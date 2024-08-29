２９日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 日・２年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・民間設備投資
１４：００ 日・消費者態度指数
１８：００ ユーロ・消費者信頼感
１８：００ ユーロ・経済信頼感
２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）
２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
２１：３０ 米・卸売在庫
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２３：００ 米・住宅販売保留指数
○決算発表・新規上場など
決算発表：東和フード<3329>
※福証Ｑボード上場：Ｃｒｏｓｓ Ｅホールディングス<231A>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 日・２年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・民間設備投資
１４：００ 日・消費者態度指数
１８：００ ユーロ・消費者信頼感
１８：００ ユーロ・経済信頼感
２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）
２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
２１：３０ 米・卸売在庫
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２３：００ 米・住宅販売保留指数
○決算発表・新規上場など
決算発表：東和フード<3329>
※福証Ｑボード上場：Ｃｒｏｓｓ Ｅホールディングス<231A>
出所：MINKABU PRESS