29日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比220円安の3万8150円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8371.76円に対しては221.76円安。出来高は8717枚だった。



TOPIX先物期近は2680ポイントと前日比12.5ポイント安、TOPIX現物終値比12.12ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 38150 -220 8717

日経225mini 38150 -225 201494

TOPIX先物 2680 -12.5 10197

JPX日経400先物 24455 -225 1176

グロース指数先物 656 -4 1333

東証REIT指数先物 売買不成立



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