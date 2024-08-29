２９日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０　日・２年物利付国債の入札
１０：３０　豪・民間設備投資
１４：００　日・消費者態度指数
１８：００　ユーロ・消費者信頼感
１８：００　ユーロ・経済信頼感
２１：００　独・消費者物価指数（速報値）
２１：３０　米・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
２１：３０　米・卸売在庫
２１：３０　米・新規失業保険申請件数
２１：３０　米・失業保険継続受給者数
２３：００　米・住宅販売保留指数

○決算発表・新規上場など

決算発表：東和フード<3329>
※福証Ｑボード上場：Ｃｒｏｓｓ　Ｅホールディングス<231A>

出所：MINKABU PRESS