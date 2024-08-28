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気象台は、午後9時15分に、暴風警報を佐世保市（宇久地域を除く）、島原市、諫早市、大村市、雲仙市、南島原市、長与町、時津町、東彼杵町、川棚町に発表しました。また波浪警報を島原市、諫早市、五島市、雲仙市に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】長崎県・佐世保市（宇久地域を除く）、島原市、諫早市、大村市、雲仙市、南島原市などに発表

南部、五島では29日未明から、北部では29日明け方から、暴風に警戒してください。南部、五島では、29日明け方から高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■長崎市
□暴風警報
　29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北
・大村湾
　最大風速　30m/s
・外海
　最大風速　35m/s

■佐世保市（宇久地域を除く）
□暴風警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北
・大村湾
　最大風速　30m/s

■佐世保市（宇久地域）
□暴風警報
　29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s

■島原市
□暴風警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
・有明海
　最大風速　35m/s

□波浪警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
　予想最大波高　3m

■諫早市
□暴風警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
・有明海
　最大風速　35m/s
・外海
　最大風速　35m/s
・大村湾
　最大風速　30m/s

□波浪警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
・有明海
　予想最大波高　3m

■大村市
□暴風警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北
・大村湾
　最大風速　30m/s

■五島市
□暴風警報
　29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日昼前
　予想最大波高　7m

■西海市（江島・平島を除く）
□暴風警報
　29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北
・大村湾
　最大風速　30m/s
・外海
　最大風速　30m/s

■西海市（江島・平島）
□暴風警報
　29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s

■雲仙市
□暴風警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北東
・有明海
　最大風速　35m/s
・外海
　最大風速　35m/s

□波浪警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
・有明海
　予想最大波高　3m

■南島原市
□暴風警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北
・外海
　最大風速　35m/s

■長与町
□暴風警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北
・大村湾
　最大風速　30m/s

■時津町
□暴風警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北
・大村湾
　最大風速　30m/s

■東彼杵町
□暴風警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北
・大村湾
　最大風速　30m/s

■川棚町
□暴風警報【発表】
　29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　北
・大村湾
　最大風速　30m/s

■小値賀町
□暴風警報
　29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s

■新上五島町
□暴風警報
　29日未明から29日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日夕方
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s