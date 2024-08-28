気象台は、午後9時50分に、暴風警報を熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、宇土市、上天草市、宇城市、美里町、長洲町、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町に発表しました。また波浪警報を熊本市、八代市、荒尾市、水俣市、玉名市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、長洲町、氷川町、芦北町、津奈木町、苓北町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】熊本県・熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市などに発表

熊本、天草・芦北、球磨地方では、暴風に警戒してください。熊本、天草・芦北地方では、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■熊本市

□暴風警報【発表】

29日未明から29日夜遅くにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 東

・海上

最大風速 35m/s



□波浪警報【発表】

29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日昼前

予想最大波高 3m



■八代市

□暴風警報【発表】

29日未明から29日夜遅くにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 東

・陸上

最大風速 25m/s

・海上

最大風速 35m/s



□波浪警報【発表】

29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日昼前

予想最大波高 3m



■人吉市

□暴風警報【発表】

29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 南東

最大風速 25m/s



■荒尾市

□暴風警報【発表】

29日未明から29日夜遅くにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 東

・海上

最大風速 35m/s



□波浪警報【発表】

29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日昼前

予想最大波高 3m



■水俣市

□暴風警報【発表】

29日未明から29日夜遅くにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 東

・陸上

最大風速 25m/s

・海上

最大風速 35m/s



□波浪警報【発表】

29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日昼前

予想最大波高 3m



■玉名市

□暴風警報【発表】

29日未明から29日夜遅くにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 東

・海上

最大風速 35m/s



□波浪警報【発表】

29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日昼前

予想最大波高 3m



■宇土市

□暴風警報【発表】

29日未明から29日夜遅くにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 東

・陸上

最大風速 25m/s

・海上

最大風速 35m/s



□波浪警報【発表】

29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日昼前

予想最大波高 3m



■上天草市

□暴風警報【発表】

29日未明から29日夜遅くにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 東

・陸上

最大風速 30m/s

・内海

最大風速 35m/s



□波浪警報【発表】

29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日昼前

予想最大波高 3m



■宇城市

□暴風警報【発表】

29日未明から29日夜遅くにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 東

・陸上

最大風速 25m/s

・海上

最大風速 35m/s



□波浪警報【発表】

29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日昼前

予想最大波高 3m



■天草市

□暴風警報

29日夜遅くにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 東

・陸上

最大風速 30m/s

・内海

最大風速 35m/s

・外海

最大風速 40m/s



□波浪警報【発表】

29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

・内海

予想最大波高 3m

・外海

予想最大波高 7m



■美里町

□暴風警報【発表】

29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 南東

最大風速 25m/s



■長洲町

□暴風警報【発表】

29日未明から29日夜遅くにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 東

・海上

最大風速 35m/s



□波浪警報【発表】

29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日昼前

予想最大波高 3m



■氷川町

□暴風警報【発表】

29日未明から29日夜遅くにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 東

・陸上

最大風速 25m/s

・海上

最大風速 35m/s



□波浪警報【発表】

29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日昼前

予想最大波高 3m



■芦北町

□暴風警報【発表】

29日未明から29日夜遅くにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 東

・陸上

最大風速 25m/s

・海上

最大風速 35m/s



□波浪警報【発表】

29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日昼前

予想最大波高 3m



■津奈木町

□暴風警報【発表】

29日未明から29日夜遅くにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 東

・陸上

最大風速 25m/s

・海上

最大風速 35m/s



□波浪警報【発表】

29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日昼前

予想最大波高 3m



■錦町

□暴風警報【発表】

29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 南東

最大風速 25m/s



■多良木町

□暴風警報【発表】

29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 南東

最大風速 25m/s



■湯前町

□暴風警報【発表】

29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 南東

最大風速 25m/s



■水上村

□暴風警報【発表】

29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 南東

最大風速 25m/s



■相良村

□暴風警報【発表】

29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 南東

最大風速 25m/s



■五木村

□暴風警報【発表】

29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 南東

最大風速 25m/s



■山江村

□暴風警報【発表】

29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 南東

最大風速 25m/s



■球磨村

□暴風警報【発表】

29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 南東

最大風速 25m/s



■あさぎり町

□暴風警報【発表】

29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 南東

最大風速 25m/s



■苓北町

□暴風警報

29日夜遅くにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

風向 東

・陸上

最大風速 30m/s

・外海

最大風速 40m/s

□波浪警報【発表】

29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日夜のはじめ頃

予想最大波高 7m



