今季のCLに出場する全36チームが決定！ ザルツブルク、ディナモ・ザグレブらがプレーオフを勝ち抜いて参戦
チャンピオンズリーグ（CL）・プレーオフのセカンドレグが終了し、本大会に出場する全36チームが決定した。
2024−2025シーズンよりCLは大幅に大会フォーマットが変更され、より大規模なコンペティションへと変化する。大会形式は従来の「グループステージ・決勝トーナメント制」から「リーグフェーズ・決勝トーナメントプレーオフ制（スイス式・1リーグ制）」に変更。出場チームも32チームから36チームに拡大され、全チームの総試合数は125試合から189試合に増加する。
プレーオフのセカンドレグは全7試合で2日間に分けて開催された。27日に行われた3試合の結果により、ヤングボーイズ（スイス）、スパルタ・プラハ（チェコ）、MF川村拓夢が所属するザルツブルク（オーストリア）の本大会出場が決定。残りの4試合は28日に行われ、DF荻原拓也が所属するディナモ・ザグレブ（クロアチア）、ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）、スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）、リール（フランス）が出場権を獲得している。
プレーオフの結果とCL全出場チームは以下の通り。
▼27日開催
ガラタサライ（トルコ） 0−1（2戦合計：2−4） ヤングボーイズ（スイス）
スパルタ・プラハ（チェコ） 2−0（2戦合計：4−0） マルメ（スウェーデン）
ザルツブルク（オーストリア） 1−1（2戦合計：3−1） ディナモ・キエフ（ウクライナ）
▼28日開催
カラバフ（アゼルバイジャン） 0−2（2戦合計：0−5） ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア） 2−0（2戦合計：3−2） ボデ／グリムト（ノルウェー）
スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア） 3−2（2戦合計：4−3） ミッティラン（デンマーク）
スラヴィア・プラハ（チェコ） 2−1（2戦合計：2−3） リール（フランス）
【ポット1】
マンチェスター・シティ（イングランド）
バイエルン（ドイツ）
レアル・マドリード（スペイン）
パリ・サンジェルマン（フランス）
リヴァプール（イングランド）
インテル（イタリア）
ドルトムント（ドイツ）
ライプツィヒ（ドイツ）
バルセロナ（スペイン）
【ポット2】
レヴァークーゼン（ドイツ）
アトレティコ・マドリード（スペイン）
アタランタ（イタリア）
ユヴェントス（イタリア）
ベンフィカ（ポルトガル）
アーセナル（イングランド）
クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
シャフタール（ウクライナ）
ミラン（イタリア）
【ポット3】
フェイエノールト（オランダ）
スポルティング（ポルトガル）
PSV（オランダ）
ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
ザルツブルク（オーストリア）
リール（フランス）
ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア／通称レッドスター・ベオグラード）
ヤングボーイズ（スイス）
セルティック（スコットランド）
【ポット4】
スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）
モナコ（フランス）
スパルタ・プラハ（チェコ）
アストン・ヴィラ（イングランド）
ボローニャ（イタリア）
ジローナ（スペイン）
シュトゥットガルト（ドイツ）
シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）
スタッド・ブレスト（フランス）
2024−2025シーズンよりCLは大幅に大会フォーマットが変更され、より大規模なコンペティションへと変化する。大会形式は従来の「グループステージ・決勝トーナメント制」から「リーグフェーズ・決勝トーナメントプレーオフ制（スイス式・1リーグ制）」に変更。出場チームも32チームから36チームに拡大され、全チームの総試合数は125試合から189試合に増加する。
プレーオフの結果とCL全出場チームは以下の通り。
■CL・プレーオフ セカンドレグ
▼27日開催
ガラタサライ（トルコ） 0−1（2戦合計：2−4） ヤングボーイズ（スイス）
スパルタ・プラハ（チェコ） 2−0（2戦合計：4−0） マルメ（スウェーデン）
ザルツブルク（オーストリア） 1−1（2戦合計：3−1） ディナモ・キエフ（ウクライナ）
▼28日開催
カラバフ（アゼルバイジャン） 0−2（2戦合計：0−5） ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア） 2−0（2戦合計：3−2） ボデ／グリムト（ノルウェー）
スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア） 3−2（2戦合計：4−3） ミッティラン（デンマーク）
スラヴィア・プラハ（チェコ） 2−1（2戦合計：2−3） リール（フランス）
■CLリーグフェーズ出場全36チーム
【ポット1】
マンチェスター・シティ（イングランド）
バイエルン（ドイツ）
レアル・マドリード（スペイン）
パリ・サンジェルマン（フランス）
リヴァプール（イングランド）
インテル（イタリア）
ドルトムント（ドイツ）
ライプツィヒ（ドイツ）
バルセロナ（スペイン）
【ポット2】
レヴァークーゼン（ドイツ）
アトレティコ・マドリード（スペイン）
アタランタ（イタリア）
ユヴェントス（イタリア）
ベンフィカ（ポルトガル）
アーセナル（イングランド）
クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
シャフタール（ウクライナ）
ミラン（イタリア）
【ポット3】
フェイエノールト（オランダ）
スポルティング（ポルトガル）
PSV（オランダ）
ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
ザルツブルク（オーストリア）
リール（フランス）
ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア／通称レッドスター・ベオグラード）
ヤングボーイズ（スイス）
セルティック（スコットランド）
【ポット4】
スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）
モナコ（フランス）
スパルタ・プラハ（チェコ）
アストン・ヴィラ（イングランド）
ボローニャ（イタリア）
ジローナ（スペイン）
シュトゥットガルト（ドイツ）
シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）
スタッド・ブレスト（フランス）