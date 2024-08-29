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気象台は、午前0時21分に、暴風警報を平戸市、松浦市、佐々町に発表しました。また波浪警報を長崎市、佐世保市（宇久地域を除く）、佐世保市（宇久地域）、大村市、西海市（江島・平島を除く）、西海市（江島・平島）、長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、小値賀町、新上五島町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】長崎県・平戸市、松浦市、佐々町に発表

南部、北部、五島では、暴風や高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■長崎市
□暴風警報
　30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北
・陸上
　最大風速　30m/s
・大村湾
　最大風速　30m/s
・外海
　最大風速　35m/s

□波浪警報【発表】
　29日朝から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・大村湾
　予想最大波高　2.5m

■佐世保市（宇久地域を除く）
□暴風警報
　29日明け方から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北
・大村湾
　最大風速　30m/s
・外海
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　29日朝から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・大村湾
　予想最大波高　2.5m

■佐世保市（宇久地域）
□暴風警報
　30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　29日朝から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■島原市
□暴風警報
　29日明け方から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・有明海
　最大風速　35m/s

□波浪警報
　29日明け方から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
　予想最大波高　3m

■諫早市
□暴風警報
　29日明け方から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・有明海
　最大風速　35m/s
・外海
　最大風速　35m/s
・大村湾
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　29日明け方から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
・有明海
　予想最大波高　3m
・大村湾
　予想最大波高　2.5m

■大村市
□暴風警報
　29日明け方から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・大村湾
　最大風速　30m/s

□波浪警報【発表】
　29日朝から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　2.5m

■平戸市
□暴風警報【発表】
　29日朝から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s

■松浦市
□暴風警報【発表】
　29日朝から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s

■五島市
□暴風警報
　30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　29日明け方から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日昼前
　予想最大波高　7m

■西海市（江島・平島を除く）
□暴風警報
　30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北
・陸上
　最大風速　30m/s
・大村湾
　最大風速　30m/s
・外海
　最大風速　30m/s

□波浪警報【発表】
　29日朝から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・大村湾
　予想最大波高　2.5m

■西海市（江島・平島）
□暴風警報
　30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　29日朝から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■雲仙市
□暴風警報
　29日明け方から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・有明海
　最大風速　35m/s
・外海
　最大風速　35m/s

□波浪警報
　29日明け方から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
・有明海
　予想最大波高　3m

■南島原市
□暴風警報
　29日明け方から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北
・陸上
　最大風速　30m/s
・外海
　最大風速　35m/s

■長与町
□暴風警報
　29日明け方から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・大村湾
　最大風速　30m/s

□波浪警報【発表】
　29日朝から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　2.5m

■時津町
□暴風警報
　29日明け方から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・大村湾
　最大風速　30m/s

□波浪警報【発表】
　29日朝から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　2.5m

■東彼杵町
□暴風警報
　29日明け方から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北
・大村湾
　最大風速　30m/s

□波浪警報【発表】
　29日朝から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　2.5m

■川棚町
□暴風警報
　29日明け方から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北
・大村湾
　最大風速　30m/s

□波浪警報【発表】
　29日朝から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　2.5m

■小値賀町
□暴風警報
　30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　29日朝から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■佐々町
□暴風警報【発表】
　29日朝から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
・外海
　最大風速　25m/s

■新上五島町
□暴風警報
　30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s
□波浪警報【発表】
　29日朝から30日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m