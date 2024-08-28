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台風10号（サンサン）の接近に伴い、ソラシドエアは29日（木）と30日（金）の一部の便で欠航を決めました（8月28日午後6時20分現在）。

【交通情報まとめ】台風10号情報　熊本県

【欠航】

【8月29日（木）】
・鹿児島→東京（羽田）＝全便
・鹿児島→沖縄（那覇）＝全便
・鹿児島→名古屋（中部）＝全便
・東京（羽田）→鹿児島＝全便
・沖縄（那覇）→鹿児島＝全便
・名古屋（中部）→鹿児島＝全便
・宮崎→東京（羽田）＝全便
・宮崎→名古屋（中部）＝全便
・宮崎→沖縄（那覇）＝全便
・東京（羽田）→宮崎＝全便
・名古屋（中部）→宮崎＝全便
・沖縄（那覇）→宮崎＝全便
・熊本→東京（羽田）＝全便
・東京（羽田）→熊本＝全便
・長崎→東京（羽田）＝全便
・東京（羽田）→長崎＝全便
・福岡→沖縄（那覇）＝全便
・沖縄（那覇）→福岡＝全便
・大分→東京（羽田）＝全便
・東京（羽田）→大分＝全便

【8月30日（金）】
・鹿児島→東京（羽田）
　▽SNA72便（7時10分発）
　▽SNA74便（10時5分発）

・鹿児島→沖縄（那覇）
　▽SNA83便（9時20分発）

・鹿児島→名古屋（中部）
　▽SNA116便（10時10分発）

・沖縄（那覇）→鹿児島
　▽SNA84便（7時25分発）

・東京（羽田）→鹿児島
　▽SNA71便（7時45分発）

・名古屋（中部）→鹿児島
　▽SNA115便（8時10分発）

・宮崎→東京（羽田）
　▽SNA52便（7時35分発）
　▽SNA56便（11時20分発）
　▽SNA58便（12時20分発）

・宮崎→名古屋（中部）
　▽SNA108便（7時40分発）

・宮崎→沖縄（那覇）
　▽SNA67便（9時10分発）

・東京（羽田）→宮崎
　▽SNA51便（6時50分発）
　▽SNA55便（10時発）

・名古屋（中部）→宮崎
　▽SNA107便（9時半発）

・熊本→東京（羽田）
　▽SNA12便（7時35分発）
　▽SNA14便（9時35分発）

・東京（羽田）→熊本
　▽SNA11便（7時15分発）

・長崎→東京（羽田）
　▽SNA32便（9時半発）
　▽SNA34便（正午発）

・東京（羽田）→長崎
　▽SNA31便（7時5分発）
　▽SNA33便（9時35分発）

・大分→東京（羽田）
　▽SNA92便（8時半発）
　▽SNA94便（12時20分発）

・東京（羽田）→大分
　▽SNA91便（6時25分発）
　▽SNA93便（9時55分発）

※最新の運航状況は、航空会社のHPをご確認ください。