俳優の山崎賢人(※崎はたつさき)が、映画『アンダーニンジャ』(2025年1月24日公開)の主演を務めることが29日、明らかになった。左から山崎賢人、浜辺美波○映画『アンダーニンジャ』雲隠九郎役に山崎賢人同作は花沢健吾氏による同名コミックの実写化作。原作は現代社会に潜む新たな忍者像を描いた人気漫画で、2023年に地上波でテレビアニメ化された。今年4月1日発売の『ヤングマガジン』18号(講談社刊)にて、実写映画化されることのみが発表されていたが、ついに映画情報が明らかになった。

脚本・監督を務めるのは『銀魂』『ヲタクに恋は難しい』『今日から俺は!!劇場版』『新解釈・三國志』などのヒット作を次々に生み出している福田雄一氏。多数の個性あふれる現代忍者たちが登場する独特な忍者の世界を、多彩なコメディとアクションを駆使し、“福田雄一ワールド全開”で作り上げる。撮影は2024年4月〜6月に行われた。主演は、映画『キングダム』シリーズ、『ゴールデンカムイ』シリーズなどの超大作を次々に務め、今年7月にはニューヨークで開催された「ニューヨーク・アジアン映画祭2024(New York Asian Film Festival 2024)」にて、素晴らしい演技を披露した俳優に贈られる「The Best from the EastAward」を日本人として初受賞するなど、日本のみならず世界からも注目される山崎。忍者組織「NIN」の末端であり、ある重大な“忍務”を任されることとなる謎の忍者。雲隠九郎を演じる。福田監督とは『斉木楠雄のψ難』『ヲタクに恋は難しい』に続き3度目のタッグとなり、今作で新しい“忍者アクション”に挑む。ヒロインであり、忍者たちの戦いに巻き込まれていく女子高生・野口彩花を演じるのは、『ゴジラ-1.0』や、大ヒット上映中の『もしも徳川家康が総理大臣になったら』など、話題作に出演し続けている浜辺美波。山崎とは初共演であり、福田組への本格参加も初めてとなる浜辺が、新しい風を吹き込む。この度、スーパーティザー映像で本編映像も初公開された。映されているのは、現代の日本で暗躍する忍者たちの姿。雲隠九郎が闘う場面や、何かを探す野口の様子、刀、手裏剣、忍者アクション、本作の世界観を先取りできる、特別映像が完成した。さらに、本作のティザービジュアルを解禁。全面に映し出されているのは、トレードマークである忍者専用のパーカーを身に纏う主人公・雲隠九郎(山崎賢人)の姿。現代風な身なりにも関わらず、高く跳躍し、剣を振るう姿からは、縦横無尽に躍動する忍者らしさを感じる1枚となっている。ヒロイン・野口彩花のキャラクタービジュアルは、こか不機嫌で気の強さを感じさせる派手目な女子高生の立ち姿。浜辺美波は約9年ぶりに金髪姿の役を演じる。○山崎賢人 コメント元々、原作を読んでいてすごく好きな作品だったので、九郎を演じることができてすごく嬉しいですし、大好きな福田監督とまたご一緒できたことも本当に嬉しいです。監督は自由にやらせてくれる雰囲気を出しつつ、時には自分から笑いを生み出すということも求められ、独特の緊張感と楽しさを味わえる現場でした。原作を読んでいた時に「九郎は何を考えているんだろう」と掴めない印象があったので、声のトーンや表情も含め、すごく意識しました。足技やちょっと人間離れしている忍者独特のアクションもたくさんありますのでご期待ください。浜辺さんとは初共演でしたが、全力で監督の期待に応えようとする姿が素敵だなと思いました!撮影はめちゃくちゃ楽しかったですし、本当に面白い作品ができているなという達成感があるので、早くスクリーンで観たいです!○浜辺美波 コメント初めて本格的に福田組に参加させて頂いて、本当に鍛えられました。自分が何かを得ているのか、何かを失っているのかわからないような感覚になりましたが…(笑)、中途半端にならないよう、とにかくやりきりました!台本の中から私1人では生み出せなかった発想を福田監督がくださるので、本当に学びになりましたし、楽しかったです。山崎さんとは初めてご一緒させていただきましたが、本当に穏やかで、私が何をやっても受け入れて笑ってくださる優しい方でした。素晴らしいキャラクターたちの魅力が詰まった忍者アクションコメディ映画になっているのではないかなと思います。野口は原作とは少し変わっている部分もありますが、その中でも皆さんに愛して頂けるようなキャラクターになったらいいなと思いながら全力で演じましたので、楽しんでいただけたら嬉しいです。○福田雄一(脚本・監督) コメント賢人くんとまた映画をご一緒出来ること、めっちゃ嬉しいです!実は以前から賢人くんとアクションヒーローものをやってみたいという気持ちがあって。『斉木楠雄のΨ難』、『ヲタクに恋は難しい』、とノーアクションの映画だったので。笑。久々の賢人くんとの撮影はやっぱり毎日が楽しくて。そして、賢人くんの雲隠九郎は呆れるほどカッコいい!浜辺美波ちゃんとは、『スーパーサラリーマン左江内氏』以来。あの頃はまだ10代で初々しかったですが、久々に会った美波ちゃんは別人のようで。明るくて、凛々しくて。撮影中はいろいろと無茶な演技をお願いしてしまって。私、お嫁に行けませんと言われました。笑。原作は設定が面白い!と思って、読ませて頂いていました。あと、花沢先生の『アイアムアヒーロー』とか『ボーイズ・オン・ザ・ラン』とか大好きだったので、お話頂いた時はめっちゃ嬉しかったです!そして、花沢先生が撮影現場に3回も遊びに来てくださって、その度に出演者のビジュアルの写真とかを観て頂いたり、かなりはしゃぎました。笑。兎にも角にも、映画は2人がキラキラと輝いた素晴らしい出来に仕上がっています。是非、たくさんの人に劇場で観てほしいです!○花沢健吾(原作) コメント苗字ランキング約2700位、漫画家の花沢健吾です。ついに発表されました!まずはホッとしてます。たぶん日本の映画界屈指の忙しい人だと思うので、まさかこの役を引き受けてくださるとは思いもよらなかったのですが、実際に撮影現場見学にいったら、そこに苗字ランキング約650位の山崎賢人さん、いや山崎九郎、いや雲隠九郎が立ってました。…感無量です。苗字ランキング約2650位の浜辺美波さんから頂いた差し入れ、家宝にしたかったのですが、あまりにも美味しそうだったので食べました!苗字ランキング約40位の福田監督もビックリするくらい心と肩幅が広く、これはとんでもなく壮大な作品になるのではと期待しております。まだ発表されてない方々もすごい人ばかりで、『アンダーニンジャ』という作品に、これだけの人たちが結集していただけたのは原作者として身に余る光栄です。続編では、観覧車下での戦いを是非とも映像化して欲しいので、皆さん劇場に足を運んでください!○若松央樹プロデューサー(フジテレビジョン) コメント花沢さんの原作に出会ったのは、ずいぶん昔になりますが、冒頭のセットアップの段階から、惚れ込みました。かつて見たことのない現代忍者設定で、もしかしたらホントにいるかもと思わせる何とも言えないリアリティと、キャラクターのオフビートな造詣に魅せられました。そしてその魅力を分かち合える「同士」と言ったらおこがましいのですが、以前作品をご一緒した福田監督、そして山崎賢人さんと意気投合できたことがプロデューサーとして最高に幸せな瞬間でした。さらに、福田組に是非お招きしたかった国民的女優・浜辺美波さんが賛同してくれるという奇跡も重なり、これ以上ない素敵な作品になっていると思います。未だかつてない山崎さん&浜辺さんの魅力が満載ですし、原作の壮大なスケール感と心地よい緩さを、福田監督が見事に融合し、世界的にも面白がれるエンターテイメントになっているかと思います。是非スクリーンでお楽しみいただければ幸いです。【編集部MEMO】映画『アンダーニンジャ』あらすじ太平洋戦争終結後、日本へ進駐したGHが最初に命じたのは「忍者」組織の解体だった。それにより全ての忍者は消滅したかに見えたが、彼らは世界中のあらゆる機関に潜伏し、現代でも暗躍していた。その数は約20万人と言われている。忍者組織「NIN ニン」に所属する末端忍者・雲隠九郎(下忍)。暇を持て余していた彼はある日、ある重大な“忍務にんむ”を言い渡される。それは戦後70年以上に渡り地下に潜り続けている、ある組織の動きを調べること。その名は――『アンダーニンジャ』。忍術、知略、そして最新テクノロジー。すべてを駆使した、かつてない戦いが今、始まる。(C)花沢健吾/講談社(C)2025『アンダーニンジャ』製作委員会