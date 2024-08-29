気象台は、午前6時29分に、暴風警報を北九州市、福岡市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、岡垣町、小竹町、鞍手町、桂川町、筑前町、東峰村、大刀洗町、大木町、広川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町に発表しました。また波浪警報を北九州市、大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、みやま市、苅田町、吉富町、築上町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】福岡県・北九州市、福岡市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市などに発表

福岡県では、暴風に警戒してください。北九州、筑後地方では、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■北九州市

□暴風警報【発表】

29日昼前から30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 北東

・響灘

最大風速 30m/s



□波浪警報【発表】

29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 30日未明

・瀬戸内側

予想最大波高 4m



■福岡市

□暴風警報【発表】

29日昼前から30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 北東

・陸上

最大風速 30m/s

・玄界灘

最大風速 30m/s

・沖ノ島周辺

最大風速 30m/s



■大牟田市

□暴風警報

30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夕方

風向 北東

・陸上

最大風速 30m/s

・海上

最大風速 35m/s



□波浪警報【発表】

30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日昼前

予想最大波高 3m



■久留米市

□暴風警報【発表】

29日昼前から30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 北東

最大風速 30m/s



■直方市

□暴風警報【発表】

29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜遅く

風向 北東

最大風速 30m/s



■飯塚市

□暴風警報【発表】

29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜遅く

風向 北東

最大風速 30m/s



■田川市

□暴風警報【発表】

29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜遅く

風向 北東

最大風速 30m/s



■柳川市

□暴風警報

30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夕方

風向 北東

・陸上

最大風速 30m/s

・海上

最大風速 35m/s



□波浪警報【発表】

30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日昼前

予想最大波高 3m



■八女市

□暴風警報【発表】

29日昼前から30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 北東

最大風速 30m/s



■筑後市

□暴風警報【発表】

29日昼前から30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 北東

最大風速 30m/s



■大川市

□暴風警報【発表】

29日昼前から30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 北東

最大風速 30m/s



■行橋市

□波浪警報【発表】

29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 30日未明

予想最大波高 4m



■豊前市

□波浪警報【発表】

29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 30日未明

予想最大波高 4m



■小郡市

□暴風警報【発表】

29日昼前から30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 北東

最大風速 30m/s



■筑紫野市

□暴風警報【発表】

29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜遅く

風向 北東

最大風速 30m/s



■春日市

□暴風警報【発表】

29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜遅く

風向 北東

最大風速 30m/s



■大野城市

□暴風警報【発表】

29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜遅く

風向 北東

最大風速 30m/s



■宗像市

□暴風警報【発表】

29日昼前から30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 北東

・陸上

最大風速 30m/s

・玄界灘

最大風速 30m/s

・沖ノ島周辺

最大風速 30m/s



■太宰府市

□暴風警報【発表】

29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜遅く

風向 北東

最大風速 30m/s



■古賀市

□暴風警報【発表】

29日昼前から30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 北東

・陸上

最大風速 30m/s

・玄界灘

最大風速 30m/s

・沖ノ島周辺

最大風速 30m/s



■福津市

□暴風警報【発表】

29日昼前から30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 北東

・陸上

最大風速 30m/s

・玄界灘

最大風速 30m/s

・沖ノ島周辺

最大風速 30m/s



■うきは市

□暴風警報【発表】

29日昼前から30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 北東

最大風速 30m/s



■宮若市

□暴風警報【発表】

29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜遅く

風向 北東

最大風速 30m/s



■嘉麻市

□暴風警報【発表】

29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜遅く

風向 北東

最大風速 30m/s



■朝倉市

□暴風警報【発表】

29日昼前から30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 北東

最大風速 30m/s



■みやま市

□暴風警報

30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夕方

風向 北東

・陸上

最大風速 30m/s

・海上

最大風速 35m/s



□波浪警報【発表】

30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日昼前

予想最大波高 3m



■糸島市

□暴風警報【発表】

29日昼前から30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 北東

・陸上

最大風速 30m/s

・玄界灘

最大風速 30m/s

・沖ノ島周辺

最大風速 30m/s



■那珂川市

□暴風警報【発表】

29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜遅く

風向 北東

最大風速 30m/s



■宇美町

□暴風警報【発表】

29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜遅く

風向 北東

最大風速 30m/s



■篠栗町

□暴風警報【発表】

29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜遅く

風向 北東

最大風速 30m/s



■志免町

□暴風警報【発表】

29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜遅く

風向 北東

最大風速 30m/s



■須恵町

□暴風警報【発表】

29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜遅く

風向 北東

最大風速 30m/s



■新宮町

□暴風警報【発表】

29日昼前から30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 北東

・陸上

最大風速 30m/s

・玄界灘

最大風速 30m/s

・沖ノ島周辺

最大風速 30m/s



■久山町

□暴風警報【発表】

29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜遅く

風向 北東

最大風速 30m/s



■粕屋町

□暴風警報【発表】

29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜遅く

風向 北東

最大風速 30m/s



■芦屋町

□暴風警報【発表】

29日昼前から30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 北東

・響灘

最大風速 30m/s



■岡垣町

□暴風警報【発表】

29日昼前から30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 北東

・響灘

最大風速 30m/s



■小竹町

□暴風警報【発表】

29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜遅く

風向 北東

最大風速 30m/s



■鞍手町

□暴風警報【発表】

29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜遅く

風向 北東

最大風速 30m/s



■桂川町

□暴風警報【発表】

29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜遅く

風向 北東

最大風速 30m/s



■筑前町

□暴風警報【発表】

29日昼前から30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 北東

最大風速 30m/s



■東峰村

□暴風警報【発表】

29日昼前から30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 北東

最大風速 30m/s



■大刀洗町

□暴風警報【発表】

29日昼前から30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 北東

最大風速 30m/s



■大木町

□暴風警報【発表】

29日昼前から30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 北東

最大風速 30m/s



■広川町

□暴風警報【発表】

29日昼前から30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 北東

最大風速 30m/s



■香春町

□暴風警報【発表】

29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜遅く

風向 北東

最大風速 30m/s



■添田町

□暴風警報【発表】

29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜遅く

風向 北東

最大風速 30m/s



■糸田町

□暴風警報【発表】

29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜遅く

風向 北東

最大風速 30m/s



■川崎町

□暴風警報【発表】

29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜遅く

風向 北東

最大風速 30m/s



■大任町

□暴風警報【発表】

29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜遅く

風向 北東

最大風速 30m/s



■赤村

□暴風警報【発表】

29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜遅く

風向 北東

最大風速 30m/s



■福智町

□暴風警報【発表】

29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜遅く

風向 北東

最大風速 30m/s



■苅田町

□波浪警報【発表】

29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 30日未明

予想最大波高 4m



■吉富町

□波浪警報【発表】

29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 30日未明

予想最大波高 4m



■築上町

□波浪警報【発表】

29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 30日未明

予想最大波高 4m



