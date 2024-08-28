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気象台は、午後10時32分に、暴風警報を佐賀市、鹿島市、小城市、白石町、太良町に発表しました。また波浪警報を佐賀市、鹿島市、小城市、白石町、太良町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】佐賀県・佐賀市、鹿島市、小城市、白石町、太良町に発表

南部では、29日明け方から暴風や高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■佐賀市
□暴風警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　2.5m

■鹿島市
□暴風警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　2.5m

■小城市
□暴風警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　2.5m

■白石町
□暴風警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　2.5m

■太良町
□暴風警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
・海上
　最大風速　30m/s
□波浪警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　2.5m