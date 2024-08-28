【暴風警報】熊本県・熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市などに発表
気象台は、午後9時50分に、暴風警報を熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、宇土市、上天草市、宇城市、美里町、長洲町、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町に発表しました。また波浪警報を熊本市、八代市、荒尾市、水俣市、玉名市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、長洲町、氷川町、芦北町、津奈木町、苓北町に発表しました。
【警報エリアを確認】【暴風警報】熊本県・熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市などに発表
熊本、天草・芦北、球磨地方では、暴風に警戒してください。熊本、天草・芦北地方では、高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■熊本市
□暴風警報【発表】
29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 東
・海上
最大風速 35m/s
□波浪警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日昼前
予想最大波高 3m
■八代市
□暴風警報【発表】
29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 東
・陸上
最大風速 25m/s
・海上
最大風速 35m/s
□波浪警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日昼前
予想最大波高 3m
■人吉市
□暴風警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 南東
最大風速 25m/s
■荒尾市
□暴風警報【発表】
29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 東
・海上
最大風速 35m/s
□波浪警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日昼前
予想最大波高 3m
■水俣市
□暴風警報【発表】
29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 東
・陸上
最大風速 25m/s
・海上
最大風速 35m/s
□波浪警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日昼前
予想最大波高 3m
■玉名市
□暴風警報【発表】
29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 東
・海上
最大風速 35m/s
□波浪警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日昼前
予想最大波高 3m
■宇土市
□暴風警報【発表】
29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 東
・陸上
最大風速 25m/s
・海上
最大風速 35m/s
□波浪警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日昼前
予想最大波高 3m
■上天草市
□暴風警報【発表】
29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 東
・陸上
最大風速 30m/s
・内海
最大風速 35m/s
□波浪警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日昼前
予想最大波高 3m
■宇城市
□暴風警報【発表】
29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 東
・陸上
最大風速 25m/s
・海上
最大風速 35m/s
□波浪警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日昼前
予想最大波高 3m
■天草市
□暴風警報
29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 東
・陸上
最大風速 30m/s
・内海
最大風速 35m/s
・外海
最大風速 40m/s
□波浪警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
・内海
予想最大波高 3m
・外海
予想最大波高 7m
■美里町
□暴風警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 南東
最大風速 25m/s
■長洲町
□暴風警報【発表】
29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 東
・海上
最大風速 35m/s
□波浪警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日昼前
予想最大波高 3m
■氷川町
□暴風警報【発表】
29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 東
・陸上
最大風速 25m/s
・海上
最大風速 35m/s
□波浪警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日昼前
予想最大波高 3m
■芦北町
□暴風警報【発表】
29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 東
・陸上
最大風速 25m/s
・海上
最大風速 35m/s
□波浪警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日昼前
予想最大波高 3m
■津奈木町
□暴風警報【発表】
29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 東
・陸上
最大風速 25m/s
・海上
最大風速 35m/s
□波浪警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日昼前
予想最大波高 3m
■錦町
□暴風警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 南東
最大風速 25m/s
■多良木町
□暴風警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 南東
最大風速 25m/s
■湯前町
□暴風警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 南東
最大風速 25m/s
■水上村
□暴風警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 南東
最大風速 25m/s
■相良村
□暴風警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 南東
最大風速 25m/s
■五木村
□暴風警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 南東
最大風速 25m/s
■山江村
□暴風警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 南東
最大風速 25m/s
■球磨村
□暴風警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 南東
最大風速 25m/s
■あさぎり町
□暴風警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 南東
最大風速 25m/s
■苓北町
□暴風警報
29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 東
・陸上
最大風速 30m/s
・外海
最大風速 40m/s
□波浪警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m