【暴風警報】長崎県・平戸市、松浦市、佐々町に発表
気象台は、午前0時21分に、暴風警報を平戸市、松浦市、佐々町に発表しました。また波浪警報を長崎市、佐世保市（宇久地域を除く）、佐世保市（宇久地域）、大村市、西海市（江島・平島を除く）、西海市（江島・平島）、長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、小値賀町、新上五島町に発表しました。
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南部、北部、五島では、暴風や高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■長崎市
□暴風警報
30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北
・陸上
最大風速 30m/s
・大村湾
最大風速 30m/s
・外海
最大風速 35m/s
29日朝から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・大村湾
予想最大波高 2.5m
■佐世保市（宇久地域を除く）
□暴風警報
29日明け方から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北
・大村湾
最大風速 30m/s
・外海
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
29日朝から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・大村湾
予想最大波高 2.5m
■佐世保市（宇久地域）
□暴風警報
30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
29日朝から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
■島原市
□暴風警報
29日明け方から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・有明海
最大風速 35m/s
□波浪警報
29日明け方から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
予想最大波高 3m
■諫早市
□暴風警報
29日明け方から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・有明海
最大風速 35m/s
・外海
最大風速 35m/s
・大村湾
最大風速 30m/s
□波浪警報
29日明け方から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
・有明海
予想最大波高 3m
・大村湾
予想最大波高 2.5m
■大村市
□暴風警報
29日明け方から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・大村湾
最大風速 30m/s
□波浪警報【発表】
29日朝から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 2.5m
■平戸市
□暴風警報【発表】
29日朝から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
■松浦市
□暴風警報【発表】
29日朝から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
■五島市
□暴風警報
30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
29日明け方から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日昼前
予想最大波高 7m
■西海市（江島・平島を除く）
□暴風警報
30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北
・陸上
最大風速 30m/s
・大村湾
最大風速 30m/s
・外海
最大風速 30m/s
□波浪警報【発表】
29日朝から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・大村湾
予想最大波高 2.5m
■西海市（江島・平島）
□暴風警報
30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
29日朝から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
■雲仙市
□暴風警報
29日明け方から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・有明海
最大風速 35m/s
・外海
最大風速 35m/s
□波浪警報
29日明け方から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
・有明海
予想最大波高 3m
■南島原市
□暴風警報
29日明け方から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北
・陸上
最大風速 30m/s
・外海
最大風速 35m/s
■長与町
□暴風警報
29日明け方から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・大村湾
最大風速 30m/s
□波浪警報【発表】
29日朝から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 2.5m
■時津町
□暴風警報
29日明け方から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・大村湾
最大風速 30m/s
□波浪警報【発表】
29日朝から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 2.5m
■東彼杵町
□暴風警報
29日明け方から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北
・大村湾
最大風速 30m/s
□波浪警報【発表】
29日朝から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 2.5m
■川棚町
□暴風警報
29日明け方から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北
・大村湾
最大風速 30m/s
□波浪警報【発表】
29日朝から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 2.5m
■小値賀町
□暴風警報
30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
29日朝から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
■佐々町
□暴風警報【発表】
29日朝から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
・外海
最大風速 25m/s
■新上五島町
□暴風警報
30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
29日朝から30日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m