日経225先物テクニカルポイント（29日夜間取引終了時点）
29日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比220円安の3万8150円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
42337.24円 ボリンジャーバンド3σ
40572.03円 ボリンジャーバンド2σ
40535.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40050.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38806.81円 ボリンジャーバンド1σ
38624.93円 75日移動平均
38254.00円 5日移動平均
38150.00円 29日夜間取引終値
37920.00円 一目均衡表・転換線
37299.90円 200日移動平均
37041.60円 25日移動平均
35276.39円 ボリンジャーバンド-1σ
35020.00円 一目均衡表・基準線
33511.17円 ボリンジャーバンド2σ
31745.96円 ボリンジャーバンド3σ
265.73円 28日日経平均株価現物終値
株探ニュース
42337.24円 ボリンジャーバンド3σ
40572.03円 ボリンジャーバンド2σ
40535.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40050.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38806.81円 ボリンジャーバンド1σ
38624.93円 75日移動平均
38254.00円 5日移動平均
38150.00円 29日夜間取引終値
37920.00円 一目均衡表・転換線
37299.90円 200日移動平均
37041.60円 25日移動平均
35276.39円 ボリンジャーバンド-1σ
35020.00円 一目均衡表・基準線
33511.17円 ボリンジャーバンド2σ
31745.96円 ボリンジャーバンド3σ
265.73円 28日日経平均株価現物終値
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