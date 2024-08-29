【洪水警報】大分県・杵築市、豊後大野市、由布市、九重町、玖珠町に発表
気象台は、午前5時5分に、洪水警報を杵築市、豊後大野市、由布市、九重町、玖珠町に発表しました。また波浪警報を中津市、豊後高田市、宇佐市、国東市、姫島村に発表しました。
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大分県では土砂災害に、中部では低い土地の浸水に、中部、西部、南部では河川の増水に、中部、北部、南部では高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■大分市
□大雨警報
・土砂災害
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
29日昼過ぎから29日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 30日未明
予想最大波高 6m
■別府市
□大雨警報
・土砂災害
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
29日昼過ぎから30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 29日昼過ぎ
□波浪警報
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 30日未明
予想最大波高 6m
■中津市
□波浪警報【発表】
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
予想最大波高 4m
■佐伯市
□大雨警報
・土砂災害
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
29日昼前から30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 29日昼過ぎ
□波浪警報
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 7m
■臼杵市
□大雨警報
・土砂災害
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
□波浪警報
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 30日未明
予想最大波高 6m
■津久見市
□大雨警報
・土砂災害
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
□波浪警報
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 30日未明
予想最大波高 6m
■竹田市
□大雨警報
・土砂災害
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 29日昼過ぎ
■豊後高田市
□波浪警報【発表】
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
予想最大波高 4m
■杵築市
□大雨警報
・土砂災害
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
29日夕方から30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
□洪水警報【発表】
30日明け方にかけて警戒
□波浪警報
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 30日未明
予想最大波高 6m
■宇佐市
□大雨警報
・土砂災害
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
□波浪警報【発表】
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
予想最大波高 4m
■豊後大野市
□大雨警報
・土砂災害
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
29日昼前から30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 29日昼過ぎ
□洪水警報【発表】
30日明け方にかけて警戒
■由布市
□大雨警報
・土砂災害
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 29日昼過ぎ
□洪水警報【発表】
30日明け方にかけて警戒
■国東市
□波浪警報【発表】
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
予想最大波高 4m
■姫島村
□波浪警報【発表】
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
予想最大波高 4m
■日出町
□大雨警報
・土砂災害
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
□波浪警報
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 30日未明
予想最大波高 6m
■九重町
□大雨警報
・土砂災害
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 29日昼過ぎ
□洪水警報【発表】
30日明け方にかけて警戒
■玖珠町
□大雨警報
・土砂災害
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
29日夜遅くから30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 29日夜遅く
□洪水警報【発表】
30日明け方にかけて警戒