＜朝鮮日報＞米英、ディープフェイク作成だけでも処罰　韓国は流布したら処罰可能

＜東亜日報＞中秋節の医療混乱危機にも　尹大統領と与党代表、解決策なくあつれきのみ

＜中央日報＞官治がゆがめた金利　実需要者は首回らず

＜ハンギョレ＞大統領室「与党代表、医学部定員増員やめようということ」…夕食会突如延期

＜京郷新聞＞夕食会も延期した「尹大統領・与党代表のあつれき」　全面戦の様相

＜毎日経済＞現代自動車の「太っ腹バリューアップ」　自社株４兆ウォン買い入れへ

＜韓国経済＞現代自動車、純利益３５％を株主に還元へ
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