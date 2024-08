◆超特急、メンバー・ファンへの思い語る

【モデルプレス=2024/08/29】9人組メインダンサー&バックボーカルグループの超特急が、27〜28日にKアリーナ横浜にて「BULLET TRAIN Spring tour 2024 “Rail is Beautiful”」追加公演を開催。28日公演のラストでは、ツアーファイナルを完走したメンバーが、それぞれ思いの丈を語った。【ラスト挨拶ほぼ全文】同公演のアンコールでは一人ひとりが思いの丈を語った。タクヤは「僕たち超特急が、気持ち的には皆の背もたれになりたいなと思ってます。しんどい時、苦しい時、寄り添って、寄っかかって、フゥーっとできる場所であってほしい」と涙で言葉を詰まらせながらも温かな言葉を残した。

◆「BULLET TRAIN Spring tour 2024 “Rail is Beautiful”」

◆メンバーラスト挨拶ほぼ全文

2022年に加入した新メンバーの1人であるアロハは、「僕は小さい頃からダンスをやっていて、ダンスの発表会とか何百人とかのところでずっとやっていたので、2万人の中で今パフォーマンスしてるなって。本当に頑張って良かった」としみじみ。「期待に応えられる4人、新メンバーも大切だと思うんですけど、僕はそれを超えるような、もっともっと応えられるような人間になりたいと思ってる」と真っ直ぐに思いを伝えた。同じく新メンバーのハルは「本当にここにいる8人が超特急で良かった」と涙ながらにコメント。「当たり前じゃないことがどれだけ大切なんだろうかっていうのが、すごく身に沁みてわかって、こうやってライブができてること、すごくすごく幸せです。本当に皆さんのおかげで毎日楽しく過ごせています」と感謝を伝えた。また「こうやって皆を笑顔にしていくってことが、僕たち超特急が1番求めていることだし、自分たち超特急の責任、任務だと思います」と力を込めたタカシ。「これからも明るい太陽のような8号車の皆を照らして、笑顔にできるようなグループにもっともっとなれるように、どんどん突っ走っていきます」と意気込んでいた。(modelpress編集部)61st EP『Just like 超特急』を引っ提げ、4月からスタートした『BULLET TRAIN Spring tour 2024 “Rail is Beautiful』。曲ごとにセンターが変わる高いエンタテイメント性、驚きに満ちた自在なダンスフォーメーション、そして8号車(ファン)との一体感溢れるライブパフォーマンスが話題となり、チケットは全公演完売。今回の追加公演はグループ史上最大規模となる会場で、2日間で約4万人を動員した。<シューヤ>本日最終公演ですね、皆さん。配信を観ていただいてる方、そしてKアリーナにお越しの皆さん、本当にご乗車ありがとうございます。帰ってきましたピンク髪!白にちょんちょんって、ピンク入ってたじゃないですか。落ち着かなかったんですよ、自分でやってても。やっと“ぜんぱつ”ピンクになりました。(メンバー:全頭ね)全頭!冗談はおいといてですね、「Rail is Beautiful」こうして駆け抜けてきたわけですけれども、最終公演Kアリーナ2日間ということで、平日にも関わらず多くの方にお越しいただき本当に嬉しく思います。ありがとうございます。さっきユーキちゃんが話してくれたんですけど、いや〜熱かったですね、ユーキちゃんの言葉はやっぱり。めちゃめちゃきました僕。「gr8est journey」前に泣かせるんじゃねぇよって思って。歌えなくなっちゃうからすごく我慢してたんですけど、超特急更新してますね!本当に超特急をライブで引っ張っていってくれてるユーキちゃんがこんなに熱い人で、 メンバーもそれについていける。そして、それに答えられるメンバーで僕は本当に幸せですし、マジで行けるとこまで行けると思ってるので、これから俺ら9人についてきてください!今日はありがとうございました!<カイ>皆さま本日はご乗車いただきありがとうございます!今日この日のために休みがあるかまず確認して、休みを取れるか確認して、予定があったりする人はその予定をずらせるかどうか確認したりとかして、この日に向けて美容院に行ったり、服選んだり、ネイルに行ったり、色んな準備して、もちろん忙しくてこの日のために毎日忙しなく生きてきた方もいらっしゃると思いますけれども、ここにいらっしゃる約2万人の方、そして今配信を観ている皆様もこの日のために色んなことを1日1日頑張って、僕たちもそうですし、この日を迎えた方がたくさんいると思います。僕たちはその2万人、もっとそれ以上の方の人生を背負って、2時間半、3時間だけじゃなくて、その人たちの人生を背負ってパフォーマンスをしていかなければいけないですし、学生の方だったり、ご家族が心配される方は、超特急というグループのライブに行かせて良いと思えるようなグループでいないといけないし、しっかり責任感を持って、皆さんの人生を僕たち9人が預かって、楽しい時間を提供していきたいなと、一緒に楽しい時間を過ごしていきたいなと思っております。皆様、本日は楽しんでいただけましたか?ありがとうございます。またライブ会場で会いたいなと思ってます。ありがとうございました。<マサヒロ>本日はご乗車いただきありがとうございます!シューヤが言ったように、このKアリーナで2日間走り抜けたことを本当に光栄に思います。ありがとうございます。超特急はこれからも皆さんに追いかけ続けたいと思われるアーティストになり続けますので、これからもビッグニュースを楽しみにしていてください!ありがとうございました!<タクヤ>楽しかったですか?どれぐらい楽しかった?配信を観ている皆さんもありがとうございます。4号車のタクヤです。今日で終わってしまうということで、タイトルが「Rail is Beautiful」っていうことで、最初のMCでも有終の美を飾って終わりたいっていう風にお伝えさせてもらったんですけど、8号車の皆さんのおかげで本当に有終の美を飾れそうで、すごく今幸せです。ありがとうございます。ライブとかイベントとかもそうだし、また帰ってきてほしいなと思います。皆さんもライブだけじゃないし、他の皆も言ってくれてるけど、それぞれの人生があって、色んなこと頑張んなきゃ、乗り越えなきゃいけないっていう日々が続いていくと思うので、超特急という電車にまた乗ってくれることを楽しみに待っているので、なんだろうなぁ。なんか難しいなぁ。僕たち超特急が、気持ち的には皆の背もたれになりたいなと思ってます。しんどい時、苦しい時、寄り添って、寄っかかって、フゥーっとできる場所であってほしいなと。皆の超特急っていう電車の背もたれにね!だから明日から元気に行ってらっしゃい!どうもありがとうございました!<ユーキ>本日は会場にいらっしゃった8号車のみなさん、そして配信をご覧になられている8号車のみなさん本当にありがとうございます!タクヤが言ってくれてるように、生きる糧っていう言葉があるじゃないですか。僕たち超特急が生きる車両になれたら本当に嬉しいです。(リョウガ:どういうこと?)生きる車両です(笑)!皆それぞれの車両に乗って、皆を推してる車両もいて、8号車という車両もあって…上手いこと言ってるつもりだったんですけど(笑)。それぐらい超特急のみなさん…(リョウガ:合ってはいるよ!)超特急のみなさんにとって、最高の熱い熱い仲間と9人と一緒に最高の道を8号車のみなさんと新しい景色を沢山求めながら歩けていけてますので、これから先も一緒に超特急の車両として応援してください!<アロハ>配信を観てくださっている方、会場に来てくだっている方、本当にありがとうございます!でかいですね、2万人弱ですか。パンパンに見える景色っていうのは本当に初めてだし、僕は小さい頃からダンスをやっていて、ダンスの発表会とか何百人とかのところでずっとやっていたので、2万人の中で今パフォーマンスしてるなって。本当に頑張って良かったなってすごい思いますし、「gr8est journey」前にユーキくんが言ってくれてましたけど、期待に応えられる4人、新メンバーも大切だと思うんですけど、僕はそれを超えるような、もっともっと応えられるような人間になりたいと思ってるので、これからもどんどん超えて、感謝を皆さんに伝えていきたいなと思います!本日お越しいただき、ありがとうございました!<ハル>配信のみなさんも含め、ご乗車していただきありがとうございました。本当にここにいる8人が超特急で良かったなって。今日のユーキくんの言葉だったり、メンバー1人1人色々思いがあると思うし、それを皆が受け取ってくれて良いライブになってると思うので。当たり前じゃないことがどれだけ大切なんだろうかっていうのが、すごく身に沁みてわかって、こうやってライブができてること、すごくすごく幸せです。本当に皆さんのおかげで毎日楽しく過ごせています。 本日はありがとうございました。<タカシ>本日来てくださった皆様、そして配信を観てくださってる皆様、本当にありがとうございます。素直に思うこととしては、この9人で超特急史上最大のキャパ・Kアリーナ横浜、この場所に立てたっていうことは本当に嬉しいことだなと思っていて。まだまだ超特急は走っていくし、これからももっといろんな人を笑顔にしていかないといけない。まだまだ出会ってない8号車もいるし、ここに今日、本当に大変な思いをして…。(ドリンクホルダーが落下)僕の順番の時で良かったな。はい、ここカットで!…話をちょっと戻すんですけど、こうやって皆を笑顔にしていくってことが、僕たち超特急が1番求めていることだし、自分たち超特急の責任、任務だと思います。なので、これからも明るい太陽のような8号車の皆を照らして、笑顔にできるようなグループにもっともっとなれるように、どんどん突っ走っていきます。今日は本当にありがとうございました。<リョウガ>本日はご乗車してくだった方々、そして配信をご覧になってる方々、本当にありがとうございます(車掌の声で)。悲しいですね。これも最後です。ツアーを通してずっとやってきました。だから何だって。話を戻しまして、ツアーの中で驚くことが沢山あったなって思うような4ヶ月だと思っていて。ここKアリーナに立てることもそうですし、昨日の話になりますが、(ズボンに)クッキーくらいの大きさの穴がね。他にもいっぱいあるんですど、本来ひどい顔になるはずのハルの泣き顔が美しかったりとか。あとはタカシの短髪が似合ってるとか。(タカシが“やでポーズ”披露)今の引き出したの僕ですからね。色んな驚きがあったんですけど、何より1番なのは、きっと僕たちのパフォーマンスを見てというか、ツアーを通して8号車の方々が、はっきりと言ったらあれですけども、「Rail is Beautiful」美しさというものを感じとって、きっとびっくりしたんじゃないかなと思っています。はい、ストップ!待て!今反応が悪かったのは(グッズの)パンフレットを読んでない方々です!書いた気がするんですよ。”美しい”って書いて、”びっくりさせちゃうぞ”みたいなの書いた気がする。(カイ:読んでても急にそれ出てこないよ!)ので、これからまたツアーをたくさん行っていくと思いますので、皆さんパンフレットのお買い上げよろしくお願いします!(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】