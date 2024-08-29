ÀèÈ¯Éüµ¢¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬10¿Í¥½¥·¥¨¥À¤ò¸£°ú! Áê¼ê¥¯¥ê¥¢²ó¼ý¢ª¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÀèÀ©ÅÀ±é½Ð¤â¥Á¡¼¥à¤ÏµÕÅ¾Éé¤±
[8.28 ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè3Àá ¥½¥·¥¨¥À 1-2 ¥¢¥é¥Ù¥¹]
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ï28Æü¡¢Âè3Àá¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢MFµ×ÊÝ·ú±Ñ½êÂ°¤Î¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥¢¥é¥Ù¥¹¤Ë1-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£µ×ÊÝ¤Ï4-3-3¤Î±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç2»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Áá¡¹¤ËÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¹¶·â¤ò¸£°ú¤·¡¢±Ô¤¤¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¡£¤À¤¬¡¢¼éÈ÷¿Ø¤¬ÂÑ¤¨ÀÚ¤ì¤º¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÁá¤¯¤âº£µ¨2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£µ×ÊÝ¤Ïº£µ¨½é¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤ÏÁ°Àá¤Î¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ëÀï(¢þ1-0)¤«¤éÃæ3Æü¤Ç¤Î°ìÀï¡£º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë·è¾¡ÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿µ×ÊÝ¤Ï³«ËëÀá¥é¡¼¥¸¥çÀï(¡ü1-2)°ÊÍè¤ÎÀèÈ¯Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾5Ê¬¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯µ×ÊÝ¤Ë¸«¤»¾ì¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ÎÊø¤·¤ÇMF¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥´¥á¥¹¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤ËÀÚ¤ì¹þ¤à¤È¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î¥Ñ¥¹¤Ëµ×ÊÝ¤¬µÕ¥µ¥¤¥É¤«¤éÁö¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢º¸Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥ß¡¼¥È¤»¤º¡¢Âç¤¤¯ÏÈ³°¡£¤½¤Î¸å¡¢¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢GK¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ì¥ß¥í¤ÎÏ¢Â³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤ÇÂÑ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Á°È¾26Ê¬¡¢¥½¥·¥¨¥À¤ËÄËº¨¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£ÃæÈ×¤Ë¹ß¤ê¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿FW¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤¬MF¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ù¥Ê¥Ó¥Ç¥¹¤È¸òºø¤·¤¿ºÝ¡¢º¸ÂÎ¢¤ÇÁê¼ê¤ÎÂ¼ó¤òÆ§¤à·Á¤Ë¡£Åö½é¤Ï¥Ù¥Ê¥Ó¥Ç¥¹¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢VAR¤¬²ðÆþ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤Î°ìÈ¯Âà¾ì¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½øÈ×¤Ë¥¨¡¼¥¹¤ò¼º¤¦¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£¤À¤¬¡¢FW¥·¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼¤ò1¥È¥Ã¥×¤ËÃÖ¤¯4-4-1¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¡¢Ä¾¸å¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾32Ê¬¡¢Áê¼ê¤Î¥¯¥ê¥¢¤òµ×ÊÝ¤¬½¦¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»ý¤Á±¿¤Ö¤È¡¢Áê¼ê¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¹¥Ñ¡¼¥¹¤Ë¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤òMF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤¬¼õ¤±¤Æº¸¤ËÁ÷¤ê¡¢S¡¦¥´¥á¥¹¤¬½ÄÆÍÇË¤«¤é¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤òÇÛµå¤¹¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀMF¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡10¿Í¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¥½¥·¥¨¥À¤Ï¤½¤Î¸å¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤ò¿Ê¤á¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à1Ê¬¤Ë¤Ïµ×ÊÝ¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤é¥Ù¥Ã¥«¡¼¤¬¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥Ë¥¢¾å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥µ¥¤¥É¥Í¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤¬¡¢¼éÈ÷¤Ë¤âÊ³Æ®¤¹¤ëµ×ÊÝ¤Î³èÌö¤Ç¿ôÅªÉÔÍø¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à3Ê¬¡¢¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¼ºÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Îº¸CK¤ËÂÐ¤·¡¢Éé½ýÌÀ¤±¤Çº£µ¨½éÀèÈ¯¤ÎDF¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥¹¥Ù¥ë¥Ç¥£¥¢¤¬È¿±þ¤¹¤ë¤â¡¢¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿DF¥¢¥Ö¥Ç¥ë¡¦¥¢¥Ö¥«¥ë¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆPK¤ò¸¥¾å¡£¤³¤ì¤òFW¥¢¥·¥¨¥ë¡¦¥Ó¥¸¥ã¥ê¥Ö¥ì¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤Ï¸åÈ¾³«»Ï»þ¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò1Ëç¼õ¤±¤¿Éé½ýÌÀ¤±¤ÎDF¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ñ¥Á¥§¥³¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ18ºÐ¤ÎDF¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¤òÅêÆþ¡£¤½¤Î¸å¤âÎäÀÅ¤Ê¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¤ÇÍ¥Àª¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿¡£Æ±16Ê¬¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»ý¤Á±¿¤ó¤Àµ×ÊÝ¤¬¥¢¥Ö¥«¥ë¤Ë¤ß¤¾¤ª¤Á¤òÃ¡¤«¤ì¡¢ÅÝ¤ì¹þ¤à¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¤Ë¥×¥ì¡¼·ÑÂ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤Ï¸åÈ¾19Ê¬¡¢µ×ÊÝ¤¬ÃæÈ×¤ÎÄã¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢½éÂ®¤Î±Ô¤¤¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ìDF¥Þ¥Ì¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤òÈ´¤µî¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶È¯¡£Æ±28Ê¬¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFW¥È¥Ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ë·èÄêÅª¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤¿¤ì¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â¥ì¥ß¥í¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾33Ê¬¡¢¥½¥·¥¨¥À¤ÏÄã¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¼éÈ÷¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤È¡¢FW¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ó¥»¥ó¥Æ¤Ë¼Ð¤á¤Î¥Ñ¥¹¤òº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏT¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡£Á°Æü27Æü¤Ë¥Ý¥ë¥È¤«¤é²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¥¹¥Ù¥ë¥Ç¥£¥¢¤¬¾å²ó¤é¤ì¡¢¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥½¥·¥¨¥À¤¬3ËçÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¤¡¢µ×ÊÝ¤ò¥È¥Ã¥×²¼¤ËÃÖ¤¯4-3-1-1¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÀï¶·ÂÇ³«¤Ë¥È¥é¥¤¡£¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇÔÀï¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ï28Æü¡¢Âè3Àá¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢MFµ×ÊÝ·ú±Ñ½êÂ°¤Î¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥¢¥é¥Ù¥¹¤Ë1-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£µ×ÊÝ¤Ï4-3-3¤Î±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç2»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Áá¡¹¤ËÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¹¶·â¤ò¸£°ú¤·¡¢±Ô¤¤¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¡£¤À¤¬¡¢¼éÈ÷¿Ø¤¬ÂÑ¤¨ÀÚ¤ì¤º¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÁá¤¯¤âº£µ¨2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£µ×ÊÝ¤Ïº£µ¨½é¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾5Ê¬¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯µ×ÊÝ¤Ë¸«¤»¾ì¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ÎÊø¤·¤ÇMF¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥´¥á¥¹¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤ËÀÚ¤ì¹þ¤à¤È¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î¥Ñ¥¹¤Ëµ×ÊÝ¤¬µÕ¥µ¥¤¥É¤«¤éÁö¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢º¸Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥ß¡¼¥È¤»¤º¡¢Âç¤¤¯ÏÈ³°¡£¤½¤Î¸å¡¢¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢GK¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ì¥ß¥í¤ÎÏ¢Â³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤ÇÂÑ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Á°È¾26Ê¬¡¢¥½¥·¥¨¥À¤ËÄËº¨¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£ÃæÈ×¤Ë¹ß¤ê¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿FW¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤¬MF¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ù¥Ê¥Ó¥Ç¥¹¤È¸òºø¤·¤¿ºÝ¡¢º¸ÂÎ¢¤ÇÁê¼ê¤ÎÂ¼ó¤òÆ§¤à·Á¤Ë¡£Åö½é¤Ï¥Ù¥Ê¥Ó¥Ç¥¹¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢VAR¤¬²ðÆþ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤Î°ìÈ¯Âà¾ì¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½øÈ×¤Ë¥¨¡¼¥¹¤ò¼º¤¦¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£¤À¤¬¡¢FW¥·¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼¤ò1¥È¥Ã¥×¤ËÃÖ¤¯4-4-1¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¡¢Ä¾¸å¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾32Ê¬¡¢Áê¼ê¤Î¥¯¥ê¥¢¤òµ×ÊÝ¤¬½¦¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»ý¤Á±¿¤Ö¤È¡¢Áê¼ê¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¹¥Ñ¡¼¥¹¤Ë¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤òMF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤¬¼õ¤±¤Æº¸¤ËÁ÷¤ê¡¢S¡¦¥´¥á¥¹¤¬½ÄÆÍÇË¤«¤é¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤òÇÛµå¤¹¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀMF¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡10¿Í¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¥½¥·¥¨¥À¤Ï¤½¤Î¸å¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤ò¿Ê¤á¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à1Ê¬¤Ë¤Ïµ×ÊÝ¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤é¥Ù¥Ã¥«¡¼¤¬¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥Ë¥¢¾å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥µ¥¤¥É¥Í¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤¬¡¢¼éÈ÷¤Ë¤âÊ³Æ®¤¹¤ëµ×ÊÝ¤Î³èÌö¤Ç¿ôÅªÉÔÍø¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à3Ê¬¡¢¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¼ºÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Îº¸CK¤ËÂÐ¤·¡¢Éé½ýÌÀ¤±¤Çº£µ¨½éÀèÈ¯¤ÎDF¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥¹¥Ù¥ë¥Ç¥£¥¢¤¬È¿±þ¤¹¤ë¤â¡¢¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿DF¥¢¥Ö¥Ç¥ë¡¦¥¢¥Ö¥«¥ë¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆPK¤ò¸¥¾å¡£¤³¤ì¤òFW¥¢¥·¥¨¥ë¡¦¥Ó¥¸¥ã¥ê¥Ö¥ì¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤Ï¸åÈ¾³«»Ï»þ¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò1Ëç¼õ¤±¤¿Éé½ýÌÀ¤±¤ÎDF¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ñ¥Á¥§¥³¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ18ºÐ¤ÎDF¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¤òÅêÆþ¡£¤½¤Î¸å¤âÎäÀÅ¤Ê¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¤ÇÍ¥Àª¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿¡£Æ±16Ê¬¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»ý¤Á±¿¤ó¤Àµ×ÊÝ¤¬¥¢¥Ö¥«¥ë¤Ë¤ß¤¾¤ª¤Á¤òÃ¡¤«¤ì¡¢ÅÝ¤ì¹þ¤à¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¤Ë¥×¥ì¡¼·ÑÂ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤Ï¸åÈ¾19Ê¬¡¢µ×ÊÝ¤¬ÃæÈ×¤ÎÄã¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢½éÂ®¤Î±Ô¤¤¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ìDF¥Þ¥Ì¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤òÈ´¤µî¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶È¯¡£Æ±28Ê¬¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFW¥È¥Ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ë·èÄêÅª¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤¿¤ì¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â¥ì¥ß¥í¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾33Ê¬¡¢¥½¥·¥¨¥À¤ÏÄã¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¼éÈ÷¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤È¡¢FW¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ó¥»¥ó¥Æ¤Ë¼Ð¤á¤Î¥Ñ¥¹¤òº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏT¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡£Á°Æü27Æü¤Ë¥Ý¥ë¥È¤«¤é²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¥¹¥Ù¥ë¥Ç¥£¥¢¤¬¾å²ó¤é¤ì¡¢¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥½¥·¥¨¥À¤¬3ËçÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¤¡¢µ×ÊÝ¤ò¥È¥Ã¥×²¼¤ËÃÖ¤¯4-3-1-1¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÀï¶·ÂÇ³«¤Ë¥È¥é¥¤¡£¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇÔÀï¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£