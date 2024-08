サンリオのキャラクターたちの可愛い “おしり” にフォーカス! かわいい「おしりポーチ」を紹介します。KThingSより、サンリオキャラクターズの「おしりポーチ」が8月29日(木)に新登場♪手触りにこだわったぬいぐるみ ”むにゅぐるみ” でお馴染みの「むにゅぐるみパティオ」対象店舗でお取り扱いされるほか、「むにゅぐるみパティオ」ECサイトにて予約受け付けもスタートしています。

本アイテムは、サンリオのキャラクターたちをかたどったキュートなポーチ。注目は、フェイス型の表面の後ろ面の、各キャラクターの特徴をとらえたキュートなおしりデザイン! まんまるなおしりに尻尾、後ろ足まで再現されており、「むにゅぐるみ」ならではの触り心地のよい素材。見た目と手触りの両方で癒やしを与えてくれる、可愛いが詰まったアイテムに仕上がっています。縦9cm、横12cmで、リップや目薬などの小物類を入れて持ち運ぶのにちょうどよいサイズ。カラビナが付属しているので、バックなどに取り付けておけば、可愛いぬいぐるみチャームとしても活躍してくれます。デザインはぐでたま、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、マイスウィートピアノ、シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコ、ハンギョドン、あひるのペックル、タキシードサム、バッドばつ丸、ウィッシュミーメルの13種類。あなたの推しキャラやお気に入りの “おしり” をチェックして、どの角度からも可愛くて便利な「おしりポーチ」をぜひお手元にお迎えくださいね。(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651472