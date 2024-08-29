　29日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比220円安の3万8150円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

42337.24円　　ボリンジャーバンド3σ
40572.03円　　ボリンジャーバンド2σ
40535.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40050.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38806.81円　　ボリンジャーバンド1σ
38624.93円　　75日移動平均
38254.00円　　5日移動平均
38150.00円　　29日夜間取引終値
37920.00円　　一目均衡表・転換線
37299.90円　　200日移動平均
37041.60円　　25日移動平均
35276.39円　　ボリンジャーバンド-1σ
35020.00円　　一目均衡表・基準線
33511.17円　　ボリンジャーバンド2σ
31745.96円　　ボリンジャーバンド3σ
265.73円　　28日日経平均株価現物終値


株探ニュース