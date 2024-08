◆超特急、2日間で約4万人動員

【モデルプレス=2024/08/29】9人組メインダンサー&バックボーカルグループの超特急が、27〜28日にKアリーナ横浜にて「BULLET TRAIN Spring tour 2024 “Rail is Beautiful”」追加公演を開催。ここではツアーファイナルとなった28日の公演をレポートする。1st EP『Just like 超特急』を引っ提げ、4月からスタートした『BULLET TRAIN Spring tour 2024 “Rail is Beautiful』。今回の追加公演はグループ史上最大規模の会場で、2日間で約4万人を動員した。

幻想的な花びらの幕がアンベールすると、巨大な花束のオブジェとともにメンバーカラーのスーツを纏った9人が登場。セットとリンクする歌詞が散りばめられている「Yell」で幕が開け、「シャンディ」「a kind of love」などと冒頭から5曲をノンストップで駆け抜けた。恒例の挨拶では「Kアリーナ元気ですか?超特急に会いたかったですか?チャラチャラしてますか?最強のチャラチャラ11号車シューヤです」「12号車ごはん担当のマサヒロです!皆さん今日もご飯いっぱい食べてきましたか?お腹いっぱいですか?」などと個性を輝かせる。タカシは「今日も1日〜?」「こんな僕を一家に一台〜?」「そんな僕名前は〜?」といった言葉に続け、8号車(ファン)に代名詞の挨拶「タカシやで」を言ってもらうことで一体感を高めた。1人ステージに残ったユーキが、同ツアーで披露していた一発芸の集大成を見せる場面も。「しっかり有終の美を飾れるようにやらせていただきます!」と意気込み、「グーチョキパーでグーチョキパーで何作ろう〜」のリズムで両手をグーにし「My Buddy」のポーズ、2回目は両手をチョキにして「KアリーナのK」を作り笑いを誘った。しかし、その後のMCでメンバーから「今回は置きに行ってた!」と指摘が。ユーキは、生配信がある公演のため「変なことを言うのが一番怖かった(笑)!」と吐露し、事前に考えて挑んだことを明かしていた。「Rush Hour」では車掌姿のタカシ、シューヤが登場。2人のハーモニーに合わせ、学生やサラリーマンに扮したメンバーが「Rail is Beautiful」行きの電車に乗車し、つり革を使ったパフォーマンスで魅了した。「Pretty Girl」からは、アロハと女装姿のユーキ、ハルが楽曲に合わせて三角関係の恋愛ストーリーを展開。「Table Manners」でウェイター姿のマサヒロ、タクヤ、リョウガ、「POLICEMEN」で警察官となったカイが登場するなど、コミカルな演出で会場を沸かせた。「Cead Mile Failte」では空気が一変。全身白の衣装で「Beautiful Chaser」と続けてワイルドな一面を見せた。この衣装は、衣装担当のカイが、演出を担当したユーキが伝えたいメッセージを取り入れて制作したという。また、ボーカルを務めるタカシ、シューヤの綺麗なロングトーンが響き渡った「霖雨」「Holtasoley」。カイ、リョウガ、タクヤ、ユーキ、マサヒロ、アロハ、ハルによるしなやかで荒々しいDANCE BRIGEは各々の魅力を存分に発揮していた。追加公演の開催についてリョウガが「超特急新体制史上一番でかい会場。すごい景色だね」と9人と8号車で喜びを共有。「ハルとかどう?10代のおこちゃまが立っちゃって。どうでちゅか?」と話を振ると、ハルが「緊張するでちゅ」とキュートに応えたものの、リョウガに「そこまでは求めてなかった」とツッコまれるオチとなった。その後「My Buddy」「Burn!」など盛り上がりに欠かせない定番曲を立て続けに披露。客席に降りて、ラストスパートのギアを上げる。本編最後となった「gr8est journey」前には、ユーキが「追加公演を迎えられたこと、心より感謝しています。本当に今、心から楽しいです!不安とかそういう感情は一切なくて、今こうして9人と、今ここにいる8号車と、配信を観てくださっている8号車の皆さん、超特急を支えてくれてるスタッフ、9号車の皆さんと一緒にこんな素敵な景色を迎えられたのは本当に嬉しいです!」「だってさ、常に最高更新してるんだよ、超特急!」と涙ながらも力強くコメントし、大きな歓声に包まれた。8号車からの「超特急!」という大きなアンコールを受けた9人は再びステージに降臨。「Summer love」「ジュブナイラー」「fanfare」と変顔炸裂らしさ全開のアンコールで最後まで会場を盛り上げた。そして、メンバーがステージを後にするとモニターで「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2024-2025 “Joker”」の開催をサプライズ発表。追加公演も成功に収めた超特急のトレインはまだまだ加速しそうだ。(modelpress編集部)M1:YellM2:シャンディM3:Four SeasonsM4:MagnifiqueM5:a kind of love-MC-M6:Rush HourM7:Pretty GirlM8:Table MannersM9:panipaniM10:Kiss Me BabyM11:POLICEMENM12:ラキラキM13:Cead Mile FailteM14:Beautiful ChaserM15:霖雨M16:Thinking of You-MC-M17:Holtasoley-DANCE BRIGE-M18:Steal a KissM19:MORA MORAM20:Body RockM21:We Can Do it!M22:Call My NameM23:My BuddyM24:Secret ExpressM25:超えてアバンチュールM26:SAY NOM27:Burn!-MC-M28:gr8est journey-ENCORE-EN1:Summer love-MC-EN2:ジュブナイラーEN3:fanfare【大阪】大阪城ホール2024年12月20日(金)開場 17:00/開演 18:002024年12月21日(土)開場 15:00/開演 16:00【東京】国立代々木第一体育館2024年12月25日(水)開場 17:00/開演 18:002024年12月26日(木)開場15:00/開演 16:00【愛知】Aichi SKY Expo(愛知国際展示場 ホールA)2025年1月4日(土)開場17:00/開演 18:302025年1月5日(日)開場15:00/開演 16:00【神奈川】横浜アリーナ2025年1月28日(火)開場17:30/開演 18:302025年1月29日(水)開場 17:00/開演18:00【Not Sponsored 記事】