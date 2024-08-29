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気象台は、午前2時56分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を四万十市、中土佐町に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を檮原町、津野町、三原村に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を須崎市、土佐清水市、四万十町、大月町、黒潮町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】高知県・四万十市、中土佐町に発表

西部では、土砂災害や高波に警戒してください。中部、西部では、低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■須崎市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日昼過ぎから30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　29日明け方から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　3時間最大雨量　140mm
　ピーク時間　29日明け方

■宿毛市
□大雨警報
・土砂災害
　30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　3時間最大雨量　140mm
　ピーク時間　29日昼過ぎ

□波浪警報
　30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日朝
　予想最大波高　7m

■土佐清水市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　29日明け方から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　29日昼過ぎ

□波浪警報
　30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日朝
　予想最大波高　7m

■四万十市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日明け方から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　29日明け方から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　29日夜遅く

□波浪警報
　30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日朝
　予想最大波高　7m

■中土佐町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日明け方から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　29日明け方から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　3時間最大雨量　140mm
　ピーク時間　29日明け方

□波浪警報
　30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■檮原町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日明け方から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■津野町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日明け方から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■四万十町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　29日明け方から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　29日昼過ぎ

□波浪警報
　30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■大月町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　29日明け方から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　29日昼過ぎ

□波浪警報
　30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日朝
　予想最大波高　7m

■三原村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日明け方から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　29日昼過ぎ

■黒潮町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　29日明け方から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　29日昼過ぎ

□波浪警報
　30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日朝
　予想最大波高　7m