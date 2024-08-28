¡ÖÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ç½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬»Í»àµåÏ¢È¯¤ÎÄÅ¿¹Í¨µª¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2·³ºÆÄ´À°¤ò²Ý¤·¤¿ÍýÍ³
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯1¡½4¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê28Æü¡¢Ä¹ºê¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¼êÄË¤¤µÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£2ÈÖ¼ê¤ÎÄÅ¿¹Í¨µª¤¬3¼ÔÏ¢Â³¤Î²¡¤·½Ð¤·»Í»àµå¤ÈÂç¸í»»¡£»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤ÏÄÅ¿¹¤Ë2·³ºÆÄ´À°¤òÌ¿¤¸¤¿¡£
¡¡ÄÅ¿¹¤Ïº£µ¨¥Á¡¼¥à2°Ì¤Î44»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ4¾¡2ÇÔ16¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.88¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó2»àËþÎÝ¤È¤¤¤¦Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¹¥À®ÀÓ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢2·³¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¼óÇ¾¿Ø¤Ï¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É»þ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÇÛÃÖÅ¾´¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤ÎºÆÄ´À°¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ç¤Ï»Îµ¤¤â²¼¤¬¤ë¡£Á°²ó¤âÆ±¤¸¾ìÌÌ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¢¤¢¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ã¤ÁÅª¤Ë¤Ï¤â¤¦¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤¢¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£·ë¶É¡¢·ë²Ì¤Ï°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Âç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ç½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì²ó¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£ºÆÅÙ¤Þ¤¿Âç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ç½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£ÅÀº¹¶õ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÅê¤²¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤¤¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¤½¤³¤ÇÅê¤²¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£