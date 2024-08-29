4T-C55FQ1

写真拡大

　「BCNランキング」2024年8月19日から25日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　AQUOS OLED

4T-C55FQ1（シャープ）

2位　VIERA

TH-55MZ1800（パナソニック）

3位　AQUOS OLED

4T-C48EQ2（シャープ）

4位　REGZA

48X8900N（TVS REGZA）

5位　VIERA

TV-55Z90A（パナソニック）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。