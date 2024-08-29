【暴風警報】福岡県・北九州市、福岡市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市などに発表
気象台は、午前6時29分に、暴風警報を北九州市、福岡市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、岡垣町、小竹町、鞍手町、桂川町、筑前町、東峰村、大刀洗町、大木町、広川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町に発表しました。また波浪警報を北九州市、大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、みやま市、苅田町、吉富町、築上町に発表しました。
【警報エリアを確認】【暴風警報】福岡県・北九州市、福岡市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市などに発表
福岡県では、暴風に警戒してください。北九州、筑後地方では、高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■北九州市
□暴風警報【発表】
29日昼前から30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
・響灘
最大風速 30m/s
□波浪警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 30日未明
・瀬戸内側
予想最大波高 4m
■福岡市
□暴風警報【発表】
29日昼前から30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・玄界灘
最大風速 30m/s
・沖ノ島周辺
最大風速 30m/s
■大牟田市
□暴風警報
30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 35m/s
□波浪警報【発表】
30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日昼前
予想最大波高 3m
■久留米市
□暴風警報【発表】
29日昼前から30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
最大風速 30m/s
■直方市
□暴風警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
最大風速 30m/s
■飯塚市
□暴風警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
最大風速 30m/s
■田川市
□暴風警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
最大風速 30m/s
■柳川市
□暴風警報
30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 35m/s
□波浪警報【発表】
30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日昼前
予想最大波高 3m
■八女市
□暴風警報【発表】
29日昼前から30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
最大風速 30m/s
■筑後市
□暴風警報【発表】
29日昼前から30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
最大風速 30m/s
■大川市
□暴風警報【発表】
29日昼前から30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
最大風速 30m/s
■行橋市
□波浪警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 30日未明
予想最大波高 4m
■豊前市
□波浪警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 30日未明
予想最大波高 4m
■小郡市
□暴風警報【発表】
29日昼前から30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
最大風速 30m/s
■筑紫野市
□暴風警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
最大風速 30m/s
■春日市
□暴風警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
最大風速 30m/s
■大野城市
□暴風警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
最大風速 30m/s
■宗像市
□暴風警報【発表】
29日昼前から30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・玄界灘
最大風速 30m/s
・沖ノ島周辺
最大風速 30m/s
■太宰府市
□暴風警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
最大風速 30m/s
■古賀市
□暴風警報【発表】
29日昼前から30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・玄界灘
最大風速 30m/s
・沖ノ島周辺
最大風速 30m/s
■福津市
□暴風警報【発表】
29日昼前から30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・玄界灘
最大風速 30m/s
・沖ノ島周辺
最大風速 30m/s
■うきは市
□暴風警報【発表】
29日昼前から30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
最大風速 30m/s
■宮若市
□暴風警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
最大風速 30m/s
■嘉麻市
□暴風警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
最大風速 30m/s
■朝倉市
□暴風警報【発表】
29日昼前から30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
最大風速 30m/s
■みやま市
□暴風警報
30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 35m/s
□波浪警報【発表】
30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日昼前
予想最大波高 3m
■糸島市
□暴風警報【発表】
29日昼前から30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・玄界灘
最大風速 30m/s
・沖ノ島周辺
最大風速 30m/s
■那珂川市
□暴風警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
最大風速 30m/s
■宇美町
□暴風警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
最大風速 30m/s
■篠栗町
□暴風警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
最大風速 30m/s
■志免町
□暴風警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
最大風速 30m/s
■須恵町
□暴風警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
最大風速 30m/s
■新宮町
□暴風警報【発表】
29日昼前から30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・玄界灘
最大風速 30m/s
・沖ノ島周辺
最大風速 30m/s
■久山町
□暴風警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
最大風速 30m/s
■粕屋町
□暴風警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
最大風速 30m/s
■芦屋町
□暴風警報【発表】
29日昼前から30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
・響灘
最大風速 30m/s
■岡垣町
□暴風警報【発表】
29日昼前から30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
・響灘
最大風速 30m/s
■小竹町
□暴風警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
最大風速 30m/s
■鞍手町
□暴風警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
最大風速 30m/s
■桂川町
□暴風警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
最大風速 30m/s
■筑前町
□暴風警報【発表】
29日昼前から30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
最大風速 30m/s
■東峰村
□暴風警報【発表】
29日昼前から30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
最大風速 30m/s
■大刀洗町
□暴風警報【発表】
29日昼前から30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
最大風速 30m/s
■大木町
□暴風警報【発表】
29日昼前から30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
最大風速 30m/s
■広川町
□暴風警報【発表】
29日昼前から30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
最大風速 30m/s
■香春町
□暴風警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
最大風速 30m/s
■添田町
□暴風警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
最大風速 30m/s
■糸田町
□暴風警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
最大風速 30m/s
■川崎町
□暴風警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
最大風速 30m/s
■大任町
□暴風警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
最大風速 30m/s
■赤村
□暴風警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
最大風速 30m/s
■福智町
□暴風警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
最大風速 30m/s
■苅田町
□波浪警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 30日未明
予想最大波高 4m
■吉富町
□波浪警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 30日未明
予想最大波高 4m
■築上町
□波浪警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 30日未明
予想最大波高 4m