気象台は、午前4時12分に、暴風警報を唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、嬉野市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町、玄海町、有田町、大町町、江北町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】佐賀県・唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、嬉野市などに発表

佐賀県では、暴風に警戒してください。南部では、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■佐賀市

□暴風警報

30日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜遅く

風向 北東

・陸上

最大風速 25m/s

・海上

最大風速 30m/s





□波浪警報30日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 2.5m■唐津市□暴風警報【発表】29日朝から30日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日昼過ぎ風向 北東・陸上最大風速 25m/s・海上最大風速 25m/s■鳥栖市□暴風警報【発表】29日朝から30日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夜のはじめ頃風向 北東最大風速 25m/s■多久市□暴風警報【発表】29日朝から30日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夜のはじめ頃風向 北東最大風速 25m/s■伊万里市□暴風警報【発表】29日朝から30日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夜のはじめ頃風向 北東・陸上最大風速 25m/s・海上最大風速 25m/s■武雄市□暴風警報【発表】29日朝から30日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夜のはじめ頃風向 北東最大風速 25m/s■鹿島市□暴風警報30日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夜遅く風向 北東・陸上最大風速 25m/s・海上最大風速 30m/s□波浪警報30日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 2.5m■小城市□暴風警報30日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夜遅く風向 北東・陸上最大風速 25m/s・海上最大風速 30m/s□波浪警報30日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 2.5m■嬉野市□暴風警報【発表】29日朝から30日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夜のはじめ頃風向 北東最大風速 25m/s■神埼市□暴風警報【発表】29日朝から30日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夜のはじめ頃風向 北東最大風速 25m/s■吉野ヶ里町□暴風警報【発表】29日朝から30日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夜のはじめ頃風向 北東最大風速 25m/s■基山町□暴風警報【発表】29日朝から30日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夜のはじめ頃風向 北東最大風速 25m/s■上峰町□暴風警報【発表】29日朝から30日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夜のはじめ頃風向 北東最大風速 25m/s■みやき町□暴風警報【発表】29日朝から30日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夜のはじめ頃風向 北東最大風速 25m/s■玄海町□暴風警報【発表】29日朝から30日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日昼過ぎ風向 北東・陸上最大風速 25m/s・海上最大風速 25m/s■有田町□暴風警報【発表】29日朝から30日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夜のはじめ頃風向 北東最大風速 25m/s■大町町□暴風警報【発表】29日朝から30日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夜のはじめ頃風向 北東最大風速 25m/s■江北町□暴風警報【発表】29日朝から30日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夜のはじめ頃風向 北東最大風速 25m/s■白石町□暴風警報30日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夜遅く風向 北東・陸上最大風速 25m/s・海上最大風速 30m/s□波浪警報30日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 2.5m■太良町□暴風警報30日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夜遅く風向 北東・陸上最大風速 25m/s・海上最大風速 30m/s□波浪警報30日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 2.5m