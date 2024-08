冨安健洋、プールでトレーニング再開！15日の「ノースロンドンダービーで復帰」説も

今シーズンの開幕前に負傷してしまったため、まだプレミアリーグで出場機会がない状況が続いている冨安健洋。

アーセナルの最終ラインには十分なメンバーがいるため大きな穴にはなっていないものの、冨安健洋の不在は一つの残念な要素の一つとなっている。

このあとアーセナルは今週末にブライトンとの厳しい試合を控えており、さらにインターナショナルマッチウィークを経て15日のトッテナム・ホットスパーとのノースロンドンダービー、そして22日にマンチェスター・シティとのビッグマッチに臨む予定だ。

ミケル・アルテタ監督は冨安の状況について「残念ながら彼は数週間を必要とするだろう。辛抱強く待たなければならない」と答えており、しばらくの時間をリハビリに費やすことが示唆されていた。

そしてブライトンとの試合を前にした練習でも冨安はピッチでのトレーニングに顔を見せていなかったが、『ArsenalFanaticsNews』によれば「彼はプールでの練習に復帰している」とのこと。

⚕️ Super Tomiyasu was back doing some pool work today ! 🙌 #ArsenalFanaticsNews pic.twitter.com/X5bfDuazyO