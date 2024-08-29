【大雨警報】高知県・四万十市、中土佐町に発表
気象台は、午前2時56分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を四万十市、中土佐町に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を檮原町、津野町、三原村に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を須崎市、土佐清水市、四万十町、大月町、黒潮町に発表しました。
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西部では、土砂災害や高波に警戒してください。中部、西部では、低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■須崎市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日昼過ぎから30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
29日明け方から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
3時間最大雨量 140mm
ピーク時間 29日明け方
□大雨警報
・土砂災害
30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
3時間最大雨量 140mm
ピーク時間 29日昼過ぎ
□波浪警報
30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日朝
予想最大波高 7m
■土佐清水市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
29日明け方から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 29日昼過ぎ
□波浪警報
30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日朝
予想最大波高 7m
■四万十市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日明け方から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
29日明け方から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 29日夜遅く
□波浪警報
30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日朝
予想最大波高 7m
■中土佐町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日明け方から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
29日明け方から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
3時間最大雨量 140mm
ピーク時間 29日明け方
□波浪警報
30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
■檮原町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日明け方から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■津野町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日明け方から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■四万十町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
29日明け方から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 29日昼過ぎ
□波浪警報
30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
■大月町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
29日明け方から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 29日昼過ぎ
□波浪警報
30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日朝
予想最大波高 7m
■三原村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日明け方から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 29日昼過ぎ
■黒潮町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
29日明け方から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 29日昼過ぎ
□波浪警報
30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日朝
予想最大波高 7m