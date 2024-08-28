【台風10号】ソラシドエア 29日（木）・30日（金）一部欠航を発表【台風情報】
台風10号（サンサン）の接近に伴い、ソラシドエアは29日（木）と30日（金）の一部の便で欠航を決めました（8月28日午後6時20分現在）。
【欠航】
【8月29日（木）】
・鹿児島→東京（羽田）＝全便
・鹿児島→沖縄（那覇）＝全便
・鹿児島→名古屋（中部）＝全便
・東京（羽田）→鹿児島＝全便
・沖縄（那覇）→鹿児島＝全便
・名古屋（中部）→鹿児島＝全便
・宮崎→東京（羽田）＝全便
・宮崎→名古屋（中部）＝全便
・宮崎→沖縄（那覇）＝全便
・東京（羽田）→宮崎＝全便
・名古屋（中部）→宮崎＝全便
・沖縄（那覇）→宮崎＝全便
・熊本→東京（羽田）＝全便
・東京（羽田）→熊本＝全便
・長崎→東京（羽田）＝全便
・東京（羽田）→長崎＝全便
・福岡→沖縄（那覇）＝全便
・沖縄（那覇）→福岡＝全便
・大分→東京（羽田）＝全便
・東京（羽田）→大分＝全便
【8月30日（金）】
・鹿児島→東京（羽田）
▽SNA72便（7時10分発）
▽SNA74便（10時5分発）
・鹿児島→沖縄（那覇）
▽SNA83便（9時20分発）
・鹿児島→名古屋（中部）
▽SNA116便（10時10分発）
・沖縄（那覇）→鹿児島
▽SNA84便（7時25分発）
・東京（羽田）→鹿児島
▽SNA71便（7時45分発）
・名古屋（中部）→鹿児島
▽SNA115便（8時10分発）
・宮崎→東京（羽田）
▽SNA52便（7時35分発）
▽SNA56便（11時20分発）
▽SNA58便（12時20分発）
・宮崎→名古屋（中部）
▽SNA108便（7時40分発）
・宮崎→沖縄（那覇）
▽SNA67便（9時10分発）
・東京（羽田）→宮崎
▽SNA51便（6時50分発）
▽SNA55便（10時発）
・名古屋（中部）→宮崎
▽SNA107便（9時半発）
・熊本→東京（羽田）
▽SNA12便（7時35分発）
▽SNA14便（9時35分発）
・東京（羽田）→熊本
▽SNA11便（7時15分発）
・長崎→東京（羽田）
▽SNA32便（9時半発）
▽SNA34便（正午発）
・東京（羽田）→長崎
▽SNA31便（7時5分発）
▽SNA33便（9時35分発）
・大分→東京（羽田）
▽SNA92便（8時半発）
▽SNA94便（12時20分発）
・東京（羽田）→大分
▽SNA91便（6時25分発）
▽SNA93便（9時55分発）
※最新の運航状況は、航空会社のHPをご確認ください。