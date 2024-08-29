¡Ú¥³¥ß¥± ¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡Û¤æ¤¤µ¤ó¡¢¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä¤òÍú¤Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²áµî¡Öº£Æü¤ÏÂç¾æÉ×¡ªÍú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
8·î11Æü¤«¤é12Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÍÌÀ¡¦Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÀ¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÆ±¿Í»ïÂ¨Çä²ñ¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È104¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥³¥ß¥±¡×¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¿Í¿ôÀ©¸Â¤Ê¤·¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿104²óÌÜ¤Î¡Ö¥³¥ß¥±¡×¤Ï2Æü´Ö¤ÇÌó26Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¤æ¤¤µ¤ó¡¢ºÇ¿·ºî¡Ø¥¼¥ó¥ì¥¹¥¾¡¼¥ó¥¼¥í¡Ù¥«¥ê¥ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¡Ú7ÅÀ¡Û
º£²ó¡¢¡ÖENTAME next¡×¤Ç¤ÏÅöÆü²ñ¾ì¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤µ¤ó¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È»£±Æ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£º£²ó¡¢ÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡Ø¥¼¥ó¥ì¥¹¥¾¡¼¥ó¥¼¥í¡Ù¤è¤ê¡¢¥«¥ê¥ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤æ¤¤µ¤ó¡£¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¥³¥¹¥×¥ì³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ3Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤æ¤¤µ¤ó¤Ë¥³¥¹¥×¥ì³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢²áµî¤Î¼ºÇÔÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¿Ö¤¤¤¿¡£
¤æ¤¤µ¤ó¡¡7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥²¡¼¥à¡Ø¥¼¥ó¥ì¥¹¥¾¡¼¥ó¥¼¥í¡Ù¤Î¥«¥ê¥ó¤Ç¤¹¡£
¤æ¤¤µ¤ó¡¡¥á¥¤¥ÉÉþ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¼¥ó¥ì¥¹¥¾¡¼¥ó¥¼¥í¡Ù¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥«¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¥á¥¤¥ÉÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ²Ä°¦¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤æ¤¤µ¤ó¡¡´ûÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢°ìÉô¤ò¼«Ê¬¤Çºî¤êÄ¾¤·¤¿¤ê¡¢¿§¤òÅÉ¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÌó1¥ö·î¤«¤±¤Æ´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤æ¤¤µ¤ó¡¡¶ì¼ê¤Ê¤Î¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÍè±É¤¨¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤æ¤¤µ¤ó¡¡¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤Çºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Éð´ï¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¥²¡¼¥àÆâ¤ÎÉð´ï¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤ÎÂç¤¤µ¤µ¤È¡¢»°Ê¬³ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¡Ö¥³¥ß¥±¡×¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÄ¹¤â¤Î¤Îµ¬Äê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡ª
¤æ¤¤µ¤ó¡¡¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¡ØÅìÊýProject¡Ù¡ÊÆ±¿Í¥µ¡¼¥¯¥ë¡¦¾å³¤¥¢¥ê¥¹¸¸ÜÛÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃøºîÊª¡Ë¤ÎÎîÌ´¤äËâÍýº»¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¤é¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤æ¤¤µ¤ó¡¡¡Ø¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡Ù¡ÊÊ¡ÅÄ¿¸°ì¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ë¤Î¥¸¥å¥¸¥åÍÍ¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬È¿±þÎÉ¤¯¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤æ¤¤µ¤ó¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·Ð¸³¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¤æ¤¤µ¤ó¡¡ÆÃ¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤è¡ª¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤æ¤¤µ¤ó¡¡¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Ê»£±Æ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡Ä¡£
¤æ¤¤µ¤ó¡¡²¼Ãå¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä¤òÍú¤¯¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£²¼Ãå¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤³ÑÅÙ¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é1Æü²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤æ¤¤µ¤ó¡¡Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡ªÍú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¡Ú¥³¥¹¥×¥ì¡Û¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡ÙÉ±Ìî¤ÎÉô²°Ãå¥³¥¹¡ÖÌÜÀþ¤ÎÀè¤Ë¥¢¥¤¯¤ó¤¬¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ»£±Æ¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¤æ¤¤µ¤ó¡¢ºÇ¿·ºî¡Ø¥¼¥ó¥ì¥¹¥¾¡¼¥ó¥¼¥í¡Ù¥«¥ê¥ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¡Ú7ÅÀ¡Û
º£²ó¡¢¡ÖENTAME next¡×¤Ç¤ÏÅöÆü²ñ¾ì¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤µ¤ó¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È»£±Æ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£º£²ó¡¢ÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡Ø¥¼¥ó¥ì¥¹¥¾¡¼¥ó¥¼¥í¡Ù¤è¤ê¡¢¥«¥ê¥ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤æ¤¤µ¤ó¡£¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¥³¥¹¥×¥ì³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ3Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤æ¤¤µ¤ó¤Ë¥³¥¹¥×¥ì³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢²áµî¤Î¼ºÇÔÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¿Ö¤¤¤¿¡£
¡½¡½º£Æü¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤æ¤¤µ¤ó¡¡7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥²¡¼¥à¡Ø¥¼¥ó¥ì¥¹¥¾¡¼¥ó¥¼¥í¡Ù¤Î¥«¥ê¥ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤¼¥«¥ê¥ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤æ¤¤µ¤ó¡¡¥á¥¤¥ÉÉþ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¼¥ó¥ì¥¹¥¾¡¼¥ó¥¼¥í¡Ù¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥«¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¥á¥¤¥ÉÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ²Ä°¦¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½°áÁõ¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤æ¤¤µ¤ó¡¡´ûÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢°ìÉô¤ò¼«Ê¬¤Çºî¤êÄ¾¤·¤¿¤ê¡¢¿§¤òÅÉ¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÌó1¥ö·î¤«¤±¤Æ´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥³¥¹¥×¥ì°áÁõ¤òºî¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤æ¤¤µ¤ó¡¡¶ì¼ê¤Ê¤Î¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÍè±É¤¨¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£Æü¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤æ¤¤µ¤ó¡¡¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤Çºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Éð´ï¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¥²¡¼¥àÆâ¤ÎÉð´ï¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤ÎÂç¤¤µ¤µ¤È¡¢»°Ê¬³ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¡Ö¥³¥ß¥±¡×¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÄ¹¤â¤Î¤Îµ¬Äê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¥³¥¹¥×¥ì¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤æ¤¤µ¤ó¡¡¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¡ØÅìÊýProject¡Ù¡ÊÆ±¿Í¥µ¡¼¥¯¥ë¡¦¾å³¤¥¢¥ê¥¹¸¸ÜÛÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃøºîÊª¡Ë¤ÎÎîÌ´¤äËâÍýº»¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¤é¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½ºÆ³«¤·¤¿»þ¤Ï²¿¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¡©
¤æ¤¤µ¤ó¡¡¡Ø¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡Ù¡ÊÊ¡ÅÄ¿¸°ì¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ë¤Î¥¸¥å¥¸¥åÍÍ¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬È¿±þÎÉ¤¯¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤æ¤¤µ¤ó¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·Ð¸³¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤æ¤¤µ¤ó¡¡ÆÃ¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤è¡ª¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¡¢º£¤À¤«¤é¸À¤¨¤ë¼ºÇÔÃÌ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤æ¤¤µ¤ó¡¡¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Ê»£±Æ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡Ä¡£
¡½¡½¤¢¤ë¤â¤Î¡¢¤Ç¤¹¤«¡©
¤æ¤¤µ¤ó¡¡²¼Ãå¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä¤òÍú¤¯¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£²¼Ãå¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤³ÑÅÙ¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é1Æü²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Ê¤«¤Ê¤«´í¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡Ä¡Äº£Æü¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©
¤æ¤¤µ¤ó¡¡Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡ªÍú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¡Ú¥³¥¹¥×¥ì¡Û¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡ÙÉ±Ìî¤ÎÉô²°Ãå¥³¥¹¡ÖÌÜÀþ¤ÎÀè¤Ë¥¢¥¤¯¤ó¤¬¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ»£±Æ¡×