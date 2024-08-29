àµ´ÌçáºÇ½ªÍ½Áª½éÀï¤ÇÉÔµ¤Ì£¤ÊÃæ¹ñÂåÉ½¤òÁ°±à¿¿À»»á¤¬·Ù²ü¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ö¤óÉÝ¤µ¤¢¤ë¡×
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ïàµ´Ìçá¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£²£°£²£¶Ç¯ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è£¹·î¤«¤é¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ËÎ×¤à¡££µÆü¤Î½éÀï¡Êºë¶Ì¡Ë¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Ï¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê£Æ£É£Æ£Á¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç£¸£·°Ì¡£ÆüËÜ¤Ï£±£¸°Ì¤À¤±¤Ë³Ê²¼¤È¤â¸À¤¨¤ë¤¬¡¢¶¯ÎÏ¤Êµ¢²½Áª¼ê¤òÍÊ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉÔµ¤Ì£¤ÊÁê¼ê¤À¡£¤·¤«¤â¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î½éÀï¤Ç£²Ï¢ÇÔÃæ¤Èàµ´Ìçá¡£¸µÆüËÜÂåÉ½£Í£ÆÁ°±à¿¿À»»á¡Ê£µ£°¡áËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤â·Ù²ü´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¸Âç²ñÏ¢Â³£¸ÅÙÌÜ¤Î£×ÇÕ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Ø½éÀï¤ÏÂç¤¤Ê¥«¥®¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡£×ÇÕºÇ½ªÍ½Áª¤Î½éÀï¤Ï¡¢Á°²ó¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Î¥ª¥Þ¡¼¥óÀï¡Ê¥Ñ¥Ê¥¹¥¿¡Ë¤¬£°¡½£±¡¢Á°¡¹²ó¥í¥·¥¢Âç²ñ¤Î¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ê£Õ£Á£Å¡ËÀï¤¬£±¡½£²¡Êºë¶Ì¡Ë¤ÈÏ¢ÇÔÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶ì¼ê¤ÎÉñÂæ¤À¡£Á°±à»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇ½ªÍ½Áª¤Î£±ÀïÌÜ¤ÏÂ¤ò¤¹¤¯¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Á°²ó¤â¤½¤ÎÁ°¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇºÇ½é¤ÎÆþ¤ê¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤è¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¾¡¤ÁÅÀ£³¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ê£µ£¶¡Ë¤Ï¡¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Î½éÀï¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ°²ó¤ÎÀï¤¤¤Ç£±ÀïÌÜ¤òÉé¤±¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÉáÄÌ¤Î¾õÂÖ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤½¤³¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê²¤½£¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬¡Ë³«Ëë¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¥Ø¥í¥Ø¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢»þº¹¥Ü¥±¤â¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢ÂÎ¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²¤½£ÁÈ¤¬Â¿¤¤ÆüËÜÆÃÍ¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¤â¾ò·ï¤ÏÆ±¤¸¤À¤±¤ËÂÐºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Áê¼ê¤ÎÃæ¹ñ¤âÉÔµ¤Ì£¤À¡£Á°±à»á¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¡Ê¾õ¶·¤¬¡Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ö¤óÉÝ¤µ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¾ðÊó¤â¤Ê¤¯¡¢µ¢²½Áª¼ê¤¬¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡×¤È·Ù²ü¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÃæ¹ñÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢£Æ£×¥¢¥é¥ó¤ä£Ä£Æ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥Ö¥é¥¦¥Ë¥ó¥°¤é¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÁª¼ê¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë½Ð¿È¤Ç¶¯Îõ¤ÊÆÍÇËÎÏ¤ò¸Ø¤ë£Æ£×¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥¸¡¼¥Ë¥ç¤Ï¤Þ¤ÀÂåÉ½Îò¤¬Àõ¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÈÌ¤ÂÐÀï¤À¤±¤ËÍ×·Ù²ü¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿Ãæ¹ñ½Ð¿È¤ÎÌÌ¡¹¤â¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¨¡¼¥¹£Æ£×Éðâý¤ò»Ï¤á¡¢¥ª¥é¥ó¥À£±Éô¥Õ¥£¥Æ¥Ã¥»¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿£Æ£×Ä¥¶ÌÇ«¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼£±Éô¤ÎÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ê¥å¡¼¥¸¥å¤ËºßÀÒ¤·¤¿£Í£Æ²¦¾å¸»¡¢Ì¾Ìç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤ËºßÀÒ¤·¤¿£Æ£×ÎÓÎÉÌÃ¤Ê¤É¡¢²¤½£¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÀÁª¼ê¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Éî¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤ÎÌ¾¾¥Ö¥é¥ó¥³¡¦¥¤¥Ð¥ó¥³¥Ó¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤âÍ×Ãí°Õ¡£Ãæ¹ñÂåÉ½¤Ï£²£´Æü¤Ë½¸¹ç¤·¤Æ¡¢Ìó£²½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÄ¹´ü¹ç½É¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÂÐºö¤âÅ°ÄìÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ïµ´Ìç¤òÆÍÇË¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÀï¤¤¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡