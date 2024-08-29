²Æ¤ÎŽ¢ÃßÀÑÈèÏ«Ž£¤ò¥¹¥Ã¥¥ê±¿Æ°Ž¥¿çÌ²Ž¥¿©»ö¤Î¥³¥Ä
²Æ¤â½ª¤ï¤ê¡£²Æ¥Ð¥Æ¤ò¤³¤¸¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¾Ò²ð¡Ê¼Ì¿¿¡§¥×¥é¥Ê¡¿PIXTA¡Ë
¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç·ò¹¯¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎºäµÍ¿¿Æó¤µ¤ó¤¬¡¢Èè¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¡¢¼«¿®¤¬¤â¤Æ¤ëÂÎ¤òºî¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤òÅÁ¼ø¤¹¤ëËÜÏ¢ºÜ¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö²Æ¸åÈ¾¤Î²Æ¥Ð¥Æ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¡×¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÌÔ½ëÆü¤ÎÏ¢Â³µÏ¿¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢8·î¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤â¤è¤¦¤ä¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï²Æ¥Ð¥Æ¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï9·î¤âºÇ¹âµ¤²¹¤¬25¡î°Ê¾å¤Î²ÆÆü¤ä¡¢30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢½©¥Ð¥Æ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²Æ¥Ð¥Æ¡¢½©¥Ð¥Æ¤ÏÄ¾ÀÜÌ¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ë¤µ¤¬¤â¤È¤Çµ¯¤³¤ëÊ£¹çÅª¤ÊÃßÀÑÈèÏ«¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ËÃ»´ü¡ÊµÞÀ¡Ë¤ÎÈèÏ«¤Ï²óÉü¤âÁá¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃßÀÑÈèÏ«¤Ï²óÉü¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£²Æ¥Ð¥Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢µ¤²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«²óÉü¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¸¤é¤·¤¿²Æ¤Ð¤Æ¤Î¸¶°ø¤ÏÂÎÎÏÄã²¼
¼Â¤Ï¡¢²Æ¥Ð¥Æ¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ1¤Ä¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÂÎÎÏÄã²¼¤Ç¤¹¡£
±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¤ÈÂÎ²¹¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤·¤ÆÇã¤¤Êª¤ä»¶Êâ¤Ê¤É¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüÃæ¤Î³èÆ°ÎÌ¤¬¸º¤ë¤Î¤ÏÃ×¤·Êý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¶ÚÎÏ¡¢»ýµ×ÎÏ¡¢½ÀÆðÀ¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¿ê¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
7·î¤«¤é8·îÁ°È¾¤Ë´¶¤¸¤ë½é´ü¤Î²Æ¥Ð¥Æ¤Ï¡¢¸å½Ò¤¹¤ë¿çÌ²ÉÔÂ¤ä±ÉÍÜ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢8·î¸åÈ¾¤«¤é9·î¤Î»Ä½ë¤Ë´¶¤¸¤ë²Æ¥Ð¥Æ¡¢½©¥Ð¥Æ¤Ï¡¢ÂÎÎÏ¤ÎÄã²¼¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ÇÂÎÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÎÃ¤·¤¤ÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ê¤éºÂ¤é¤º¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±Î©¤Ä¡¢±Ø¤ä¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤À¤±³¬ÃÊ¤ò»È¤¦¡¢Èæ³ÓÅªµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿Æü¤ÎÍ¼Êý¤äÌë´Ö¤Ë¤Ï»¶Êâ¤ò¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¸²Ãø¤ÊÂÎÎÏÄã²¼¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¢¥³¥ó¤äÀðÉ÷µ¡¤ò¸ú¤«¤»¤¿ÎÃ¤·¤¤Éô²°¤ÎÃæ¤Ç¡¢½µ¤Ë1¡Á2²ó¤Ç¤âÆ°²è¥µ¥¤¥È¤äDVD¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¥è¥¬¤ä¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¹Ô¤¨¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ªÎÉ¤·¤Ç¤¹¡£
Ç°¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢´À¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤È±¿Æ°¸ú²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¸í²ò¤Ç¡¢´À¤ÎÎÌ¤È±¿Æ°ÎÌ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡Ê¥«¥í¥ê¡¼¡Ë¾ÃÈñÎÌ¤Î´Ö¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ê°ø²Ì´Ø·¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¸å¤ËÆÃ¤Ë¿ê¤¨¤ä¤¹¤¤²¼È¾¿È¤Î¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤ë¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½µ¤Ë2²ó¡¢ÎÃ¤·¤¤Éô²°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢°ì½ï¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¤Î¤ËÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢Í¼¿©¤«¤é2»þ´ÖÄøÅÙ·Ð²á¤·¤¿Ìë8¡Á9»þº¢¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´Ö¤Ë¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¸ò´¶¿À·Ð¤ÎÆ¯¤¤ò¶¯¤á¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ËÈ¿Æ°¤ÇÉû¸ò´¶¿À·Ð¤¬Æ¯¤¤¤Æ¡¢Ìë11¡Á12»þº¢¤ÎÆþÌ²¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
²Æ¥Ð¥Æ¡¦½©¥Ð¥Æ¤Ë¸ú¤¯¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º
¢£¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È
¡Â¤òÂ·¤¨¤Æ¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¼ê¤ò¹ø¤ËÃÖ¤¤¤¿¤é¡¢°ìÊý¤ÎÂ¤òÈ¾Êâ²¼¤²¤Æ¡¢¤Ä¤ÞÀè¤ò¾²¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£
¢Â©¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é3ÉÃ¤«¤±¤Æ¡¢Á°Â¦¤ÎµÓ¤ËÂÎ½Å¤ò¤«¤±¡¢ÇØ¤¹¤¸¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤Þ¤ÞÌµÍý¤Î¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤Þ¤ÇÉ¨¤ò¶Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é2ÉÃ¤Ç¸µ¤Î°ÌÃÖ¤ËÌá¤ë¡£
10²óÈ¿Éü¤·¤¿¤é¡¢Â¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤¦¡£¤³¤ì¤ò3¥»¥Ã¥È¹Ô¤¦¡£
¢£¤ª¿¬¤ÈÂÀ¤â¤âÎ¢¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
¡¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÎ¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤«¤é¡¢°ìÊý¤ÎÉ¨¤ÎÎ¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¶»¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ú¤´ó¤»¡¢¤ª¿¬¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯¿¤Ó¤ë°ÌÃÖ¤Ç¡¢³Ú¤Ë¸ÆµÛ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é10ÉÃ¥¡¼¥×¤¹¤ë¡£
¢Â³¤¤¤Æ¡¢¼ê¤ò¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ë¤º¤é¤·¡¢É¨¤ò·Ú¤¯¶Ê¤²¤¿¾õÂÖ¤Ç¼êÁ°¤Ë°ú¤´ó¤»¡¢ÂÀ¤â¤â¤ÎÎ¢¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯¿¤Ó¤ë°ÌÃÖ¤Ç¡¢³Ú¤Ë¸ÆµÛ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é10ÉÃ¥¡¼¥×¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤òº¸±¦¸ò¸ß¤Ë3¥»¥Ã¥È¹Ô¤¦¡£
¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡§ÃÝ¸ýËÓ°ê¡Ë
²Æ¥Ð¥Æ¤Î¸¶°ø¡¢¿çÌ²¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë
ÂÎÎÏÄã²¼°Ê³°¤Ç¡¢²Æ¥Ð¥Æ¤òµ¯¤³¤¹¼ç¤Ê¸¶°ø¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Ï¿çÌ²¤ÎÌäÂê¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï±ÉÍÜ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£
Ç¾¤ÈÂÎ¤Î³èÆ°¤òÄã²¼¤µ¤»¤Æ¡¢ºÙË¦¤Î½¤Éü¤äºÆÀ¸¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤ÇÇ¾¤äÂÎ¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¿çÌ²¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¤¬¡¢½ë¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿²¤Ä¤¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ì²¤ê¤¬Àõ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤ÎÌò³ä¤¬½½Ê¬¤Ë²Ì¤¿¤µ¤ì¤º¡¢¤½¤ì¤¬Â³¤¯¤³¤È¤ÇÇ¾¤Ë¤âÂÎ¤Ë¤âÈèÏ«¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¾¤ÎÈèÏ«¤¬ÃßÀÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç§ÃÎ¡¢È½ÃÇ¡¢µ²±¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÎ¤ÎÈèÏ«¤¬ÃßÀÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¶ÚÆù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°ßÄ²¤Ê¤ÉÆâÂ¡¤Îµ¡Ç½¤âÄã²¼¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤Ï¼«Î§¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÍð¤·¤Þ¤¹¡£
Ìë´Ö¡¢ÆÃ¤Ë½¢¿²Ãæ¤Ï¿´¿È¤ò¥ª¥Õ¥â¡¼¥É¤ËÆ³¤¯Éû¸ò´¶¿À·Ð¤¬¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¿´¿È¤ò¥ª¥ó¥â¡¼¥É¤ËÆ³¤¯¸ò´¶¿À·Ð¤¬¼ç¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¡¢¿´¿È¤òÅ¬Àµ¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿çÌ²¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¼«Î§¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤ÈÌë´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉû¸ò´¶¿À·Ð¤¬Æ¯¤«¤º¡¢ÂÎ¤¬¥ª¥ó¥â¡¼¥É¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÌ²µ¤¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Ë¬¤ì¤º¡¢¤³¤ì¤¬¤µ¤é¤Ë¿çÌ²ÉÔÂ¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬²Æ¥Ð¥Æ¤ä½©¥Ð¥Æ¤òÄ¹°ú¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¸ò´¶¿À·Ð¤ÈÉû¸ò´¶¿À·Ð¤Î1Æü¤Î´Ø·¸¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡§CHIWACO¡¿PIXTA¡Ë
¿çÌ²ÉÔÂ¤òËÉ¤°¤Ë¤ÏÅÆ¤Ë¤â³Ñ¤Ë¤â¡¢¿²¤Ä¤¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ìë´Ö¤ÏÅ¬ÅÙ¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤ÈÀðÉ÷µ¡¤ò»È¤¤¡¢¸Ä¿Íº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬²÷Å¬¤Ë´¶¤¸¤ë24¡Á28¡îÄøÅÙ¤Î¼¼²¹¡¢50¡Á60¡óÄøÅÙ¤Î¼¾ÅÙ¤Ë¤·¤Æ ¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤ÇÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤»¤Ð¡¢Éû¸ò´¶¿À·Ð¤ÎÆ¯¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼«Á³¤ÈÌ²µ¤¤òºÅ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îä¤¿¤¤°û¤ßÊª¤Ï¸ò´¶¿À·Ð¤ÎÆ¯¤¤ò¶¯¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Ìë´Ö¤ËÀÝ¤ë¿åÊ¬¤ÏÎä¤ä¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ß¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤«¤ÄÂçÄ²¤«¤é¤ÎµÛ¼ý¤¬Â®¤¤°ûÎÁ¿å¤Î²¹ÅÙ¤Ï5¡Á15¡îÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢½¢¿²Á°¤Ë³Ú¤Ê»ÑÀª¤Ç¡¢¶ÚÆù¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤¿¤Ó¤ò´¶¤¸¤ëÄøÅÙ¤Î¶¯¤µ¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÀè¤Û¤É¾Ò²ð¤·¤¿¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¿¥ß¥óB1¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤À¤ë¤µ¤ò²ò¾Ã
²Æ¥Ð¥Æ¡¢½©¥Ð¥Æ¤ÎÍ½ËÉ¤Î¿©¤ÙÊª¤È¤¤¤¦¤È¡¢±·¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
±·¤Ë¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ä»é¼Á¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë²Æ¥Ð¥ÆÍ½ËÉ¤Ë¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB1¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¿¥ß¥óB1¤Ï¡¢¼ç¤ËÅü¼Á¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»ºÀ¸¤¹¤ë¹ÚÁÇ¤ÎÆ¯¤¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÊä¹ÚÁÇ¤Ç¡¢ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î»ºÀ¸ÎÌ¤¬Äã²¼¤·¤ÆÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¢¤Þ¤êÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¹¥¿¥ß¥ÊÀÚ¤ì¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Ó¥¿¥ß¥óB1¤Ï¿À·ÐÅÁÃ£¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¿À·Ð¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¡¢ÂÎ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£²áÅÙ¤ËÉÔÂ¤·¤¿¾õÂÖ¤ÏµÓµ¤¡Ê¤«¤Ã¤±¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âËö¾¿¿À·Ð¤ä¿´Â¡¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬µ¯¤³¤ê¡¢´¶³Ð¤Î¤Þ¤Ò¤äÁ´¿È¤Î¤à¤¯¤ß¤Ê¤É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¿¥ß¥óB1¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¹¢±Û¤·¤Î¤è¤¤ÁÇÌÍ¤äÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¤Ê¤É¡¢Ãº¿å²½ÊªÃæ¿´¤Î¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿¿©»ö¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿©»öÍ¶È¯ÀÂÎÇ®»ºÀ¸¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿©»ö¤òÀÝ¤ë¤È¤½¤Î±ÉÍÜÁÇ¤¬»È¤ï¤ì¤ë²áÄø¤ÇÇ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ÆÂÎ²¹¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¸²Ãø¤ËÂÎ²¹¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤¬¡¢¼çºÚ¤È¤Ê¤ëÆù¤äµû¡¢Æ¦¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¿¥ß¥óB1¤¬Â¿¤¤¿©¤ÙÊª¤È¤Ï¡©
½ë¤¤²Æ¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤ËÂÎ²¹¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀ¸Êª¤È¤·¤Æ¤ÎÀïÎ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢ ¤³¤ì¤¬°ìÊý¤Ç¥Ó¥¿¥ß¥óB1ÉÔÂ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸¶°ø¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¿¥ß¥óB1¤Ï±·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÚÆù¤äµíÆù¤ÎÀÖ¿È¤Î¤Û¤«¡¢ÂçÆ¦¤ä¥¨¥ó¥É¥¦Æ¦¡¢ÊÆ¤Ì¤«¡¢³¤ÂÝ¡¢¥´¥Þ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©ÉÊ¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄê¤Î¿©ÉÊ¤ËÊÐ¤ë¤È¡¢ÊÌ¤Î±ÉÍÜÁÇ¤Î²áÉÔÂ¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¼ç¿©¡¢¼çºÚ¡¢ÉûºÚ¡¢½ÁÊª¡×¤È¤¤¤¦¿©»ö¤Î´ðËÜ¹½À®¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©ºà¤òÀÝ¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É®¼ÔºîÀ®
¡ÊºäµÍ ¿¿Æó ¡§ ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ÂåÉ½¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ë