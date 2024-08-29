TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前6時29分に、暴風警報を北九州市、福岡市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、岡垣町、小竹町、鞍手町、桂川町、筑前町、東峰村、大刀洗町、大木町、広川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町に発表しました。また波浪警報を北九州市、大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、みやま市、苅田町、吉富町、築上町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】福岡県・北九州市、福岡市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市などに発表

福岡県では、暴風に警戒してください。北九州、筑後地方では、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■北九州市
□暴風警報【発表】
　29日昼前から30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
・響灘
　最大風速　30m/s

□波浪警報【発表】
　29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　30日未明
・瀬戸内側
　予想最大波高　4m

■福岡市
□暴風警報【発表】
　29日昼前から30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・玄界灘
　最大風速　30m/s
・沖ノ島周辺
　最大風速　30m/s

■大牟田市
□暴風警報
　30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　35m/s

□波浪警報【発表】
　30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日昼前
　予想最大波高　3m

■久留米市
□暴風警報【発表】
　29日昼前から30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■直方市
□暴風警報【発表】
　29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■飯塚市
□暴風警報【発表】
　29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■田川市
□暴風警報【発表】
　29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■柳川市
□暴風警報
　30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　35m/s

□波浪警報【発表】
　30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日昼前
　予想最大波高　3m

■八女市
□暴風警報【発表】
　29日昼前から30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■筑後市
□暴風警報【発表】
　29日昼前から30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■大川市
□暴風警報【発表】
　29日昼前から30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■行橋市
□波浪警報【発表】
　29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　30日未明
　予想最大波高　4m

■豊前市
□波浪警報【発表】
　29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　30日未明
　予想最大波高　4m

■小郡市
□暴風警報【発表】
　29日昼前から30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■筑紫野市
□暴風警報【発表】
　29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■春日市
□暴風警報【発表】
　29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■大野城市
□暴風警報【発表】
　29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■宗像市
□暴風警報【発表】
　29日昼前から30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・玄界灘
　最大風速　30m/s
・沖ノ島周辺
　最大風速　30m/s

■太宰府市
□暴風警報【発表】
　29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■古賀市
□暴風警報【発表】
　29日昼前から30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・玄界灘
　最大風速　30m/s
・沖ノ島周辺
　最大風速　30m/s

■福津市
□暴風警報【発表】
　29日昼前から30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・玄界灘
　最大風速　30m/s
・沖ノ島周辺
　最大風速　30m/s

■うきは市
□暴風警報【発表】
　29日昼前から30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■宮若市
□暴風警報【発表】
　29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■嘉麻市
□暴風警報【発表】
　29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■朝倉市
□暴風警報【発表】
　29日昼前から30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■みやま市
□暴風警報
　30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　35m/s

□波浪警報【発表】
　30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日昼前
　予想最大波高　3m

■糸島市
□暴風警報【発表】
　29日昼前から30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・玄界灘
　最大風速　30m/s
・沖ノ島周辺
　最大風速　30m/s

■那珂川市
□暴風警報【発表】
　29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■宇美町
□暴風警報【発表】
　29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■篠栗町
□暴風警報【発表】
　29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■志免町
□暴風警報【発表】
　29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■須恵町
□暴風警報【発表】
　29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■新宮町
□暴風警報【発表】
　29日昼前から30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・玄界灘
　最大風速　30m/s
・沖ノ島周辺
　最大風速　30m/s

■久山町
□暴風警報【発表】
　29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■粕屋町
□暴風警報【発表】
　29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■芦屋町
□暴風警報【発表】
　29日昼前から30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
・響灘
　最大風速　30m/s

■岡垣町
□暴風警報【発表】
　29日昼前から30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
・響灘
　最大風速　30m/s

■小竹町
□暴風警報【発表】
　29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■鞍手町
□暴風警報【発表】
　29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■桂川町
□暴風警報【発表】
　29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■筑前町
□暴風警報【発表】
　29日昼前から30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■東峰村
□暴風警報【発表】
　29日昼前から30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■大刀洗町
□暴風警報【発表】
　29日昼前から30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■大木町
□暴風警報【発表】
　29日昼前から30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■広川町
□暴風警報【発表】
　29日昼前から30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■香春町
□暴風警報【発表】
　29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■添田町
□暴風警報【発表】
　29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■糸田町
□暴風警報【発表】
　29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■川崎町
□暴風警報【発表】
　29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■大任町
□暴風警報【発表】
　29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■赤村
□暴風警報【発表】
　29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■福智町
□暴風警報【発表】
　29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■苅田町
□波浪警報【発表】
　29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　30日未明
　予想最大波高　4m

■吉富町
□波浪警報【発表】
　29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　30日未明
　予想最大波高　4m

■築上町
□波浪警報【発表】
　29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　30日未明
　予想最大波高　4m