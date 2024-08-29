　29日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比220円安の3万8150円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8371.76円に対しては221.76円安。出来高は8717枚だった。

　TOPIX先物期近は2680ポイントと前日比12.5ポイント安、TOPIX現物終値比12.12ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 38150　　　　　-220　　　　8717
日経225mini 　　　　　　 38150　　　　　-225　　　201494
TOPIX先物 　　　　　　　　2680　　　　 -12.5　　　 10197
JPX日経400先物　　　　　 24455　　　　　-225　　　　1176
グロース指数先物　　　　　 656　　　　　　-4　　　　1333
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース