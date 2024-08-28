【暴風警報】佐賀県・佐賀市、鹿島市、小城市、白石町、太良町に発表
気象台は、午後10時32分に、暴風警報を佐賀市、鹿島市、小城市、白石町、太良町に発表しました。また波浪警報を佐賀市、鹿島市、小城市、白石町、太良町に発表しました。
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南部では、29日明け方から暴風や高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■佐賀市
□暴風警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
・海上
最大風速 30m/s
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 2.5m
■鹿島市
□暴風警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 2.5m
■小城市
□暴風警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 2.5m
■白石町
□暴風警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 2.5m
■太良町
□暴風警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 2.5m