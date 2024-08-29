気象台は、午前0時21分に、暴風警報を平戸市、松浦市、佐々町に発表しました。また波浪警報を長崎市、佐世保市（宇久地域を除く）、佐世保市（宇久地域）、大村市、西海市（江島・平島を除く）、西海市（江島・平島）、長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、小値賀町、新上五島町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】長崎県・平戸市、松浦市、佐々町に発表

南部、北部、五島では、暴風や高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■長崎市

□暴風警報

30日未明にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜遅く

風向 北

・陸上

最大風速 30m/s

・大村湾

最大風速 30m/s

・外海

最大風速 35m/s





□波浪警報【発表】29日朝から30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）・大村湾予想最大波高 2.5m■佐世保市（宇久地域を除く）□暴風警報29日明け方から30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夜遅く風向 北・大村湾最大風速 30m/s・外海最大風速 25m/s□波浪警報【発表】29日朝から30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）・大村湾予想最大波高 2.5m■佐世保市（宇久地域）□暴風警報30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夕方風向 北東・海上最大風速 25m/s□波浪警報【発表】29日朝から30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 6m■島原市□暴風警報29日明け方から30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夜遅く風向 北東・陸上最大風速 30m/s・有明海最大風速 35m/s□波浪警報29日明け方から30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夕方予想最大波高 3m■諫早市□暴風警報29日明け方から30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夜遅く風向 北東・陸上最大風速 30m/s・有明海最大風速 35m/s・外海最大風速 35m/s・大村湾最大風速 30m/s□波浪警報29日明け方から30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夕方・有明海予想最大波高 3m・大村湾予想最大波高 2.5m■大村市□暴風警報29日明け方から30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夜遅く風向 北東・陸上最大風速 30m/s・大村湾最大風速 30m/s□波浪警報【発表】29日朝から30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 2.5m■平戸市□暴風警報【発表】29日朝から30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夜遅く風向 北東・海上最大風速 25m/s■松浦市□暴風警報【発表】29日朝から30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夜遅く風向 北東・海上最大風速 25m/s■五島市□暴風警報30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夕方風向 北東・海上最大風速 25m/s□波浪警報29日明け方から30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日昼前予想最大波高 7m■西海市（江島・平島を除く）□暴風警報30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夜遅く風向 北・陸上最大風速 30m/s・大村湾最大風速 30m/s・外海最大風速 30m/s□波浪警報【発表】29日朝から30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）・大村湾予想最大波高 2.5m■西海市（江島・平島）□暴風警報30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夕方風向 北東・海上最大風速 25m/s□波浪警報【発表】29日朝から30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 6m■雲仙市□暴風警報29日明け方から30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夜遅く風向 北東・陸上最大風速 30m/s・有明海最大風速 35m/s・外海最大風速 35m/s□波浪警報29日明け方から30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夕方・有明海予想最大波高 3m■南島原市□暴風警報29日明け方から30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夜遅く風向 北・陸上最大風速 30m/s・外海最大風速 35m/s■長与町□暴風警報29日明け方から30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夜遅く風向 北東・陸上最大風速 30m/s・大村湾最大風速 30m/s□波浪警報【発表】29日朝から30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 2.5m■時津町□暴風警報29日明け方から30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夜遅く風向 北東・陸上最大風速 30m/s・大村湾最大風速 30m/s□波浪警報【発表】29日朝から30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 2.5m■東彼杵町□暴風警報29日明け方から30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夜遅く風向 北・大村湾最大風速 30m/s□波浪警報【発表】29日朝から30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 2.5m■川棚町□暴風警報29日明け方から30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夜遅く風向 北・大村湾最大風速 30m/s□波浪警報【発表】29日朝から30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 2.5m■小値賀町□暴風警報30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夕方風向 北東・海上最大風速 25m/s□波浪警報【発表】29日朝から30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 6m■佐々町□暴風警報【発表】29日朝から30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夜遅く風向 北東・外海最大風速 25m/s■新上五島町□暴風警報30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 29日夕方風向 北東・海上最大風速 25m/s□波浪警報【発表】29日朝から30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 6m