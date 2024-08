aikoやBE:FIRSTのニューアルバム、PEOPLE 1やchilldspot、KMの新曲、Oasisの再結成など『New Music Wednesday [Podcast Edition]』が今週の注目新作&ニュースを紹介

話題の新曲を最速で知れる、Spotifyの人気プレイリスト『New Music Wednesday』を、ナビゲーターの竹内琢也が深掘りするプログラム『New Music Wednesday [Podcast Edition]』。『NMW』リストイン楽曲の深堀り、今週の気になる音楽ニュースという2部構成でお届け! このSPICEでは同番組で紹介されている、プレイリストだけでは知ることのできないエピソードやSpotifyのエディター(プレイリストを構成している人たち)のこだわりをピックアップして掲載。



今週は……aikoがニューアルバムをリリースしてカバーに! chilldspotやPEOPLE 1の新曲、KMがLil' Leise But Gold、Daichi Yamamoto、Skaaiを迎えた楽曲やBE:FIRSTのアルバムもピックアップ! さらに、ポッドキャストではOasis再結成などこの1週間の気になる音楽ニュースも深堀り! 紹介アーティストのライブやフェス情報も掲載しているので要チェック。 番組への感想やリクエストはSpotifyアプリのコメント機能から投稿を。

aiko「鮮やかな街」

aikoのニューアルバム『残心残暑』がリリースになりました。前作から約1年半ぶりとなるニューアルバムとなり、劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』の主題歌の「相思相愛」や、TVアニメ『君は放課後インソムニア』主題歌の「いつ逢えたら」などのシングルを含む全13曲が収録されています。(昨年はデビュー25周年! 7月にデビュー26周年を迎えています。メジャーデビューは1998年で、36才の私が一番初めて自分で買ったアルバムはaikoさんでした。そして今もaikさんoを聴いているSpotifyリスナーは若い人が多く、10代後半~20代前半のリスナーが最も多くなっています。新曲もそうなんだけどはもちろんのこと、「花火」や「ボーイフレンド」「カブトムシ」など比較的過去の曲も度々SNSなどでバイラルが起きながら長く愛されています)

『New Music Wednesday』には「鮮やかな街」がリストインしています。なおaikoは8月30日(金)にフリーライブ『Love Like Aloha vol.7』を、神奈川県茅ヶ崎市のサザンビーチちがさきにて開催予定で、9月1日放送の『情熱大陸』への出演も決定しています。

chilldspot「僕たちは息をして」

chilldspotの新曲「僕たちは息をして」がリリースになりました。chilldspotはchill、child、spot、potを組み合わせた造語をバンド名とする、メンバー全員が2002年生まれの4人組バンドで、Spotifyが2021年に躍進を期待する次世代アーティスト『RADAR:Early Noise 2021』にも選出されています。(Spotifyでは20代、そして特にその世代の男性リスナーからよく聴かれている印象。海外では台湾、アメリカのリスナーも多い。プレイリストでは「都会の空と音楽と」「Midnight Chill」などで良く聴かれており/ムード系...、過去の楽曲では特に「ネオンを消して」が長く聴かれています)

今年は1月にEP「まだらもよう」をリリースし、5月にはキャリア初となるライブアルバム『chilldspot 3rd one man live tour "模様"』をリリースしていました。今作は約半年ぶりの新曲となり、メンバーの小粼(Ba)が初めて作詞を担当しています。9月からは全国13カ所を回るワンマンライブツアー『4th one man live tour “crowdsurf”』を開催する予定です。

KM featuring Lil' Leise But Gold, Daichi Yamamoto and Skaai「DANCELIXIR」

KMの新曲「DANCELIXIR featuring Lil' Leise But Gold, Daichi Yamamoto and Skaai」がリリースになりました。日本を代表するプロデューサー、ビートメイカーであるKM今作はKMがリーダー名義のシングルで、都内のクラブで不定期で主宰しているDJパーティー『DANCELIXIR』の名をタイトルにした楽曲です。公私共にパートナーであるLil' Leise But Gold(リル・レイゼ・バット・ゴールド/KMさんのパートナーで二児の母でもあるアーティスト)、Daichi Yamamoto、Skaaiが客演参加しています。

(自身の作品もそうですし、プロデュースワークも多く......この番組では様々なところでKMさんの作品を紹介しています。最近で番組で紹介したとこだけでも、kZmさんのアルバム(Super Sonic)、加藤ミリヤ ft.LANAの「LONELY」、Kaneeeさんのアルバムなど参加してますね。あとはSpotifyでいうとヒップホッププレイリスト『+81 Connect』の「Theme of +81 Connect」。81秒のオリジナルトラックに、様々なアーティストたちが色んなverを公開してますが、あのトラックもKMさん。 SpotifyではKMさんのワークスをまとめたプレイリスト「KM Works」があるのでそちらもぜひ!)

PEOPLE 1「idiot」

PEOPLE 1の新曲「idiot」がリリースになりました。2021年のSpotify Early NoiseアーティストでもあるPEOPLE 1、今年は1月に2ndアルバム『星巡り、君に金星』をリリースしており、今作はアルバム以来の新曲となります。(アルバムがリリースになり、自身最大のセールスを記録。リリース週末には初のアリーナワンマンライブ。メンバーのDeu/どい さんとEveのコラボ曲のリリースもありました。楽曲は久々ですが大忙しです。あとフェス出演にも多数っ出演……!Spotifyでは圧倒的にZ世代リスナーからの支持が厚く、海外にもアメリカやメキシコにもたくさんのリスナーがいます)

PEOPLE 1は8月4日の『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024』にて初のメイン・ステージでのライブを行っており、そのライブを締めくくる最後の1曲として演奏されたのがこの「idiot」でした。

BE:FIRST「Slogan」

BE:FIRSTのニューアルバム『2:BE』がリリースになりました。2022年の1stアルバム『BE:1』以来約2年ぶりとなる2ndアルバムで「Boom Boom Back」(Spotifyでは6000万回再生突破/昨年の紅白でも披露)。「Smile Again」「Mainstream」(3500万再生突破)、「Masterplan」(2000万再生突破)といった2023年以降のBE:FIRSTの代表曲や、7月にリリースされた韓国の8人組ボーイズグループATEEZとのコラボ曲「Hush-Hush」など全16曲が収録されています。

『New Music Wednesday』には「Slogan」がリストインしています。なおBE:FIRSTはアルバム『2:BE』を引っさげて4都市9公演を回る自身初のドームツアー『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』の開催が決定しています。Spotifyではアルバムの全曲をSKY-HIがインタビュアーとなり、メンバー全員が解説する『Liner Voice+』が公開されています。日本で活躍するボーイズグループを特集する『Boys Group Japan』のカバーを飾っています。

文=竹内琢也、Y.SHOGO

