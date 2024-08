7月の大統領選に向けて最初の選挙集会に臨んだポール・カガメ大統領=2024年6月22日、ルワンダ北部ブソゴ、ロイター

7月15日に実施されたルワンダ大統領選挙で、現職のポール・カガメ大統領が99.15%の得票率で再選された。カガメ氏は1994年のジェノサイド終焉以降の30年間、権力の座にとどまり続け、今回の4期目の再選は投票前から確実視されていた。なぜそれが可能になったのだろうか。(米川正子)

「全力で、相当の時間を仕事に費やしたにもかかわらず、自分が大統領候補リストに載っていないことに非常に失望しています。@PaulKagame、なぜ出馬させてくれないのですか?あなたが私をだまして選挙運動の権利を奪ったのは、これで2度目です」

6月7日、現政権を批判し、国内の人権状況などの改善を求めるグループ「国民救済運動」(PSM)を率いる実業家ダイアン・ルウィガラ氏はXでそう発言した。

After all the time, work and effort I put in, I am very disappointed to hear that I am not on the list of presidential candidates. @PaulKagame why won't you let me run?

This is the second time you cheat me out of my right to campaign.



Ndababaye.