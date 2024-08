結成40周年を迎えるZIGGYが10月23日、通算20枚目となるオリジナルフルアルバム『For Prayers』をリリースすることが発表となった。同アルバムを引っ提げてのツアー<ZIGGY TOUR 2024「For Prayers」>開催も決定している。2017年以降の現メンバーにてコロナ前より制作を始めた「ROSARIO」から、1984年結成時の楽曲「追いかけて」の初レコ−ディングまで、カラフルな40周年記念アルバムには全10曲が収録される。また、長年親交のあるギタリスト横関敦がアルバムに3曲参加、ZIGGYの40周年に添えている。

■ツアー<ZIGGY TOUR 2024「For Prayers」>



10⽉30⽇(⽔) 千葉LOOK11⽉01⽇(⾦) ⾼松DIME11⽉02⽇(⼟) 徳島GRINDHOUSE11⽉04⽇(⽉/祝) 広島CAVE-BE11⽉06⽇(⽔) ⿅児島SRホール11⽉08⽇(⾦) 福岡DRUM Be-111⽉09⽇(⼟) ⼤分DRUM Be-011⽉11⽇(⽉) 新横浜NEW SIDE BEACH!!11⽉16⽇(⼟) HOLIDAY NEXT NAGOYA11⽉17⽇(⽇) HOLIDAY NEXT NAGOYA11⽉21⽇(⽊) OSAKA MUSE11⽉22⽇(⾦) OSAKA MUSE11⽉24⽇(⽇) 奈良NEVERLAND11⽉27⽇(⽔) the five morioka11⽉29⽇(⾦) 札幌PENNY LANE2411⽉30⽇(⼟) 帯広MEGA STONE12⽉13⽇(⾦) Veats Shibuya