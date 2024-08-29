【暴風警報】佐賀県・唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、嬉野市などに発表
気象台は、午前4時12分に、暴風警報を唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、嬉野市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町、玄海町、有田町、大町町、江北町に発表しました。
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佐賀県では、暴風に警戒してください。南部では、高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■佐賀市
□暴風警報
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
・陸上
最大風速 25m/s
・海上
最大風速 30m/s
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 2.5m
■唐津市
□暴風警報【発表】
29日朝から30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日昼過ぎ
風向 北東
・陸上
最大風速 25m/s
・海上
最大風速 25m/s
■鳥栖市
□暴風警報【発表】
29日朝から30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
最大風速 25m/s
■多久市
□暴風警報【発表】
29日朝から30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
最大風速 25m/s
■伊万里市
□暴風警報【発表】
29日朝から30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
・陸上
最大風速 25m/s
・海上
最大風速 25m/s
■武雄市
□暴風警報【発表】
29日朝から30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
最大風速 25m/s
■鹿島市
□暴風警報
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
・陸上
最大風速 25m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 2.5m
■小城市
□暴風警報
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
・陸上
最大風速 25m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 2.5m
■嬉野市
□暴風警報【発表】
29日朝から30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
最大風速 25m/s
■神埼市
□暴風警報【発表】
29日朝から30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
最大風速 25m/s
■吉野ヶ里町
□暴風警報【発表】
29日朝から30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
最大風速 25m/s
■基山町
□暴風警報【発表】
29日朝から30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
最大風速 25m/s
■上峰町
□暴風警報【発表】
29日朝から30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
最大風速 25m/s
■みやき町
□暴風警報【発表】
29日朝から30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
最大風速 25m/s
■玄海町
□暴風警報【発表】
29日朝から30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日昼過ぎ
風向 北東
・陸上
最大風速 25m/s
・海上
最大風速 25m/s
■有田町
□暴風警報【発表】
29日朝から30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
最大風速 25m/s
■大町町
□暴風警報【発表】
29日朝から30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
最大風速 25m/s
■江北町
□暴風警報【発表】
29日朝から30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 北東
最大風速 25m/s
■白石町
□暴風警報
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
・陸上
最大風速 25m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 2.5m
■太良町
□暴風警報
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
・陸上
最大風速 25m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
30日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 2.5m