気象台は、午前6時22分に、波浪警報を下関市、宇部市、山口市、防府市、下松市、光市、柳井市、周南市、山陽小野田市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町に発表しました。

【警報エリアを確認】【波浪警報】山口県・下関市、宇部市、山口市、防府市、下松市、光市などに発表

西部、中部、東部では、29日昼過ぎから高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■下関市

□波浪警報【発表】

29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 30日未明

・瀬戸内側

予想最大波高 4m





■宇部市□波浪警報【発表】29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 30日未明予想最大波高 4m■山口市□波浪警報【発表】29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 30日未明予想最大波高 4m■防府市□波浪警報【発表】29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 30日未明予想最大波高 4m■下松市□波浪警報【発表】29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 30日未明予想最大波高 4m■光市□波浪警報【発表】29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 30日未明予想最大波高 4m■柳井市□波浪警報【発表】29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 30日未明予想最大波高 4m■周南市□波浪警報【発表】29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 30日未明予想最大波高 4m■山陽小野田市□波浪警報【発表】29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 30日未明予想最大波高 4m■周防大島町□波浪警報【発表】29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 30日未明予想最大波高 4m■上関町□波浪警報【発表】29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 30日未明予想最大波高 4m■田布施町□波浪警報【発表】29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 30日未明予想最大波高 4m■平生町□波浪警報【発表】29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 30日未明予想最大波高 4m