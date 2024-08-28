Bimi、New EP『Snack Box』本日発売。らしさ全開のパーティーチューン「You Gotta Power」MVも公開
Bimiが本日8月28日にNew EP『Snack Box』を発売。あわせて「You Gotta Power」のミュージックビデオを公開した。
◆「You Gotta Power」MV
本楽曲はBimiらしさ全開の最新パーティーチューンで、ライブパフォーマンスを想定したアッパーな4つ打ちビートに対して、Bimiとオーディエンスの一体感をイメージしながら制作された、おもわず踊りたくなる楽曲。
ミュージックビデオは、ゴージャスなクラブシチュエーションや大型LEDを背負った近未来的な映像演出など、目まぐるしく展開される圧巻の映像に仕上がっている。
「？？？？」
購入：https://kingeshop.jp/shop/g/glllllll/?elr=46544
品番：NKCD-1051
定価：￥2,750（税込）
※詳細は発売日まで完全シークレットとなります
『Snack Box』
2024年8月28日（水）発売
Jacket Design：内田あみか
Photographer：阿部 駿
Propstylist：求愛行動/yui
購入：https://kingeshop.jp/shop/g/gNKZC-56/?elr=46544
「You Gotta Power」
配信：https://elr.lnk.to/YGP
「Safe Haven」
配信：https://elr.lnk.to/SAHA
【CD＋Blu-ray】
NKZC-56〜57
価格：￥9,350（税込）
Disc1（CD）
M1. Miso Soup
M2. You Gotta Power
M3. 月と太陽 feat.SUIMMIN
M4. Absolute ZERO feat.Usnow
M5. Safe Haven
M6. Hurry feat.福澤 侑
Disc2（Blu-ray）
▼Bimi Release Party 2024 -心色相環- @恵比寿LIQUIDROOM
M1. 軽トラで轢く
M2. 博徒街道
M3. 怒鈍器
M4. Tai
M5. 熱気
M6. Anubis
M7. selfy
M8. funky night
M9. Popstar
M10. Frog
M11. 虫の音
M12. インベーダーインバイト
M13. Safe Haven
M14. LOVE
M15. 輪 -味変-
M16. ミツ蜂
▼特典映像
・Behind the Scene「博徒街道 Music Video」
・Behind the Scene「Bimi Release Party 2024 -心色相環-」
＜Bimi Release Party 2024 -Special Box-＞
サポートDJ：DJ dip
チケット：スタンディング￥7,700（税込・整理番号付き）
愛知公演
日程：2024年9月6日（金）18:00開場／19:00開演
会場：名古屋ボトムライン（愛知県名古屋市千種区今池4-7-11）
お問い合わせ：キョードー東海（https://www.kyodotokai.co.jp/）
大阪公演
日程：2024年9月8日（日）15:30開場／16:00開演
会場：心斎橋SUNHALL（大阪府大阪市中央区西心斎橋2-9-28 ビッグステップサウスB2）
お問い合わせ：キョードー大阪（https://kyodo-osaka.co.jp/）
東京公演 ※Sold Out
日程：2024年9月16日（月祝）15:30開場／16:00開演
会場：Shibuya WWW X（東京都渋谷区宇田川町13-17ライズビル２F）
お問い合わせ：ディスクガレージ（https://info.diskgarage.com/）
東京公演（ツアーファイナル）
日程：2024年10月16日（水）18:00開場／19:00開演
会場：Zepp Shinjuku(TOKYO)（東京都新宿区歌舞伎町1-29-1 東急歌舞伎町タワーB1-B4）
お問い合わせ：ディスクガレージ（https://info.diskgarage.com/）
【チケット販売スケジュール】
一般発売中
チケットURL： https://l-tike.com/bimi/
＜SPOOKY PUMPKIN 2024 〜PURO ALL NIGHT HALLOWEEN PARTY〜＞
開場/開演：21:30開場 / 22:00開演 / 5:00終演
開催場所：サンリオピューロランド（東京都多摩市落合1-31）
ライブ詳細：https://www.puroland.jp/event-campaign/spookypumpkin2024/
関連リンク
◆Bimi オフィシャルX
◆Bimi オフィシャルInstagram