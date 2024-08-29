【波浪警報】山口県・下関市、宇部市、山口市、防府市、下松市、光市などに発表
気象台は、午前6時22分に、波浪警報を下関市、宇部市、山口市、防府市、下松市、光市、柳井市、周南市、山陽小野田市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町に発表しました。
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西部、中部、東部では、29日昼過ぎから高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■下関市
□波浪警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 30日未明
・瀬戸内側
予想最大波高 4m
□波浪警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 30日未明
予想最大波高 4m
■山口市
□波浪警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 30日未明
予想最大波高 4m
■防府市
□波浪警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 30日未明
予想最大波高 4m
■下松市
□波浪警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 30日未明
予想最大波高 4m
■光市
□波浪警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 30日未明
予想最大波高 4m
■柳井市
□波浪警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 30日未明
予想最大波高 4m
■周南市
□波浪警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 30日未明
予想最大波高 4m
■山陽小野田市
□波浪警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 30日未明
予想最大波高 4m
■周防大島町
□波浪警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 30日未明
予想最大波高 4m
■上関町
□波浪警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 30日未明
予想最大波高 4m
■田布施町
□波浪警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 30日未明
予想最大波高 4m
■平生町
□波浪警報【発表】
29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 30日未明
予想最大波高 4m