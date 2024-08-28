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気象台は、午後9時50分に、暴風警報を熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、宇土市、上天草市、宇城市、美里町、長洲町、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町に発表しました。また波浪警報を熊本市、八代市、荒尾市、水俣市、玉名市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、長洲町、氷川町、芦北町、津奈木町、苓北町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】熊本県・熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市などに発表

熊本、天草・芦北、球磨地方では、暴風に警戒してください。熊本、天草・芦北地方では、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■熊本市
□暴風警報【発表】
　29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　東
・海上
　最大風速　35m/s

□波浪警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日昼前
　予想最大波高　3m

■八代市
□暴風警報【発表】
　29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　東
・陸上
　最大風速　25m/s
・海上
　最大風速　35m/s

□波浪警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日昼前
　予想最大波高　3m

■人吉市
□暴風警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■荒尾市
□暴風警報【発表】
　29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　東
・海上
　最大風速　35m/s

□波浪警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日昼前
　予想最大波高　3m

■水俣市
□暴風警報【発表】
　29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　東
・陸上
　最大風速　25m/s
・海上
　最大風速　35m/s

□波浪警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日昼前
　予想最大波高　3m

■玉名市
□暴風警報【発表】
　29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　東
・海上
　最大風速　35m/s

□波浪警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日昼前
　予想最大波高　3m

■宇土市
□暴風警報【発表】
　29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　東
・陸上
　最大風速　25m/s
・海上
　最大風速　35m/s

□波浪警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日昼前
　予想最大波高　3m

■上天草市
□暴風警報【発表】
　29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　東
・陸上
　最大風速　30m/s
・内海
　最大風速　35m/s

□波浪警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日昼前
　予想最大波高　3m

■宇城市
□暴風警報【発表】
　29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　東
・陸上
　最大風速　25m/s
・海上
　最大風速　35m/s

□波浪警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日昼前
　予想最大波高　3m

■天草市
□暴風警報
　29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　東
・陸上
　最大風速　30m/s
・内海
　最大風速　35m/s
・外海
　最大風速　40m/s

□波浪警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
・内海
　予想最大波高　3m
・外海
　予想最大波高　7m

■美里町
□暴風警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■長洲町
□暴風警報【発表】
　29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　東
・海上
　最大風速　35m/s

□波浪警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日昼前
　予想最大波高　3m

■氷川町
□暴風警報【発表】
　29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　東
・陸上
　最大風速　25m/s
・海上
　最大風速　35m/s

□波浪警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日昼前
　予想最大波高　3m

■芦北町
□暴風警報【発表】
　29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　東
・陸上
　最大風速　25m/s
・海上
　最大風速　35m/s

□波浪警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日昼前
　予想最大波高　3m

■津奈木町
□暴風警報【発表】
　29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　東
・陸上
　最大風速　25m/s
・海上
　最大風速　35m/s

□波浪警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日昼前
　予想最大波高　3m

■錦町
□暴風警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■多良木町
□暴風警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■湯前町
□暴風警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■水上村
□暴風警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■相良村
□暴風警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■五木村
□暴風警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■山江村
□暴風警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■球磨村
□暴風警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■あさぎり町
□暴風警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■苓北町
□暴風警報
　29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　東
・陸上
　最大風速　30m/s
・外海
　最大風速　40m/s
□波浪警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　予想最大波高　7m