあつれきのみ
＜中央日報＞官治がゆがめた金利 実需要者は首回らず
＜ハンギョレ＞大統領室「与党代表、医学部定員増員やめようということ」…夕食会突如延期
＜京郷新聞＞夕食会も延期した「尹大統領・与党代表のあつれき」 全面戦の様相
＜毎日経済＞現代自動車の「太っ腹バリューアップ」 自社株４兆ウォン買い入れへ
＜韓国経済＞現代自動車、純利益３５％を株主に還元へ
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
＜東亜日報＞中秋節の医療混乱危機にも 尹大統領と与党代表、解決策なくあつれきのみ
＜中央日報＞官治がゆがめた金利 実需要者は首回らず
＜ハンギョレ＞大統領室「与党代表、医学部定員増員やめようということ」…夕食会突如延期
＜京郷新聞＞夕食会も延期した「尹大統領・与党代表のあつれき」 全面戦の様相
＜毎日経済＞現代自動車の「太っ腹バリューアップ」 自社株４兆ウォン買い入れへ
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