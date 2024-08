大学の講義の題材にも…「南極探検隊を率いた男」シャクルトンに学ぶ納得の「リーダーシップ論」

近年注目が集まっているアントレプレナーシップ。「起業家精神」と訳され、高い創造意欲とリスクを恐れぬ姿勢を特徴とするこの考え方は、起業を志す人々のみならず、刻一刻と変化する現代社会を生きるすべてのビジネスパーソンにとって有益な道標である。

本連載では、米国の起業家教育ナンバーワン大学で現在も教鞭をとる著者が思考と経験を綴った『バブソン大学で教えている世界一のアントレプレナーシップ』(山川恭弘著)より抜粋して、ビジネスパーソンに”必携”の思考法をお届けする。

『バブソン大学で教えている世界一のアントレプレナーシップ』連載第50回

『「予想外」のことができる「異端」になれ…”前人未到の結果”を出すために欠かせない「起業家の発想力」』より続く

南極点到達を目指したシャクルトン

19世紀から20世紀初頭にかけて、世界では「極地探検」に注目が集まっていました。なかでも、南極への探検はイギリス、ノルウェー、日本の三国が「初の南極点到達」を巡って競い合っていました。

各国の探検隊を率いたのは、イギリスのロバート・スコット、ノルウェーのロアルト・アムンセン、日本の白瀬矗。この競争ではアムンセンが人類初の南極点到達を実現、スコット隊はわずかの差で南極点到達を達成しながら帰路に遭難するという悲劇に見舞われます。当時、日本の白瀬隊が到達した地点は、大和雪原と名付けられています。

この3名が名高い南極探検家ですが、もう一人、重要な人物がいます。それが、アーネスト・ヘンリー・シャクルトン。三度イギリスの南極探検隊を率いた人物です。同じイギリスのスコット隊の一員として、スコットの第1回目の南極探検に参加、南極点まで733km地点まで迫っています。

南極探検隊のメンバー募集広告

その数年後に自ら隊を率いたシャクルトンは、当時最も南極点に近づいた人物になります。残念ながら、彼はその生涯で南極点に到達できませんでした。

しかし、アムンセンの南極点到達後も南極点を経由した南極大陸横断に挑戦、第一次大戦を挟んで最後の南極探検の途上で死を迎えることになります。成人後のほとんどを南極探検に費やしたといえる人生です。

シャクルトンについては、極限状態でのサバイバルストーリーがよく語られます。強いリーダーシップで隊員を引っ張り、遭難事故こそあったものの、全滅などには至らず、被害を最小限に留めることに成功したと言えるのです。

彼の象徴的なエピソードに、南極探検隊のメンバーを募集する新聞広告があります。

MEN WANTED for Hazardous Journey. Small wages, bitter cold, long months of complete darkness, constant danger, safe return doubtful. Honor and recognition in case of success. ―Ernest Shackleton

(「求む男子、至難の旅。僅かな報酬、極寒、暗黒の長い日々、絶えざる危険、生還の保証無し。成功の暁には名誉と賞賛を得る。――アーネスト・シャクルトン」)

「伝説の広告」から学ぶリーダーシップ論

このような広告で隊員を募集したというのです。この広告が本当にあったのかは、確定的な証拠が残っていません。これは「伝説の類だ」という人も多くいます。しかし、この広告は生死をともにするメンバーに求めるものを明確に言語化しており、彼は同じようなことを隊員や周囲の人に語っていたのでしょう。

起業家の仲間についても同じようなことが言えるかもしれません。リーダー、フォロワー、経営者タイプ、技術者タイプなど、さまざまなタイプの人間が集ったほうが、起業はうまくいくように見えます。タイプの違うバディがいるほうが成功しているようにも見えます。しかし、タイプは違っても、望んでいる景色が同じであり、同じ方向を向いていることは、重要なポイントになるでしょう。

それもあって、バブソン大学のアントレプレナーシップの講義では、シャクルトンのドキュメンタリーを全員で鑑賞します。リーダーシップ論、フォロワーシップ、命の尊さに至るまで、実に学ぶことの多い教材です。

「予想外」のことができる「異端」になれ…”前人未到の結果”を出すために欠かせない「起業家の発想力」