英語を話せるようになりたいけれど、効果的な学習法が見つからない。そんな多くの英語学習者から絶賛の声を集める本が『話す力が身につく5分間英単語』だ。カジュアルな会話からフォーマルな表現まで、数千に及ぶ例文を音声とともに掲載。実践的なスピーキング力やリスニング力を向上させることができる。著者は、英字新聞編集長を10年以上務める高橋敏之氏。一般的な英単語集には記載されていない「ニュアンス」や「実際の使われ方」まで丁寧に解説した。本稿では本書から特別に一部を抜粋して紹介する。

effect, affect 違いがわかりますか?

この2つの単語も紛らわしいが、以下のように区別しておこう。

effect:「影響、効果」という名詞。「(法律などの)効力」「(薬などの)効き目」という意味で使うこともある。 affect:「〜に影響を与える」という動詞。

上記のようにeffectが名詞、affectが動詞と区別しておけば大丈夫だ。

ちなみにeffectには「〜を引き起こす」という動詞としての用法もあるが、使われる頻度が低いので無理して覚える必要はないだろう。

両者の違いを押さえたら、“side effect”や“take effect”、“affected area”など、effect/affectを使った様々な表現をマスターしていこう。

effectを使った例文を見てみよう

The medication should take effect in 10 minutes.

その薬は10分で効いてくるはずだ

◆ take effectで「(薬の)効果が出る」「(法律が)施行される」。後者の意味ではgo/come into effectやbecome effectiveも使える

He didn't realize the serious effects of smoking until it was too late.

彼は手遅れになるまで喫煙の深刻な影響が分からなかった

The moon has an effect on the tides.

月は潮の満ち引きに影響を与える

◆ have an effect on 〜で「〜に影響を与える」。これは1語のaffectで置き換え可能

Caffeine has the effect of increasing the metabolic rate slightly.

カフェインには代謝率を少しだけ上げるという効果がある

◆ have the effect of 〜で「〜という効果がある」

Possible side effects include nausea and dizziness.

副作用として、吐き気やめまいが生じる可能性がある

◆ side effectは「副作用」。他にもopposite effect(逆効果)、bad/adverse effect(悪影響)、ripple/knock-on effect(波及効果、連鎖反応)、greenhouse effect(温室効果)などを押さえておこう

The budget cuts will have an adverse effect on our performance.

予算の削減は、私達のパフォーマンスに悪影響を及ぼすだろう

This new law will be in effect next month

この新しい法律は来月施行される

◆ in effectは「(法律などが)効力を持って、施行されて」という表現。また、「実質的に、事実上」という意味でも使う

These two words are, in effect, synonymous.

この2つの言葉は、事実上同義語だ

The company hasn't put the plan into effect.

会社はまだその計画を実行に移していない

◆ put/bring/carry 〜 into effectで「〜を実行に移す、施行する」

affectを使った例文を見てみよう

Many small businesses have been adversely affected by the recession.

多くの中小企業が不況による悪影響を受けた

◆ affectにadversely/negativelyなどが付くと、特に悪影響であることを示す

Tim was deeply affected by his parents’ divorce.

両親の離婚はティムの心に深い影響を及ぼした

◆ このように「(精神的に)影響を与える」の意味で使うことも多い

Newcastle disease only affects chickens and other poultry.

ニューカッスル病は鶏とその他の家禽にしか感染しない

◆ 「(病気・災害が)襲う・影響を与える」という意味でも用いる

The region was severely affected by the earthquake.

その地域は地震でひどい被害を受けた

Relief supplies were delivered to the affected areas.

救援物資が被災地に届けられた

(本稿は『5分間英単語』から抜粋・編集したものです。)