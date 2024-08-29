【大雨警報】大分県・中津市、日田市、豊後高田市、国東市に発表
気象台は、午前5時45分に、大雨警報（土砂災害）を中津市、日田市、豊後高田市、国東市に発表しました。また洪水警報を大分市、別府市、佐伯市、竹田市、宇佐市に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】大分県・中津市、日田市、豊後高田市、国東市に発表
大分県では、土砂災害や河川の増水、高波に警戒してください。中部、西部、南部では、低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■大分市
□大雨警報
・土砂災害
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 29日昼過ぎ
30日明け方にかけて警戒
□波浪警報
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 30日未明
予想最大波高 6m
■別府市
□大雨警報
・土砂災害
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 29日昼過ぎ
□洪水警報【発表】
30日明け方にかけて警戒
□波浪警報
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 30日未明
予想最大波高 6m
■中津市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
29日夕方から29日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
□波浪警報
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
予想最大波高 4m
■日田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
29日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 70mm
■佐伯市
□大雨警報
・土砂災害
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
29日昼前から30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 29日昼過ぎ
□洪水警報【発表】
30日明け方にかけて警戒
□波浪警報
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 7m
■臼杵市
□大雨警報
・土砂災害
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
□波浪警報
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 30日未明
予想最大波高 6m
■津久見市
□大雨警報
・土砂災害
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
□波浪警報
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 30日未明
予想最大波高 6m
■竹田市
□大雨警報
・土砂災害
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 29日昼過ぎ
□洪水警報【発表】
30日明け方にかけて警戒
■豊後高田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
□波浪警報
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
予想最大波高 4m
■杵築市
□大雨警報
・土砂災害
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
29日夕方から30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
□洪水警報
30日明け方にかけて警戒
□波浪警報
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 30日未明
予想最大波高 6m
■宇佐市
□大雨警報
・土砂災害
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 29日昼過ぎ
□洪水警報【発表】
30日明け方にかけて警戒
□波浪警報
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
予想最大波高 4m
■豊後大野市
□大雨警報
・土砂災害
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 29日昼過ぎ
□洪水警報
30日明け方にかけて警戒
■由布市
□大雨警報
・土砂災害
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 29日昼過ぎ
□洪水警報
30日明け方にかけて警戒
■国東市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
29日夕方に警戒
1時間最大雨量 70mm
□波浪警報
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
予想最大波高 4m
■姫島村
□波浪警報
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
予想最大波高 4m
■日出町
□大雨警報
・土砂災害
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
□波浪警報
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 30日未明
予想最大波高 6m
■九重町
□大雨警報
・土砂災害
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 29日昼過ぎ
□洪水警報
30日明け方にかけて警戒
■玖珠町
□大雨警報
・土砂災害
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
29日夜遅くから30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 29日夜遅く
□洪水警報
30日明け方にかけて警戒