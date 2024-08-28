台風10号（サンサン）の接近に伴い、ソラシドエアは29日（木）と30日（金）の一部の便で欠航を決めました（8月28日午後6時20分現在）。

【交通情報まとめ】台風10号情報 熊本県

【欠航】

【8月29日（木）】

・鹿児島→東京（羽田）＝全便

・鹿児島→沖縄（那覇）＝全便

・鹿児島→名古屋（中部）＝全便

・東京（羽田）→鹿児島＝全便

・沖縄（那覇）→鹿児島＝全便

・名古屋（中部）→鹿児島＝全便

・宮崎→東京（羽田）＝全便

・宮崎→名古屋（中部）＝全便

・宮崎→沖縄（那覇）＝全便

・東京（羽田）→宮崎＝全便

・名古屋（中部）→宮崎＝全便

・沖縄（那覇）→宮崎＝全便

・熊本→東京（羽田）＝全便

・東京（羽田）→熊本＝全便

・長崎→東京（羽田）＝全便

・東京（羽田）→長崎＝全便

・福岡→沖縄（那覇）＝全便

・沖縄（那覇）→福岡＝全便

・大分→東京（羽田）＝全便

・東京（羽田）→大分＝全便

【8月30日（金）】

・鹿児島→東京（羽田）

▽SNA72便（7時10分発）

▽SNA74便（10時5分発）



・鹿児島→沖縄（那覇）

▽SNA83便（9時20分発）



・鹿児島→名古屋（中部）

▽SNA116便（10時10分発）



・沖縄（那覇）→鹿児島

▽SNA84便（7時25分発）



・東京（羽田）→鹿児島

▽SNA71便（7時45分発）



・名古屋（中部）→鹿児島

▽SNA115便（8時10分発）



・宮崎→東京（羽田）

▽SNA52便（7時35分発）

▽SNA56便（11時20分発）

▽SNA58便（12時20分発）



・宮崎→名古屋（中部）

▽SNA108便（7時40分発）



・宮崎→沖縄（那覇）

▽SNA67便（9時10分発）



・東京（羽田）→宮崎

▽SNA51便（6時50分発）

▽SNA55便（10時発）



・名古屋（中部）→宮崎

▽SNA107便（9時半発）



・熊本→東京（羽田）

▽SNA12便（7時35分発）

▽SNA14便（9時35分発）



・東京（羽田）→熊本

▽SNA11便（7時15分発）



・長崎→東京（羽田）

▽SNA32便（9時半発）

▽SNA34便（正午発）



・東京（羽田）→長崎

▽SNA31便（7時5分発）

▽SNA33便（9時35分発）



・大分→東京（羽田）

▽SNA92便（8時半発）

▽SNA94便（12時20分発）



・東京（羽田）→大分

▽SNA91便（6時25分発）

▽SNA93便（9時55分発）

※最新の運航状況は、航空会社のHPをご確認ください。