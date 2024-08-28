U¡¾18»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÁÔ¹Ô»î¹ç Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¤ËÂçº¹¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤â¹Ã»Ò±à¤òÊ¨¤«¤»¤¿18Áª¼ê¤¬ÎÏÀï 2Âç²ñ¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤Ø
¢£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óU-18ÁÔ¹Ô»î¹ç¡¡¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½ 1¡Ý7 Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¡Ê28Æü¡¦¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¿À¸Í¡Ë
9·î2Æü¡Á8Æü¤ËÂæÏÑ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè13²óBFA U¡¾18¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤Î18Áª¼ê¤¬Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤ò¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¿À¸Í¤Ç³«ºÅ¡£»î¹ç¤Ï1ÅÀ¤òÄÉ¤¦3²óÎ¢¤Ë2»àËþÎÝ¤«¤é4ÈÖ¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹¡Ê²ÖºéÆÁ±É¹â¡Ë¤¬²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÁªÂò¤·Æ±ÅÀ¤Ë¡£¤·¤«¤·5²ó°Ê¹ß¡¢Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¤Î¶¯ÎÏÂÇÀþ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì1¡¼7¤Ë¡£ÂÇÀþ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤âÈ¿·â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º5°ÂÂÇ1ÆÀÅÀ¤ËÅÝ¤ìÂçº¹¤ÇÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
U¡¾18ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ïº£²Æ¹Ã»Ò±à¤Ç½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ½éÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿ÃæºêÎ°À¸¡ÊµþÅÔ¹ñºÝ¹â¡Ë¤ä½àV¤Îºä°æÎË¡Ê´ØÅìÂè°ì¹â¡Ë¡¢º£½©¥É¥é¥Õ¥È¹¥Êá¤ËÌ¾¤¬µó¤¬¤ëº£Ä«´ÝÍµ´î¡ÊÊóÆÁ³Ø±à¡Ë¤é¤ÎÅê¼ê¿Ø¡£Ìî¼ê¤Ç¤ÏÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¹â¹»ÄÌ»»64ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä±§Ìî¿¿¿ÎÏ¯¡ÊÁá°ðÅÄ¼Â¹â¡Ë¤äÆÁ´Ý²÷À²¡ÊÂçºå¶Í°þ¹â¡Ë¡¢ÀÐÄÍ¤é¤Î¹â¹»¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤ÎÀèÈ¯¤Ë¤Ïº¸ÏÓ¡¦Ãæºê¤¬¾å¤¬¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ëÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀèÈ¯¤Ïº£½Õ3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥«¡¼¥Í¥¯¥¹¥È »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2024ÆüËÜvs²¤½£ÂåÉ½¡×¤ÎÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁª½Ð·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÃæÂ¼Í¥ÅÍ¡Ê°¦ÃÎ¹©¶ÈÂç¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãæºê¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÏÀèÆ¬¤ÎÈÓ»³»ÖÌ´¡ÊÎ©ÀµÂç¡Ë¤ò»°¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤â2ÈÖ¡¦¾¾²¼Êâ³ð¡ÊË¡À¯Âç¡Ë¤Ë»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤·¤¿¡£¤·¤«¤·3ÈÖ¡¦À¾Àî»Ë¾Ì¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç¡Ë¡¢4ÈÖ¡¦ÅÏÉôÀ»Ìï¡ÊÂçºå¾¦¶ÈÂç¡Ë¤ÎÂç³Ø¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶¯ÂÇ¼Ô¤òÂÇ¤Á¼è¤êÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
ÂÇÀþ¤Ï¤½¤ÎÎ¢¡¢ÃæÂ¼¤Î150Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎÁ°¤ËÀèÆ¬¤Î¶Î¼ÍÛ¡ÊÂçºå¶Í°þ¡Ë¡¢2ÈÖ¡¦±§Ìî¤¬ÅÝ¤ì2»à¤Ë¡£3ÈÖ¡¦郄»³Íµ¼¡Ïº¡Ê·òÂç¹âºê¡Ë¤Ï3µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÃÆ¤ÊÖ¤·Ãæ°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤â4ÈÖ¡¦ÀÐÄÍ¤ÏÍ·¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ìÆÀÅÀ¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤é¤º¡£
Ãæºê¤Î2¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¡¢5ÈÖ¡¦Ìø´Ü·û¸ã¡ÊÔ¢ÕÜ±¡Âç¡Ë¡¢6ÈÖ¡¦µÈÇ¼Íã¡ÊÁá°ðÅÄÂç¡Ë¤«¤éÆó¼ÔÏ¢Â³¤Î¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤â7ÈÖ¡¦ÈË±ÊÚð¡ÊÃæ±ûÂç¡Ë¤ËÃæÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤¿¤ìÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È8ÈÖ¡¦°õ½ÐÂÀ°ì¡ÊÁá°ðÅÄÂç¡Ë¤Î¥é¥¤¥È¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤ÓÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£Ãæºê¤Ï3²ó¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤ÈÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¦¤â¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ò¼é¤ë±§Ìî¤Î¹¥¼é¤â¤¢¤êÄÉ²ÃÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÂÇÀþ¤Ï3²óÎ¢¡¢Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¤Î3ÈÖ¼ê¡¦ÅÏîµ°ìÀ¸¡ÊÀçÂæÂç¡Ë¤ËÂÐ¤·9ÈÖ¡¦ßÀËÜÍÚÂç¡Ê¹ÎÍ¹â¡Ë¤¬¥»¥«¥ó¥É¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¡¢2ÈÖ¡¦±§Ìî¡¢3ÈÖ¡¦郄»³¤¬»Íµå¤òÁª¤Ö¤Ê¤É2»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¡£4ÈÖ¡¦ÀÐÄÍ¤Ï»Íµå¤òÁªÂò¤·²¡¤·½Ð¤·¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¤âËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤¬Â³¤¯¤â5ÈÖ¡¦²ÖÅÄÍª·î¡ÊÃÒÊÛÏÂ²Î»³¹â¡Ë¤Ï±¦Èô¤ËÅÝ¤ì¾¡¤Á±Û¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢Æ±ÅÀ¤Ç»î¹ç¤ÏÃæÈ×¤Ø¡£
4²óÉ½¤Ï2ÈÖ¼ê¡¦ÅÄºêñ¥»Î¡Ê¶½Æî¹â¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¡£1»àÁö¼ÔÌµ¤·¤«¤é6ÈÖ¡¦µÈÇ¼¤Ë»Íµå¡¢7ÈÖ¡¦ÈË±Ê¤Ë±¦ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤¿¤ì1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤â8ÈÖ¡¦°õ½Ð¤ÎÆóÄ¾¤ò¥»¥«¥ó¥É¤Î郄»³¤¬¹¥Êá¡£Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÆóÎÝÁö¼Ô¤â¥¢¥¦¥È¤Ë¤·Ìµ¼ºÅÀ¤ËÎ¿¤¤¤À¡£
ÅÄºê¤Ï5²óÉ½¡¢2¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È9ÈÖ¡¦»³åÑ½¨¡ÊÁá°ðÅÄÂç¡Ë¤ÎÂÇµå¤ò¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î±§Ìî¤¬¸å°ï¡£2ÈÖ¡¦¾¾²¼¤Ëº¸°ÂÂÇ¤òÊü¤¿¤ì1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â³¤¯3ÈÖ¡¦À¾Àî¤Ë¥«¥¦¥ó¥È1¡¼1¤«¤éÅê¤¸¤¿3µåÌÜ¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤È¤µ¤ì2ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤³¤ÇÅÄºê¤Ï¹ßÈÄ¡¢3ÈÖ¼ê¡¦´ÖÌÚÊâ¡ÊÊóÆÁ³Ø±à¹â¡Ë¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£´ÖÌÚ¤Ï1»à»°ÎÝ¤«¤é4ÈÖ¡¦ÅÏÉô¤Ë¥ì¥Õ¥È¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤¿¤ì4ÅÀÌÜ¤ò¼º¤¤¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·5ÈÖ¡¦Ìø´Ü¤òÍ·¥´¥í¤ÎÊ»»¦ÂÇ¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê5ÅÀÌÜ¤ÎËÜÎÝ¤ÏÆ§¤Þ¤»¤º¡£
ÂÇÀþ¤ÏÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¤Î¹¥Åê¼ê¤ÎÁ°¤ËÁ°È¾5²ó¤Þ¤Ç2°ÂÂÇ1ÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£6²óÉ½¤Ï´ÖÌÚ¤¬2»à¤«¤éÏ¢ÂÇ¤ÇÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¤2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç4ÈÖ¼ê¡¦Æ£ÅÄÎ°À¸¡ÊÅì³¤ÂçÁêÌÏ¹â¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¡£1ÈÖ¡¦ÈÓ»³¤òÍ·¥´¥í¤ËÍÞ¤¨Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¤·¤«¤·½ªÈ×¤ËÆþ¤Ã¤¿7²óÉ½¡¢Æ£ÅÄ¤ÏÀèÆ¬¤Î2ÈÖ¡¦¾¾²¼¤Ë»Íµå¡¢3ÈÖ¡¦À¾Àî¤Ëº¸°ÂÂÇ¤òÊü¤¿¤ì¤ë¤È4ÈÖ¡¦ÅÏÉô¤Ë¥é¥¤¥È¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡¢¤µ¤é¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î5ÈÖ¡¦¿ÀÎ¤Î¦¡ÊÔ¢ÕÜ±¡Âç¡Ë¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó6¡¼1¡£ÂåÂÇ¡¦Î©ÀÐÀµ¹¡ÊÁÏ²ÁÂç¡Ë¤ÎÃæµ¾Èô¤Ç7ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¤âÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¦Å¸³«¤â¥é¥¤¥È¤Î¶¡¢¥ì¥Õ¥È¤ÎÆÁ´Ý¤Î¹¥ÊÖµå¤â¤¢¤êÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤Ï6ÅÀ¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤ë¤â7²óÎ¢¤ÏÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¤Î7ÈÖ¼ê¡¦³°´ÝÅìâÃ¡Ê·Ä±þµÁ½ÎÂç¡Ë¤ËÂÐ¤·2»àÁö¼ÔÌµ¤·¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î8ÈÖ¡¦È¢»³ÍÚ¿Í¡Ê·òÂç¹âºê¡Ë¤¬±¦°ÂÂÇ¤òÊü¤Á½ÐÎÝ¤¹¤ë¤âÆÀÅÀ¤Ë¤Ï1ÊâÆÏ¤«¤º¡£
8²óÉ½¤ò5ÈÖ¼ê¡¦º£Ä«´Ý¤¬»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¡£¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÎ¢¡¢Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¤Î8ÈÖ¼ê¡¦¼ÄÌÚ·òÂÀÏº¡ÊË¡À¯Âç¡Ë¤ËÂÐ¤·2»àÁö¼ÔÌµ¤·¤«¤é3ÈÖ¡¦郄»³¤¬¥·¥ç¡¼¥È¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¡¢4ÈÖ¡¦ÀÐÄÍ¤¬±¦ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¡£¤À¤¬5ÈÖ¡¦²ÖÅÄ¤ÏÍ·Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤³¤Î²ó¤âÄÉ²ÃÅÀ¤¬Ã¥¤¨¤º¡£º£Ä«´Ý¤¬2¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤È¤Ê¤ë9²óÉ½¤âÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤â9²óÎ¢¡¢Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¤Î9ÈÖ¼ê¡¦»ÔÀîÍ´¡ÊÆüËÜÂç¡Ë¤ÎÁ°¤ËÆÀÅÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º»î¹ç½ªÎ»¡£¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÂçº¹¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤âÂç³ØÆüËÜÂåÉ½Áê¼ê¤ËÎÏÀï¡£¤³¤Î»î¹ç¤òÎÈ¤Ë2Âç²ñ¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡ÚÂè13²óBFA U¡¾18¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¡¡ÆüËÜÂåÉ½ÆüÄø¡Û
9·î2Æü¡¡vs¹á¹Á
9·î3Æü¡¡vs¥¹¥ê¥é¥ó¥«
9·î4Æü¡¡vs¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó
9·î6Æü¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É
9·î7Æü¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É
9·î8Æü¡¡½ç°Ì·èÄêÀï
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¡¦ÃæºêÎ°À¸Åê¼ê
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòº×,
¾²ÃÈË¼,
¥Í¥¸,
»ûÅÄ²°,
ÆÁÅç,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¿À»ö,
ÇÛÀþ,
¶âÂ°²Ã¹©