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気象台は、午前4時12分に、暴風警報を唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、嬉野市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町、玄海町、有田町、大町町、江北町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】佐賀県・唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、嬉野市などに発表

佐賀県では、暴風に警戒してください。南部では、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■佐賀市
□暴風警報
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
・陸上
　最大風速　25m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　2.5m

■唐津市
□暴風警報【発表】
　29日朝から30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日昼過ぎ
　風向　北東
・陸上
　最大風速　25m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■鳥栖市
□暴風警報【発表】
　29日朝から30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
　最大風速　25m/s

■多久市
□暴風警報【発表】
　29日朝から30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
　最大風速　25m/s

■伊万里市
□暴風警報【発表】
　29日朝から30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
・陸上
　最大風速　25m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■武雄市
□暴風警報【発表】
　29日朝から30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
　最大風速　25m/s

■鹿島市
□暴風警報
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
・陸上
　最大風速　25m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　2.5m

■小城市
□暴風警報
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
・陸上
　最大風速　25m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　2.5m

■嬉野市
□暴風警報【発表】
　29日朝から30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
　最大風速　25m/s

■神埼市
□暴風警報【発表】
　29日朝から30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
　最大風速　25m/s

■吉野ヶ里町
□暴風警報【発表】
　29日朝から30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
　最大風速　25m/s

■基山町
□暴風警報【発表】
　29日朝から30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
　最大風速　25m/s

■上峰町
□暴風警報【発表】
　29日朝から30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
　最大風速　25m/s

■みやき町
□暴風警報【発表】
　29日朝から30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
　最大風速　25m/s

■玄海町
□暴風警報【発表】
　29日朝から30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日昼過ぎ
　風向　北東
・陸上
　最大風速　25m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■有田町
□暴風警報【発表】
　29日朝から30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
　最大風速　25m/s

■大町町
□暴風警報【発表】
　29日朝から30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
　最大風速　25m/s

■江北町
□暴風警報【発表】
　29日朝から30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　北東
　最大風速　25m/s

■白石町
□暴風警報
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
・陸上
　最大風速　25m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　2.5m

■太良町
□暴風警報
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
・陸上
　最大風速　25m/s
・海上
　最大風速　30m/s
□波浪警報
　30日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　2.5m