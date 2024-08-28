【暴風警報】長崎県・佐世保市（宇久地域を除く）、島原市、諫早市、大村市、雲仙市、南島原市などに発表
気象台は、午後9時15分に、暴風警報を佐世保市（宇久地域を除く）、島原市、諫早市、大村市、雲仙市、南島原市、長与町、時津町、東彼杵町、川棚町に発表しました。また波浪警報を島原市、諫早市、五島市、雲仙市に発表しました。
【警報エリアを確認】【暴風警報】長崎県・佐世保市（宇久地域を除く）、島原市、諫早市、大村市、雲仙市、南島原市などに発表
南部、五島では29日未明から、北部では29日明け方から、暴風に警戒してください。南部、五島では、29日明け方から高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■長崎市
□暴風警報
29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北
・大村湾
最大風速 30m/s
・外海
最大風速 35m/s
□暴風警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北
・大村湾
最大風速 30m/s
■佐世保市（宇久地域）
□暴風警報
29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
■島原市
□暴風警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
・有明海
最大風速 35m/s
□波浪警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
予想最大波高 3m
■諫早市
□暴風警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
・有明海
最大風速 35m/s
・外海
最大風速 35m/s
・大村湾
最大風速 30m/s
□波浪警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
・有明海
予想最大波高 3m
■大村市
□暴風警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北
・大村湾
最大風速 30m/s
■五島市
□暴風警報
29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日昼前
予想最大波高 7m
■西海市（江島・平島を除く）
□暴風警報
29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北
・大村湾
最大風速 30m/s
・外海
最大風速 30m/s
■西海市（江島・平島）
□暴風警報
29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
■雲仙市
□暴風警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北東
・有明海
最大風速 35m/s
・外海
最大風速 35m/s
□波浪警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
・有明海
予想最大波高 3m
■南島原市
□暴風警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北
・外海
最大風速 35m/s
■長与町
□暴風警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北
・大村湾
最大風速 30m/s
■時津町
□暴風警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北
・大村湾
最大風速 30m/s
■東彼杵町
□暴風警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北
・大村湾
最大風速 30m/s
■川棚町
□暴風警報【発表】
29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夜遅く
風向 北
・大村湾
最大風速 30m/s
■小値賀町
□暴風警報
29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
■新上五島町
□暴風警報
29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日夕方
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s