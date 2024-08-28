GOOD BYE APRIL、メジャー1stアルバム発売決定。林哲司プロデュースの新曲を収録
GOOD BYE APRILが、メジャー1stアルバム『HEARTDUST』を11月13日にリリースすることを発表した。
本作には、全国26局のラジオ放送局のパワープレイに選出され、各局の音楽チャートにも多数ランクインした「ふたりのBGM feat. 土岐麻子」など、これまでリリースしたメジャーシングル5曲などに加え、メジャーデビュー曲「BRAND NEW MEMORY」をプロデュースした林哲司が再びプロデュースを手掛けた新曲など、未発表曲5曲を含む全11曲を収録。
GOOD BYE APRIL の公式YouTube チャンネルでは、アルバムのレコーディング風景を収めたティザー映像が公開。アートワークなど、アルバムの詳細については今後続々発表されるとのことだ。
また、9月に土岐麻子・ヒグチアイを迎えて開催されるBillboard Live（大阪・横浜）会場にてアルバムを予約すると、メンバーの直筆サイン色紙がもらえるアルバム予約会も実施されることが決定した。
1stアルバム『HEARTDUST』
CRCP-20607 / 定価￥3,500 (税抜価格￥3182)
収録内容
・タイトル未定＜林哲司プロデュース＞※新曲
・ふたりのBGM feat. 土岐麻子
・ニュアンスで伝えて feat. ヒグチアイ
・夜明けの列車に飛び乗って
・サイレンスで踊りたい
・BRAND NEW MEMORY ＜林哲司プロデュース＞
・Highway Coconuts（サーフコンピ『SALT… meets ISLAND CAFE -Sea of Love-』収録）
を含む全11曲収録
ボーナストラック（CDのみ）
・missing summer (Live ver.)
＜GOOD BYE APRIL “Billboard LIVE Tour 2024” with special guest 土岐麻子&ヒグチアイ -「ニュアンスで伝えて feat. ヒグチアイ」「ふたりのBGM feat. 土岐麻子」Double Release Tour -＞
2024/9/16（月祝）
1stステージ 開場14:30 開演15:30 / 2ndステージ 開場18:00 開演19:00
■ビルボードライブ横浜（1日2回公演）
2024/9/20（金）
1stステージ 開場16:00 開演17:00 / 2ndステージ 開場19:30 開演20:30
■出演 ※両公演出演
・GOOD BYE APRIL
・Support Pf. はらかなこ
・ゲスト：土岐麻子 / ヒグチアイ
チケット発売中：
大阪：https://www.billboard-live.com/osaka/show?event_id=ev-20019
横浜：https://www.billboard-live.com/yokohama/show?event_id=ev-20025
全公演（e+）: https://eplus.jp/sf/detail/4143020001