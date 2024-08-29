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気象台は、午前5時45分に、大雨警報（土砂災害）を中津市、日田市、豊後高田市、国東市に発表しました。また洪水警報を大分市、別府市、佐伯市、竹田市、宇佐市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】大分県・中津市、日田市、豊後高田市、国東市に発表

大分県では、土砂災害や河川の増水、高波に警戒してください。中部、西部、南部では、低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■大分市
□大雨警報
・土砂災害
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　30日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　29日昼過ぎ

□洪水警報【発表】
　30日明け方にかけて警戒

□波浪警報
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　30日未明
　予想最大波高　6m

■別府市
□大雨警報
・土砂災害
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　30日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　29日昼過ぎ

□洪水警報【発表】
　30日明け方にかけて警戒

□波浪警報
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　30日未明
　予想最大波高　6m

■中津市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　29日夕方から29日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃

□波浪警報
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
　予想最大波高　4m

■日田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　29日夜のはじめ頃に警戒
　1時間最大雨量　70mm

■佐伯市
□大雨警報
・土砂災害
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　29日昼前から30日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　29日昼過ぎ

□洪水警報【発表】
　30日明け方にかけて警戒

□波浪警報
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　7m

■臼杵市
□大雨警報
・土砂災害
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

□波浪警報
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　30日未明
　予想最大波高　6m

■津久見市
□大雨警報
・土砂災害
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

□波浪警報
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　30日未明
　予想最大波高　6m

■竹田市
□大雨警報
・土砂災害
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　30日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　29日昼過ぎ

□洪水警報【発表】
　30日明け方にかけて警戒

■豊後高田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

□波浪警報
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
　予想最大波高　4m

■杵築市
□大雨警報
・土砂災害
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　29日夕方から30日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃

□洪水警報
　30日明け方にかけて警戒

□波浪警報
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　30日未明
　予想最大波高　6m

■宇佐市
□大雨警報
・土砂災害
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　29日昼過ぎ

□洪水警報【発表】
　30日明け方にかけて警戒

□波浪警報
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
　予想最大波高　4m

■豊後大野市
□大雨警報
・土砂災害
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　30日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　29日昼過ぎ

□洪水警報
　30日明け方にかけて警戒

■由布市
□大雨警報
・土砂災害
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　30日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　29日昼過ぎ

□洪水警報
　30日明け方にかけて警戒

■国東市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　29日夕方に警戒
　1時間最大雨量　70mm

□波浪警報
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
　予想最大波高　4m

■姫島村
□波浪警報
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
　予想最大波高　4m

■日出町
□大雨警報
・土砂災害
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

□波浪警報
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　30日未明
　予想最大波高　6m

■九重町
□大雨警報
・土砂災害
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　29日昼過ぎ

□洪水警報
　30日明け方にかけて警戒

■玖珠町
□大雨警報
・土砂災害
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　29日夜遅くから30日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　29日夜遅く

□洪水警報
　30日明け方にかけて警戒